Нехорошая лопатка

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 10:08

Дмитрий Веко Просмотров: 493 Комментарии: 6 +3 Сегодня, 10:08 by

Произошла эта история с моей близкой подругой, которая живёт в одном из городов Беларуси… Замужняя женщина 36 лет – зовут Светлана… Очень хороший человек, всегда улыбчивая и радушная, муж тоже неплохой, крановщиком в Бресте работает, мы с ним тоже подружились со временем... Гуляю однажды по парку отдыха, день был просто изумительный, на небе ни облачка, благо апрель в том году выдался на редкость тёплым. Поворачиваю голову направо – Светка на скамейке сидит! Радушно поздоровались, я присел рядом с ней. Решили малость поболтать, вспомнить былые времена. Пока мы разговаривали, по дорожкам парка бегал её маленький сынишка, которому на тот момент было 7 лет. Резвый и веселый мальчик, крепыш. Розовощёкий и со светлыми, почти белыми, волосами (в отца пошёл). Гляжу на него с улыбкой, спрашиваю собеседницу:- Хороший у тебя малец вырос! Наверное и не болеет никогда?Светлана улыбнулась и согласно кивнула головой. Потом внезапно её лицо стало грустным. Я с удивлением посмотрел на неё (что происходит?).- А ведь знаешь, ещё два года назад мы с мужем могли потерять его навсегда, - проговорила она вдруг.- Почему? - оторопел я.- Однажды лопатку игрушечную домой притащил, - тихо ответила Света.- Какую ещё лопатку? - удивился я- Маленькую такую, синего цвета. Игрался во дворе с мальчишками и случайно нашёл её посреди тротуара.- И что потом случилось? Наверное в рот взял и заразу подцепил какую? Дети в таком возрасте постоянно в рот тащат что ни попадя! - предположил я, все больше разгораясь любопытством.- А потом у него ноги отниматься стали, - грустно произнесла Света.- Как это? - изумился я. Потом она рассказала мне историю, настолько жуткую, что у меня едва не отнялся язык.В тот зловещий день, сынишка моей подруги - Павлик - действительно игрался во дворе своего дома, с такими же малыми сорванцами (семья Светы жила в пригороде, в большом многоэтажном доме). Его внимание привлекла небольшая пластмассовая лопатка, которая мирно лежала на асфальте, и которую, по всей вероятности, забыл кто-то из соседских детей. Павлик, разумеется, обрадовался такому нежданному "трофею" и сразу же сунул лопатку в карман трико. Наигравшись вдоволь, мальчик вскоре прибежал домой, похвастался находкой перед родителями, потом вымыл руки, пообедал, а найденную лопатку бросил в ящик с игрушками.Неприятности начались буквально через пару дней. Однажды вечером, Света как обычно укладывала Павлика спать (у него была своя, отдельная комната в квартире), потом ушла на кухню и по традиции начала готовить шарлотку с яблоками - известное всем незамысловатое блюдо, которое, однако же, очень любил муж и всякий раз, придя с работы после смены, с аппетитом уплетал её за чаем. Света уже хотела поставить сковородку в духовку, как вдруг почувствовала рядом с собой очень неприятный и довольно резкий запах гнили. "Откуда он?" - подумала женщина, удивившись. Семья жила на девятом этаже, подвал находился далеко внизу, и даже если бы там сдохла крыса, зловоние не могло дойти до их квартиры. Света закрыла духовку и решила выглянуть на площадку, чтобы понять откуда именно идёт запах. Открыла дверь, принюхалась – ничего! Убранная и побеленная площадка издавала лишь приятные запахи из соседских квартир: было уже 20.00, многие вернулись с работы и готовили ужины для своих семей. Вернувшись на кухню, Света поняла, что ей просто показалось. В духовке уже аппетитно набухал пирог, муж должен был прийти с минуты на минуту. Вдруг из комнаты сына послышался истошный визг. Кричал Павлик. Мать пулей залетела в его спаленку и увидела, что мальчик стоит прямо перед дверью, белый как мел и перепуганный насмерть – он уже собирался убежать из комнаты.- Что случилось, солнышко? - испуганно закричала Света, крепко обняв сына и прижав к себе. Мальчик отчаянно плакал и, сжавшись в комочек, пролепетал, дрожа от ужаса:- Там в окне белое лицо! Страшное!- Где лицо? - спросила Света и, бросившись к окну, раскрыла пластиковую форточку. За окном ничего не было. Город мирно встречал свой будничный поздний вечер, красные крыши домов сонливо поблескивали на фоне нежного заката, а мягкий ветерок приятно освежал щеки. Света вернулась к Павлику:- Может тебе просто почудилось, солнышко? - тревожно заглядывая в глаза сыну, спросила она.Однако пацан усиленно мотал головой и твердил своё:- Нет, там было лицо! Белое и страшное! Смотрело на меня!Света ещё раз посмотрела на окно – ничего не было. Наверное, ребёнок просто навыдумывал. Надо как-то успокоить его и уложить в постель, впереди ещё много дел, и муж скоро придёт. Света вытерла сыну слёзы, нежно прошептала на ухо что-то материнское и кое-как уговорила его лечь в кровать. Мальчик немного успокоился и перестал плакать. Света вышла из спальни и прикрыла дверь. Мужу она решила ничего не рассказывать.Прошло ещё несколько дней. Ближе к выходным Света решила заняться уборкой и помыть окно в зале. Павлик как обычно проводил теплые летние деньки во дворе, а муж вышёл в магазин за покупками. Она уже приготовила тазик с теплой водой, развела моющее средство и начала отодвигать штору, как вдруг почувствовала, что волосы на голове медленно встают дыбом! Стекло было испачкано красными подтёками, очень похожими на кровь! Женщина выронила тряпку и попятилась от ужаса. Четыре красные струйки текли с обратной стороны окна, и было видно, что кровь там появилась буквально несколько секунд назад. Откуда? Ведь это не могло быть чьей-то шуткой, бросить в окно пакет с краской никто не мог (9 этаж!), а над ними соседей не было – там уже была крыша. Света в спешке выскочила из зала и побежала смотреть другие окна квартиры. Однако нигде больше следов крови она не увидела. Но каково же было её удивление, когда вернувшись обратно в зал, она увидела абсолютно чистое стекло – красные подтёки исчезли, будто их никогда и не было!- Может я схожу с ума? - подумала Света про себя. - Я ведь точно видела эти следы, мне не могло показаться!У женщины сразу пропала охота затевать уборку. Немного придя в себя от испуга, Света начала думать. Анализируя данный феномен, она медленно ушла в свою комнату, открыла шуфлядку тумбочки и достала оттуда томик Нового Завета. До этого Света была не слишком религиозной – церковь посещала только по большим праздникам, однако существование высших сил она всегда признавала. Поглядев на Святое Писание около минуты, Света хотела открыть его, но вдруг почувствовала до боли знакомый запах – тот самый запах гнили, который ещё неделю назад ударил ей в нос, когда она готовила шарлотку на кухне! На этот раз вонь была ещё сильнее, казалось, что прямо перед ногами валяется труп человека. Даже сама атмосфера в комнате стала другой: возникло ощущение холода, который почти физически обдавал щеки женщины! А душу начало прижимать словно тисками, огромное негативное биополе накрыло комнату целиком, казалось, что за одну минуту квартира превратилась в могильник. Чувство ужаса охватило Свету с новой силой, она едва не закричала – вскочила с дивана и выбежала в прихожую, быстро нацепила туфли и, словно спасаясь от чего-то, пулей вылетела из квартиры. Ей нужно было дохнуть свежего воздуха, увидеть живых людей, а заодно и решить, что делать дальше. Едва оказавшись на улице, Света наткнулась прямо на мужа, который уже возвращался домой из магазина, неся в обеих руках сумки с продуктами.- Что случилось? - изумлённо спросил муж, увидев перед собой бледную, как полотно, и насмерть перепуганную жену.- Не знаю... - произнесла Света и растерянно уставилась ему в лицо.- Ты словно привидение увидела! - засмеялся муж.- Ну да, можно и так сказать, - с нервной улыбкой ответила Света... - А где Павлуша?- Гуляет с Мишкой в соседнем дворе, - сказал муж и показал рукой куда-то вправо. - Ты все-таки расскажи, что у тебя там стряслось? - спросил он у жены, усаживая её на скамейку. - Ты вся дрожишь!- Нам срочно нужно пригласить в гости тетю Варвару! - сказала Света, немного придя в себя. - Пусть осмотрит нашу квартиру.Муж удивлённо вытаращил на Свету глаза.Тетя Варвара была родственницей жены по линии её матери и уже давненько славилась своими незаурядными способностями (умела общаться с душами усопших людей, снимала порчи и заговоры). Жила она в другой области.- А что ей делать у нас? - спросил муж, усмехнувшись.Света подробно рассказала мужу о том, что происходило в их квартире за последнюю неделю: про то, как Павлику мерещилось белое лицо в окне, про те ужасные и реалистичные запахи гнили, которые возникали сами по себе и так же внезапно исчезали, и про те красные подтёки на окне, по цвету напоминавшие кровь. Муж выслушал очень серьёзно (поверил). Стали звонить тёте Варваре. Света в точности пересказала ей всю эту историю, без прикрас. Пожилая женщина сразу задала вопрос:- Вы в последнее время посещали кладбище?- Нет, - ответила Света. - Уже больше года никто не ходил.- Странно... Я вижу рядом с вами очень нехороший предмет, который недавно принесли с кладбища. Он у вас дома.Света очень удивилась. О каком предмете говорит тётя? Недалеко от пригорода (километрах в пяти) действительно находилось кладбище, довольно большое, там были похоронены родственники Светланы – бабушка, дедушка и отец мужа. Однако какое отношение это имеет к тем жутким явлениям, происходящим в их квартире? Ни Света, ни её муж давно туда не ходили. Варвара немного подумала и сказала:- Я приеду к вам как только смогу, но не раньше чем через месяц. Ждите...На этом разговор окончился. Дальше стали происходить ещё более страшные вещи. У Павлика внезапно начались серьёзные проблемы с ногами. Началась волнообразная парализация ступней и коленей, которая наступала абсолютно неожиданно. Стоило ему пробежать метров 20, и малыш падал ничком на землю. Ноги буквально мертвели, иногда на несколько часов, и Павлик даже не был в состоянии двигаться. Бросились к докторам, однако те только разводили руками и чесали головы. С подобным феноменом они сталкивались впервые за свою практику. Вскоре стало ещё хуже: ноги мальчика вообще перестали работать, его срочно положили в больницу, где он мог передвигаться только на инвалидной коляске. Для Светы и её мужа это было сокрушительным ударом, они были в шаге от полного отчаяния. В квартире молодожёнов поселился Ад – атмосфера была пропитана тревогой и страхом, муж начал прикладываться к рюмочке. Наконец приехала тетя Варвара. Бедная Света к тому времени уже настолько извелась, что тётя едва узнала её, когда они встретились... Она перестала спать по ночам, ей постоянно снились кошмары с разлагающимися трупами, а мысли о сыне буквально сводили её с ума. После короткой беседы с племянницей, Варвара начала обходить квартиру.- Здесь кладбище, - констатировала она суровым тоном. - Нужно срочно найти могильный предмет.Ведунья зашла в комнату Павлика... Не говоря ни слова, она подошла к ящику с игрушками и взяла в руки синюю пластмассовую лопатку, которая лежала там уже полтора месяца, и о которой давно позабыл сам Павлик.- Где вы взяли это? - тревожно спросила Варвара племянницу.Света удивлённо уставилась на лопатку:- Не знаю откуда она здесь! Я не помню, чтобы мы покупали сыну эту игрушку.Варвара начала проводить спиритический сеанс...Много лет назад на железнодорожном переезде рядом с городом случилась ужасная трагедия. Компания детишек играла вблизи путей без присмотра взрослых. Один из них – пятилетний мальчик Володя – увидел приближающийся товарный состав и решил перебежать его ради озорства. Зацепившись ногой за проволоку, он застрял на рельсах и угодил под колёса локомотива (машинист, разумеется, не успел затормозить). Смерть наступила мгновенно, поезд разрезал бедного мальчика пополам – в области таза (обрубки ног так и остались лежать на шпалах, а тело ребёнка пронесло ещё несколько сотен метров на платформе днища локомотива). Хоронили Володю в закрытом гробу. Убитая горем мать, никак не могла смириться с потерей и каждый месяц, на протяжении целых 17 лет, носила на могилку любимые игрушки сына. Машинки, конструкторы и прочее... Среди этих игрушек была пластмассовая детская лопатка, которую мать принесла совсем недавно...- Но как эта лопатка оказалась в руках Павлика?- изумлённо спросила Света, когда ведунья закончила сеанс. - Ему бы никогда не пришло в голову идти гулять на это кладбище, он всегда играет во дворе, под окном!- Во дворе он и нашёл эту лопатку, - ответила тетя Варвара. - Друг вашего Павлика, сорванец Мишка, принёс её сюда. Недавно он ходил с родителями на кладбище, увидел на могилке эту лопатку, вот глаза и загорелись. Он украл лопатку и приволок сюда, к вам во двор. Наигрался, видать, да и бросил посреди тротуара. А Павлуша – взял да и подобрал!- И что же теперь делать? Как помочь моему сыночку? У него ноги парализованы, в больнице лежит! - взволнованно спросила Света.- Знаю. Энергия смерти овладела Павлушей. Нужно срочно вернуть игрушку на могилу Володи и закопать её рядом с памятником. А потом – идти в церковь и молиться 17 дней,- подвела итог тетя Варвара...Так они и поступили...Через неделю Павлик полностью выздоровел. Счастье и радость снова вернулись в семью Светланы.- Да-а-а.... - протянул я задумчиво, когда Света закончила свой рассказ. - Это действительно серьёзное испытание, и я рад, что ты его выдержала.- Согласна. Это было хорошим уроком для всех нас...

Ключевые слова: Кладбище игрушка болезнь запах гнили окно ведунья авторская история

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