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Истории из жизни

Дом на перекрестке

Начались описываемые ниже события в конце сентября - начале октября 1993 года. Жил я тогда в городе Нижнем Тагиле. Гаражом с ямой ещё не обзавёлся, а маленький погребок в садовом домике на две семьи не мог вместить все овощные запасы на зиму. Поэтому пришлось срочно искать место, куда складировать немалый урожай картошки. Подходящий вариант подвернулся довольно быстро – у хорошего товарища как раз дом пустовал на одной из тагильских окраин. Когда я первый раз залез в погреб дома, он, в сравнении с нашим садовым погребком, показался мне просто огроменным. Имел неправильную вытянутую и загнутую форму, проходя почти под всем домом. Плюс в том, что оборудовано было подземное хранилище несколькими отдельными отсеками: для картошки – что побольше, для других корнеплодов – поменьше. Все удобства.

Я без раздумий согласился. Товарищ показал мне тайничок, где ключ от входной двери дома оставлял, и сказал, что я могу приходить за своим урожаем в любое удобное время. В общем – то, что надо. Далековато, правда, от моего места проживания, но не беда – автобус ходит. Машинки тогда у меня тоже ещё не было.

Единственный недостаток, о котором честно предупредил хозяин дома, это то, что погреб заливает при сильном дожде. Поэтому периодически стоит проверять картошку на предмет затопления и вовремя избавляться от воды.

Ну, это ерунда, по сравнению со всемирным потопом! Мне не привыкать. В саду – те же проблемы. Так что справимся…

Заложил я в хранилище картошку-моркошку и прочий урожай. А тут как раз и сезон дождей начался.

Приехал как-то после работы в дом, чтобы пополнить домашние запасы овощей, а заодно и проверить – не топит ли. Заглянул в погреб и невольно помянул неласковым словом чью-то маму. Нижняя половина картофельно-морковных отсеков полностью скрыта водой. Вот ведь некстати! А компактный насос «Ветерок» в саду. Ничего не остаётся, как вёдрами вычерпывать такую уймищу воды. Так ведь не оставишь – сгниёт напрочь всё…

Короче, как был в одной рубашке с короткими рукавами, не теряя времени, натянул сапоги резиновые, опустил лестницу приставную, схватил пару вёдер и полез вниз. Товарищ мне заранее объяснил, на всякий случай, как там вёдрами орудовать, чтобы не через верх доставать. Вентиляционная труба в погребе была уложена таким образом, чтобы можно было прямо в неё воду лить. Под уклон она стекала в дренажную канаву на улице.

С лесенки нащупал дно сапогом – вода по самый край голенища. Если неаккуратно бултыхать ногами – то и зачерпнуть легко. Начал потихоньку откачивать. Но вода убывала очень медленно, хоть я и работал, как заведённый.

Прошло, наверное, минут пятнадцать, как я героически боролся со стихией. Хорошо хоть можно было выпрямляться во весь рост – высота погреба позволяла. И освещение нормальное – две-три лампочки вдоль сырых стен вполне обеспечивали видимость…

Но вдруг видимость пропала. Лампочки неожиданно погасли. Всё погрузилось в непроглядную тьму. Я перестал плескаться, ожидая пока глаза привыкнут к темноте. Постепенно стали прорисовываться некоторые очертания. А в дальнем краю «подземелья» показался просвет от входа в погреб. Хоть и пасмурно, но кое-какой свет всё же пробивался через открытый люк в полу комнаты сверху.

«Наверное, пробки выбило, - подумал я, - надо вылезать наверх, проверить щиток». Осторожно, чтобы в темноте не зачерпнуть сапогами воды, побрёл на тусклый свет. Но не успел сделать и пары шагов, как раздался грохот и пучок света впереди пропал. Какой-то нехороший человек захлопнул крышку погреба! Сама она никоим образом не смогла бы захлопнуться, так как лежала горизонтально на досках пола.

- Э-э! Какого чёрта! Кому там делать нечего?!..

Что-то, примерно с таким смыслом, вырвалось у меня в первое мгновение. В следующее – послышался всплеск воды впереди. И вдруг резкое движение воздуха около лица. Я инстинктивно отшатнулся назад, но чем-то острым всё-таки оцарапало подбородок и шею. Машинально в ответ саданул изо всей силы пустым ведром, которое держал в руке. Но никого не зацепил, только грохнул по деревянной стойке погреба. Потом ещё пару раз, но уже более осторожно, махнул ведром – своим единственным оружием против невидимого врага. Пустота. Тьма была совершенно кромешная – не видно ни зги. Постоял, напряжённо прислушиваясь и пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, одной рукой прикрывая лицо, а в другой держа наготове ведро. Но кто-то, бултыхнув по воде пару раз в дальнем конце погреба, тоже затих.

Минут через пять полной тишины раздался грохот и сильный всплеск. Я опять непроизвольно отвесил ведром хороший удар по подпорке погреба, но врага не зацепил. С опозданием догадался, что это лестница в воду упала.

В такой нервенной обстановке простоял ещё несколько минут. Глаза к темноте так и не привыкли. Ничего не видно совершенно.

А выход всё равно один – люк погреба. Осторожно пошёл вперёд, потому что в тонкой рубашке уже закоченел, как цуцик. Иду мелкими шажками, периодически помахивая ведром перед собой и прикрывая, на всякий случай, свободной рукой голову. Проход между отсеками изогнутый, не всё так просто. Наконец ткнулся сапогом в упавшую притопленную лестницу. А вот где люк теперь искать – непонятно. Вверх сколько ни всматриваюсь – даже малюсенького лучика не видать. То ли в комнате потемнело, то ли крышка такая герметичная.

Решил действовать по-другому. Бросил ведро. Обливаясь грязной водой, поднял намокшую деревянную лестницу. Стал стучать в потолок погреба ей, как тараном, пытаясь методом тыка отыскать захлопнувшийся люк. Прошёл весь погреб вдоль и поперёк, начерпал полные сапоги вонючей холодной воды – всё бесполезно.

Совершенно взбешённый, матеря злого шутника-невидимку на чём свет стоит, промучился так с полчаса, а может, и больше.

Вдруг глаза ослепила яркая вспышка. Свет включился! Я непроизвольно зажмурился, но успел заметить в другом конце прохода высокую тёмную фигуру, возвышавшуюся над водой. Похожа на женщину, но уж больно плечи широки. Пока тёр ослепшие глаза, щурясь от света, загадочная фигура пропала. А по телу всё ещё шёл жар от неожиданности увиденного…

Быстро добрался до крышки люка (пока свет снова не погас!), одним ударом лестницы откинул её на пол и с облегчением выбрался из холодного сырого заточения.

Проверил в доме пробки – там оказалось всё в порядке. Нашёл в одном из ящиков йод и смазал глубокую царапину на шее. Так и не понял, кто и чем мне её сделал. Может, мышь летучая когтистым крылом, а может, фигура тёмная косой… Хотя ничего такого у неё в руках я не заметил. Да и руки тоже под одеждой, похоже, были скрыты.

Вылил воду из сапог, накинул на плечи хэбэшную спецовку, висевшую на гвозде, и пошёл осматривать сенки, сараи, двор. Ничего подозрительного. Дверь на улицу заперта изнутри. Мною же. В сарайках и во дворе никого. Странно. Если кто-то пошутил неуместно, то всё равно бы след оставил. Кроме как через двор в дом попасть невозможно. А оба выхода со двора закрыты изнутри.

Так и не найдя разумного объяснения, снова полез в погреб. Воду-то всё равно откачивать надо. Но крышку люка предварительно крепко привязал верёвкой к ножке стола рядом, чтобы в очередной раз не захлопнулась сама загадочным образом.

Пока черпал часа два воду, свет гас ещё пару-тройку раз. Но крышка уже не захлопывалась. Наконец справился с работой и промокший-продрогший, но с чувством выполненного долга вернулся домой.

Когда рассказал потом про свои злоключения товарищу - хозяину дома, он искренне удивился. И то, что свет часто гас, ну, и про самозакрывающийся люк в особенности. Хотя неудивительно. Сам-то он в этом доме не жил никогда. Имущество досталось ему в наследство всего месяца три-четыре назад, после смерти брата…

При первой же возможности я расспросил его поподробнее, что да как. Подробности неприятно удивили.

Дом оказался с историей. Да с нехорошей. Брат его прожил в нём года три. И за эти три прожитых в доме года превратился в горького пьяницу. Особенно в последний год своей короткой молодой жизни. С женой развёлся, хозяйство почти забросил. И, в конце концов, наложил на себя руки. По крайней мере, такое заключение сделала медэкспертиза. Повесился тут же, в доме. Как раз над крышкой погреба. Там в потолке, как будто специально кем-то, толстый крюк был издавна вкручен.

Разговор с товарищем происходил во время застолья, и он, наверное, рассказал больше, чем хотел. Оказалось, что и предыдущие два хозяина дома свели счёты с жизнью точно таким же способом. Предварительно помаявшись несколько лет во власти зелёного змия.

Это лишь часть истории дома. На том месте, где он стоял последние годы. А сюда, на окраину Тагила его вообще непонятно откуда привезли в разобранном виде и собрали вновь по брёвнышку. Аккурат на перекрёстке двух дорог. И что происходило в его стенах до того момента – только Богу известно…

Несмотря на не очень благостную историю домика и постоянные подтопления дождевой водой, перевозить урожай на другое место я не стал. До зимы уже рукой подать, а зловещие призраки прошлого картошке не навредят. Так и продолжал ездить, откачивать воду (уже в основном насосом) и помаленьку уменьшать овощной запас. А к зиме товарищ подселил в дом молодую девушку. Свою знакомую. Та разводила собачеков – колли. Для начинающего собаковода-заводчика – место в самый раз. Девица, кстати, была дочерью довольно известного в городе человека. Но адская аура дома на перекрёстке и её не обошла стороной. Неизвестно от чего молодая перспективная девушка пошла по наклонной. Начала неслабо выпивать. А за выпивкой и разгульная жизнь началась. Несмотря на постоянное присутствие нескольких больших собак в доме, здесь частенько устраивались весёлые посиделки со взрослыми мужиками. Да не по одному дню кряду. Чему я сам неоднократно был свидетель, приходя за ведром картошки. А после того, как по весне товарищ всё-таки с ней распрощался, во дворе и углах дома остались валяться многочисленные следы «преступлений». Слышал, что кончила она очень плохо…
Но сам дом стоит поныне. И хоть бы что ему. Дом не заброшен. Живёт кто-то в нём. Но ладно ли?..

Автор - неизвестен.
Источник.


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:16
Вчера, 19:16 by KiriaПросмотров: 1 062Комментарии: 12
+11

Ключевые слова: Дом подвал темнота фигура

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Комментарии

#1 написал: Eifersucht
Вчера, 19:48
+2
Группа: Посетители
Репутация: (61|-1)
Публикаций: 14
Комментариев: 1 739
Да уж. Энто творчество. Попробовал бы автор злоключения своего персонажа из истории в реальности, да почерпал бы вёдрышками воду такой площади погреба, да спустился бы в тот ад, что описал, повторно... . Печатал, скорее всего, школьник-сочинитель, который ещё не выполз из маминой юбки и "не нюхал пороха настоящего ужаса".
Зарегистрирован: 30.05.2013
    
#2 написал: Баба Клава
Вчера, 19:53
+5
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2946|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 801
Вы хоть меня убейте, но эту историю я когда то читала. Не знаю тут или не тут но читала. Старый баянище это гигантских размеров. Без оценки.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#3 написал: az.ecmb
Вчера, 20:02
+3
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Публикаций: 3
Комментариев: 1 337
Автор неизвестен

Ой ли! Сдается мне, Пукинского пера это дело. Мало ли где он еще сочиняет.
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
#4 написал: Estellan
Вчера, 20:13
+3
Группа: Редакторы
Репутация: (1901|0)
Публикаций: 211
Комментариев: 2 589
Цитата: Баба Клава
Вы хоть меня убейте, но эту историю я когда то читала. Не знаю тут или не тут но читала. Старый баянище это гигантских размеров. Без оценки.

Вполне возможно, что это чей-то пересказ. Мне тоже показалась знакомой, но поиск молчит((
Зарегистрирован: 23.07.2015
               
#5 написал: Barbelo
Вчера, 20:18
+1
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Публикаций: 0
Комментариев: 190
Я это уже здесь читала. Без оценки. И да, погреб в доме? Шта? В доме подпол, а погреба раньше рыли на улице, и к дому они никакого отношения не имеют.
Зарегистрирован: 29.10.2019
#6 написал: Холодная роса
Вчера, 20:18
+4
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 43
Действительно, на Пукина очень похоже
Зарегистрирован: 25.05.2020
#7 написал: svv43
Вчера, 20:19
+2
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Публикаций: 0
Комментариев: 23
Повтор. Читал, на этом же сайте!
Зарегистрирован: 1.02.2016
#8 написал: Баба Клава
Вчера, 22:03
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2946|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 801
Цитата: Estellan
Цитата: Баба Клава
Вы хоть меня убейте, но эту историю я когда то читала. Не знаю тут или не тут но читала. Старый баянище это гигантских размеров. Без оценки.

Вполне возможно, что это чей-то пересказ. Мне тоже показалась знакомой, но поиск молчит((

Тиль, я тебе больше скажу. У нас на сайте полно моих собственных историй, писанных для другого сайта, но тут переделанных своими словами, под другими названиями и с нагло присвоенным другими людьми авторством. Читаю и диву даюсь. Вроде я автор, но залить свое творение не могу, потому что какая то гнида уже подсуетилась. Мне не жалко конечно, сама проворонила, надо было сразу сюда заливать.Но все же как то неприятно.

Во, нашла, вроде оно?
https://4stor.ru/histori-for-life/106870-dom-na-perekrestke.html
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#9 написал: Мать_Драконов
Вчера, 22:16
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Комментариев: 679
Да, эту историю я читала тут.
На счёт погребов и подполов скажу так: я бы не была так категорична. Родом я из Казахстана и там в нашей речи вообще не было слова "подпол". Овощную яму что на улице что в доме называли "погребом". Слово "подпол" я услышала уже здесь - в России. Для меня это было смешно когда местные девчонки вылупив глаза доказывали, что это разные понятия. Уж более 20 лет в России живу, а для меня лично разницы нет stuck_out_tongue_winking_eye
Зарегистрирован: 1.02.2019
  
#10 написал: Мария Сайгина
Вчера, 22:49
+3
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Репутация: (76|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 1 587
Пукин интересней пишет. А собственник сволочь. Зная про свой дом фигню такую, девчонку поселил.
Зарегистрирован: 22.05.2017
    
#11 написал: Славянин777
Сегодня, 00:03
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Публикаций: 6
Комментариев: 305
Цитата: Баба Клава
Цитата: Estellan
Цитата: Баба Клава
Вы хоть меня убейте, но эту историю я когда то читала. Не знаю тут или не тут но читала. Старый баянище это гигантских размеров. Без оценки.

Вполне возможно, что это чей-то пересказ. Мне тоже показалась знакомой, но поиск молчит((


Во, нашла, вроде оно?
https://4stor.ru/histori-for-life/106870-dom-na-perekrestke.html


Здравствуйте!
Браво Баба Клава!!!
У Вас поразительная Наблюдательность и Зрительная Память!!!
Зарегистрирован: 21.12.2019
 
#12 написал: акжана
Сегодня, 12:45
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Нельзя в погребе, где постоянно дождевой водой затопляет хранить что-либо, тем более картошку. В сыром, плохо просушенном погребе, её перебирать замучаешься, она уже к февралю вся прорастет, плесень пойдет по стенам, все овощи загниют, а несчастная картошка в первую очередь. У нас погреб хотя сухой, все равно все лето крышка открытая, проветривать надо капитально, еще стены забеливать известью, дезинфекцию делать, короче микроклимат соблюдать необходимо тщательно. А здесь, прям идиллия, затопляет и пускай, картошку типа ведрами домой возит, да за гулянками наблюдает.
Зарегистрирован: 6.05.2016
   
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