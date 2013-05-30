Дом на перекрестке

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:16

Kiria Просмотров: 1 062 Комментарии: 12 +11 Вчера, 19:16 by

Начались описываемые ниже события в конце сентября - начале октября 1993 года. Жил я тогда в городе Нижнем Тагиле. Гаражом с ямой ещё не обзавёлся, а маленький погребок в садовом домике на две семьи не мог вместить все овощные запасы на зиму. Поэтому пришлось срочно искать место, куда складировать немалый урожай картошки. Подходящий вариант подвернулся довольно быстро – у хорошего товарища как раз дом пустовал на одной из тагильских окраин. Когда я первый раз залез в погреб дома, он, в сравнении с нашим садовым погребком, показался мне просто огроменным. Имел неправильную вытянутую и загнутую форму, проходя почти под всем домом. Плюс в том, что оборудовано было подземное хранилище несколькими отдельными отсеками: для картошки – что побольше, для других корнеплодов – поменьше. Все удобства.Я без раздумий согласился. Товарищ показал мне тайничок, где ключ от входной двери дома оставлял, и сказал, что я могу приходить за своим урожаем в любое удобное время. В общем – то, что надо. Далековато, правда, от моего места проживания, но не беда – автобус ходит. Машинки тогда у меня тоже ещё не было.Единственный недостаток, о котором честно предупредил хозяин дома, это то, что погреб заливает при сильном дожде. Поэтому периодически стоит проверять картошку на предмет затопления и вовремя избавляться от воды.Ну, это ерунда, по сравнению со всемирным потопом! Мне не привыкать. В саду – те же проблемы. Так что справимся…Заложил я в хранилище картошку-моркошку и прочий урожай. А тут как раз и сезон дождей начался.Приехал как-то после работы в дом, чтобы пополнить домашние запасы овощей, а заодно и проверить – не топит ли. Заглянул в погреб и невольно помянул неласковым словом чью-то маму. Нижняя половина картофельно-морковных отсеков полностью скрыта водой. Вот ведь некстати! А компактный насос «Ветерок» в саду. Ничего не остаётся, как вёдрами вычерпывать такую уймищу воды. Так ведь не оставишь – сгниёт напрочь всё…Короче, как был в одной рубашке с короткими рукавами, не теряя времени, натянул сапоги резиновые, опустил лестницу приставную, схватил пару вёдер и полез вниз. Товарищ мне заранее объяснил, на всякий случай, как там вёдрами орудовать, чтобы не через верх доставать. Вентиляционная труба в погребе была уложена таким образом, чтобы можно было прямо в неё воду лить. Под уклон она стекала в дренажную канаву на улице.С лесенки нащупал дно сапогом – вода по самый край голенища. Если неаккуратно бултыхать ногами – то и зачерпнуть легко. Начал потихоньку откачивать. Но вода убывала очень медленно, хоть я и работал, как заведённый.Прошло, наверное, минут пятнадцать, как я героически боролся со стихией. Хорошо хоть можно было выпрямляться во весь рост – высота погреба позволяла. И освещение нормальное – две-три лампочки вдоль сырых стен вполне обеспечивали видимость…Но вдруг видимость пропала. Лампочки неожиданно погасли. Всё погрузилось в непроглядную тьму. Я перестал плескаться, ожидая пока глаза привыкнут к темноте. Постепенно стали прорисовываться некоторые очертания. А в дальнем краю «подземелья» показался просвет от входа в погреб. Хоть и пасмурно, но кое-какой свет всё же пробивался через открытый люк в полу комнаты сверху.«Наверное, пробки выбило, - подумал я, - надо вылезать наверх, проверить щиток». Осторожно, чтобы в темноте не зачерпнуть сапогами воды, побрёл на тусклый свет. Но не успел сделать и пары шагов, как раздался грохот и пучок света впереди пропал. Какой-то нехороший человек захлопнул крышку погреба! Сама она никоим образом не смогла бы захлопнуться, так как лежала горизонтально на досках пола.- Э-э! Какого чёрта! Кому там делать нечего?!..Что-то, примерно с таким смыслом, вырвалось у меня в первое мгновение. В следующее – послышался всплеск воды впереди. И вдруг резкое движение воздуха около лица. Я инстинктивно отшатнулся назад, но чем-то острым всё-таки оцарапало подбородок и шею. Машинально в ответ саданул изо всей силы пустым ведром, которое держал в руке. Но никого не зацепил, только грохнул по деревянной стойке погреба. Потом ещё пару раз, но уже более осторожно, махнул ведром – своим единственным оружием против невидимого врага. Пустота. Тьма была совершенно кромешная – не видно ни зги. Постоял, напряжённо прислушиваясь и пытаясь хоть что-нибудь разглядеть, одной рукой прикрывая лицо, а в другой держа наготове ведро. Но кто-то, бултыхнув по воде пару раз в дальнем конце погреба, тоже затих.Минут через пять полной тишины раздался грохот и сильный всплеск. Я опять непроизвольно отвесил ведром хороший удар по подпорке погреба, но врага не зацепил. С опозданием догадался, что это лестница в воду упала.В такой нервенной обстановке простоял ещё несколько минут. Глаза к темноте так и не привыкли. Ничего не видно совершенно.А выход всё равно один – люк погреба. Осторожно пошёл вперёд, потому что в тонкой рубашке уже закоченел, как цуцик. Иду мелкими шажками, периодически помахивая ведром перед собой и прикрывая, на всякий случай, свободной рукой голову. Проход между отсеками изогнутый, не всё так просто. Наконец ткнулся сапогом в упавшую притопленную лестницу. А вот где люк теперь искать – непонятно. Вверх сколько ни всматриваюсь – даже малюсенького лучика не видать. То ли в комнате потемнело, то ли крышка такая герметичная.Решил действовать по-другому. Бросил ведро. Обливаясь грязной водой, поднял намокшую деревянную лестницу. Стал стучать в потолок погреба ей, как тараном, пытаясь методом тыка отыскать захлопнувшийся люк. Прошёл весь погреб вдоль и поперёк, начерпал полные сапоги вонючей холодной воды – всё бесполезно.Совершенно взбешённый, матеря злого шутника-невидимку на чём свет стоит, промучился так с полчаса, а может, и больше.Вдруг глаза ослепила яркая вспышка. Свет включился! Я непроизвольно зажмурился, но успел заметить в другом конце прохода высокую тёмную фигуру, возвышавшуюся над водой. Похожа на женщину, но уж больно плечи широки. Пока тёр ослепшие глаза, щурясь от света, загадочная фигура пропала. А по телу всё ещё шёл жар от неожиданности увиденного…Быстро добрался до крышки люка (пока свет снова не погас!), одним ударом лестницы откинул её на пол и с облегчением выбрался из холодного сырого заточения.Проверил в доме пробки – там оказалось всё в порядке. Нашёл в одном из ящиков йод и смазал глубокую царапину на шее. Так и не понял, кто и чем мне её сделал. Может, мышь летучая когтистым крылом, а может, фигура тёмная косой… Хотя ничего такого у неё в руках я не заметил. Да и руки тоже под одеждой, похоже, были скрыты.Вылил воду из сапог, накинул на плечи хэбэшную спецовку, висевшую на гвозде, и пошёл осматривать сенки, сараи, двор. Ничего подозрительного. Дверь на улицу заперта изнутри. Мною же. В сарайках и во дворе никого. Странно. Если кто-то пошутил неуместно, то всё равно бы след оставил. Кроме как через двор в дом попасть невозможно. А оба выхода со двора закрыты изнутри.Так и не найдя разумного объяснения, снова полез в погреб. Воду-то всё равно откачивать надо. Но крышку люка предварительно крепко привязал верёвкой к ножке стола рядом, чтобы в очередной раз не захлопнулась сама загадочным образом.Пока черпал часа два воду, свет гас ещё пару-тройку раз. Но крышка уже не захлопывалась. Наконец справился с работой и промокший-продрогший, но с чувством выполненного долга вернулся домой.Когда рассказал потом про свои злоключения товарищу - хозяину дома, он искренне удивился. И то, что свет часто гас, ну, и про самозакрывающийся люк в особенности. Хотя неудивительно. Сам-то он в этом доме не жил никогда. Имущество досталось ему в наследство всего месяца три-четыре назад, после смерти брата…При первой же возможности я расспросил его поподробнее, что да как. Подробности неприятно удивили.Дом оказался с историей. Да с нехорошей. Брат его прожил в нём года три. И за эти три прожитых в доме года превратился в горького пьяницу. Особенно в последний год своей короткой молодой жизни. С женой развёлся, хозяйство почти забросил. И, в конце концов, наложил на себя руки. По крайней мере, такое заключение сделала медэкспертиза. Повесился тут же, в доме. Как раз над крышкой погреба. Там в потолке, как будто специально кем-то, толстый крюк был издавна вкручен.Разговор с товарищем происходил во время застолья, и он, наверное, рассказал больше, чем хотел. Оказалось, что и предыдущие два хозяина дома свели счёты с жизнью точно таким же способом. Предварительно помаявшись несколько лет во власти зелёного змия.Это лишь часть истории дома. На том месте, где он стоял последние годы. А сюда, на окраину Тагила его вообще непонятно откуда привезли в разобранном виде и собрали вновь по брёвнышку. Аккурат на перекрёстке двух дорог. И что происходило в его стенах до того момента – только Богу известно…Несмотря на не очень благостную историю домика и постоянные подтопления дождевой водой, перевозить урожай на другое место я не стал. До зимы уже рукой подать, а зловещие призраки прошлого картошке не навредят. Так и продолжал ездить, откачивать воду (уже в основном насосом) и помаленьку уменьшать овощной запас. А к зиме товарищ подселил в дом молодую девушку. Свою знакомую. Та разводила собачеков – колли. Для начинающего собаковода-заводчика – место в самый раз. Девица, кстати, была дочерью довольно известного в городе человека. Но адская аура дома на перекрёстке и её не обошла стороной. Неизвестно от чего молодая перспективная девушка пошла по наклонной. Начала неслабо выпивать. А за выпивкой и разгульная жизнь началась. Несмотря на постоянное присутствие нескольких больших собак в доме, здесь частенько устраивались весёлые посиделки со взрослыми мужиками. Да не по одному дню кряду. Чему я сам неоднократно был свидетель, приходя за ведром картошки. А после того, как по весне товарищ всё-таки с ней распрощался, во дворе и углах дома остались валяться многочисленные следы «преступлений». Слышал, что кончила она очень плохо…Но сам дом стоит поныне. И хоть бы что ему. Дом не заброшен. Живёт кто-то в нём. Но ладно ли?..Автор - неизвестен.

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