Мистика или плохая (выборочная) память?

Летяга Просмотров: 473 Комментарии: 5 +8 Сегодня, 10:36 by

Был у меня и такой случай.Произошел он летом 2003 года, в тот момент я и мама жили у ее родителей. А точнее, мама с дедом делали ремонт в уже в нашей квартире, а я с бабой в поселке. Жили до этого целый год у них - соответственно, обзавелась друзьями, всем по 10 лет примерно.Июнь, я вышла во двор погулять и вижу в песочнице незнакомку: девочка наших лет, загорелая, черный кучерявый волос и темные глаза - очень запомнились, и босая, кстати. Ну я подошла и познакомилась. Представилась Аней девчушка. В процессе разговоров выяснилось, что она из небогатой очень семьи, родители умерли, живет со стареньким дедой где придется. Не жалуется на жизнь - ей нравится. В данный момент живут на чердаке нашего двухэтажного многоквартирного дома (поселок городского типа). Потом мы еще пару раз виделись, раз видела даже её деда - высокий худой старик с добрыми темными глазами и длинной белой бородой, кучерявой. Был момент, когда я и подруга из соседнего подъезда играли в бадминтон, Аня шла мимо и присоединилась к нам. Сначала сидела и смотрела как мы играем, потом со мной партию сыграла.Поселок, кстати, находится у леса, и на окраине было сделано искусственное озерцо/пруд с водопадиком (небольшая каменная насыпь, скрывающая трубы фильтрации воды). В нем можно было плавать. И вот 7 июля решили устроить там праздник Посейдона. Подруги по каким-то причинам сразу к нам (я и мой дядя) не присоединились. И мы с дядей пошла вдвоем. На пути увидела Аню - позвала с нами, та пошла. Я, кстати, плавать еще не умела, и у меня был круг с собой. И вот дядя загорает/пялится на девок с формами в костюме русалок, а я и Аня барахтаемся на бережку. Накопали ямку, обмазались глиной. Я решила смыть с себя глину, и в полной уверенности, что везде мелко в метре от берега, решила прыгнуть с небольшой насыпи у кромки воды. Думала, что даже попу отобью возможно, так как у берега же. И, не взяв круг, залезла на насыпь и плюхнулась в воду. И тут - сюрпрайз! Под насыпью яма! Я, погрузившись полностью в воду, до дна не доставала, плавать не умею - все, паника. Начинаю барахтаться как бешеная, получилось чуток выглянуть. Не успев толком и помогите крикнуть - опять тону. Барахтаюсь - снова смогла выглянуть, воздуха вдохнуть, и снова под воду прям как тянет. И тут чувствую меня за подмышки схватили и потащили. Вытащила меня Аня, она, оказалось, хорошо плавает и заметила, что я странно себя веду. Сразу кинулась сама ко мне, не крикнув ничего моему дяде. А тот как лежал на песочке, рассматривая девок, так и лежал, и даже не понял, что племянница чуть не утонула. Я отдышалась и, конечно, поблагодарила её. Я еще удивилась, она худее меня была, а смогла вытащить. Та, смеясь, сказала, что в воде вес легче кажется. Подошли к дяде, та спросила, сколько времени и, сказав, что надо ей вернуться к деду, ушла. Тут я заметила, что порезала как-то мизинец на ноге, дядя стал искать подорожник, завязал платком и почапали домой сами. На выходе попались "русалки" и одна из них подарила венок из искусственных цветов с лентами на голову мне. Потом я больше Аню не видела, спустя неделю спросила у других ребят - те плечами пожали, сказали, что не видели её. С ней я только общалась. Ну ладно.Прошло несколько лет, пруд тот, кстати, забросили и стал он болотом частично. И вот на одном из семейных торжеств стали это обсуждать. Ну я и вспомнила, что чуть не утонула. Спрашиваю насчет этой Ани - её никто не помнит, хотя бабушка видела её, со мной играющую. Дядя её так же не помнит, говорит, что мы вдвоем были вроде. Помнит, что только палец где-то умудрилась порезать. Я прифигела малех. Как так-то? Потом спросила у подруги, с которой в бадминтон играли - та тоже её не помнит, хотя тогда обратила внимание, что та и загорелая очень и босая. Никто её и её деда не помнит. Только я.Даже не знаю, что и думать. Так как день тот не приснился, его дядя помнит, да и на пальце маленький шрамик остался, и венок тот реален. Но ту девочку никто не помнит.Автор - Neuma.

Ключевые слова: Память спасение утопающих девочка пруд шрам венок

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