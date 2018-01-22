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Истории из жизни

Домовой

- Опять пришел. Ходит и ходит. - Хлебая суп беззубым ртом, причитает дед.

- Дед, ну хватит уже пугать. Ешь и иди телевизор смотри, сейчас там фильм про войну покажут, - говорю я.

Дед смачно чавкает куском курицы.

- Дура ты, Машка, не веришь мне. Вот умру, что с ним делать будешь? - бурчит дед. Деду уже 80 лет. Я не могу сказать, что он лишился рассудка. Он вполне нормальный здоровый старичок. Но, как ребенок, придумал себе воображаемого друга. Разговаривает с ним, войну вспоминает. Я понимаю его: бабуля умерла полгода назад. Наверное, ему одиноко, вот и придумал, с кем поговорить.

Меня Маша зовут, мне 25 лет. С мужем развелись, и я с сыном Алешкой на руках пришла к ним. Алёше тогда 2 года было. Бабуля с дедом очень обрадовались тогда; у них большой дом, четыре комнаты. Вот и жили вместе, бабушка помогала с сыном, а я помогала по хозяйству.

Родители в аварии погибли, когда мне было 10 лет. Старики меня воспитали. Потом отучилась и вышла замуж. Но не получилось семейной жизни. Сейчас работаю в магазинчике в нашем маленьком городке. Алёшка в детский сад ходит. Дед один постоянно, вот и напридумывал.

- Машка, поди сюда. Опять этот гад тапки утащил под койку! - кричит дед. Я достала тапочки из-под кровати. Привыкла уже за полгода к его вымышленному другу. Он, по его словам, часто хулиганит. Уложила Алёшу спать и пошла в душ - завтра рано на работу вставать. Так и жили втроём.

Кошмар начался, когда в доме появился кот.

Шли мы как-то с Алёшей домой, а за нами кот увязался. Алёшка всегда любил животных, просил котёнка, но я как-то не решалась брать на себя такую ответственность. За ним же уход нужен, а если деду не понравится? Во дворе кошек много, мы подкармливаем, но в дом не пускаем. Но они уличные: сегодня к нам забредут, а завтра - к соседям. Сынок уговорил. Котик красивый, пушистый, рыжий. Алёшка радуется, тащит его. И котяра такой упитанный, мурлыкает. Потерялся, наверное, на уличного не похож.

Пришли домой, а дед как кота увидел, так и начал бурчать. Зачем, мол, живность притащили, плохо это закончится, и всё такое.

- Дед, да не причитай ты. Обычный кот. У всех кошки дома живут, и все нормально. - Сказала я.

- Так у всех Луки нет, а у нас есть. Кот - это же хозяин, а куда в доме два хозяина? Житья не дадут, - ругается дед.

"Главное, Алёшка счастлив. А дед успокоится", - подумала я.

Вечер прошёл как обычно: приготовила ужин, накормила всех и спать уложила.

Проснулась ночью от грохота на кухне. Забежала туда, включаю свет, а там Рыжик сидит, шерсть дыбом, и смотрит на шкаф, шипит на кого-то. На полу тарелка разбитая.

Шоркая тапками, идёт дед.

- А я тебе что говорил, а? Сказал же, что в одном доме два хозяина не уживутся. Ой, дура ты, Машка, дура... Пошли, Лука, не понимает девка, что делает, - сказал дед и пошёл к себе.

Я в недоумении молча взяла рыжего, он замурлыкал. "Пусть с нами спит", - подумала я. Он, мурлыкая, улёгся возле сына. Так и уснули.

Опять все как обычно: работа, детский сад. Пришла в садик за Алёшкой вечером, а он расстроенный. Спрашиваю, что случилось.

- Рыжего жалко, - говорит сын. Почему жалко и в чем причина не говорит. Так больше ничего от него и не узнала. Дома всё как обычно, только кота нет.

- Дед, а где Рыжий? - спросила я.

- Так гуляет где-то, наверное, он же кот. Он себе на уме.

Вышла во двор, кот бежит откуда-то из сарая. Он прыгнул на руки, мы пошли в дом. Спал он, конечно, с нами. Какое-то время ничего не происходило. Как-то ночью пошла в туалет и слышу из комнаты деда разговор:

- Не тронь, окаянный, не твой это дом. Не тебе решать.

- Выгоню, говорю.

Опять. Ну что деду не спится? Но насторожили слова, кого не тронь? Утром спросила у деда.

- Да никого, скучно мне было, уснуть не мог. Отстань, Машка, - сказал дед.

На следующую ночь я проснулась от крика сына. Он сидел, вцепившись в подушку, и плакал, рядом Рыжий шипел, и оба смотрели в угол комнаты. Включила свет, нет никого. Сынок рассказывает, что маленький человечек приходил, чтоб его в темноту утащить, а Рыжий его спас. Ну дошутился дед. Устрою ему утром промывание мозгов. Обняла сына, а он обнял кота. Так и уснули.

Утром первым делом решила поговорить с дедом. И он мне рассказал, что когда умерла бабушка, он его в дом и позвал. Домовой раньше в бане жил, бабуля его в дом не пускала.

- Ты, Машка, на работе, Алёшка - в детском саду, скучно мне было. А теперь Лука наглеть начал, хулиганит, а выгнать не получается. Не уходит в баню окаянный. Обида у него на Алёшу из-за кота этого. - Говорит дед. Я молча слушала, не верю я в эту ерунду. Но хотя про домовых слышала.

- А что делать, дед? - спросила я.

- А я почем знаю? Злой Лука стал, обнаглел гад. До бабки Марьи надо идти, она подскажет, - говорит дед.

"Ну, конечно, я ещё к ведьме пойду. Чтоб весь город надо мной смеялся. Бред какой-то", - подумала я.

Вечером пришла подруга Наташка. У нее дочке 4 годика, они с Алешей играют в детской, а мы решили вина выпить и поболтать. Дед у себя сериал смотрит. Из детской крик, мы забегаем, а там такая картина: дети наши сидят под столом и трясутся от страха, а Рыжий с кем-то дерётся, шерсть летит в разные стороны. Катается по полу, дерет кого-то. Но кого? Никого не видим.

Схватили детей на руки и бегом оттуда. Сына отдала Наташке и в детскую с веником. Пытаюсь ударить по лапам, чтоб отпустил. Глупо всё выглядело, но получилось. Рыжий отпрыгнул, я его на руки, а он прижимается и мяукает. На шее рана, но небольшая, клок шерсти выдран. Кошмар, но не сам же он себе шерсть выдирал.

Шаркая тапками, идёт дед:

- Говорил я тебе, Машка. Иди до Марьи, глупая девка. Добром это не закончится.

Алёша схватил кота на руки, обнимает, и тот его лапками за шею обнял. "Пойду до ведьмы", - решила я.

Проводила подругу, и пошли мы с сыном и котом до бабки Марьи. Она жила одна, к ней многие ходили. Она и порчу снимала и ещё что-то там делала. Я никогда не верила в эту ерунду до последних событий. Она встретила нас, кота погладила и говорит:

- Ангел хранитель это ваш. Почувствовал он, что беда грозит, вот и пришёл защитить. А Лука этот - домовой ваш. Бабуля твоя его в дом не пускала, а дед позвал. А тот и решил, что он там главный. Разбаловал его дед.

Бабка Марья собрала какие-то травы, и мы пошли к нам. Пошептала что-то, травы подожгла, дом обошла.

- Ну все, - говорит она, - ушёл ваш Лука обратно в баню.

Отблагодарили мы бабку, а дед расстроился.

- Опять один остался, поговорить не с кем будет, - сказал грустно дед.

А кот к нему на колени прыгнул, трётся о щеку и давай мурлыкать. Алёшка обнял деда.

- Дедушка, мы тебя любим, - сказал сынок.

- Конечно, любим. Не нужны нам никакие мистические друзья. Да и зачем? Если у нас есть настоящие, реальные - наша небольшая, но дружная семья!


Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 15:04
Причина: Стиль автора сохранен..
Сегодня, 15:04 by lenaevseevaПросмотров: 336Комментарии: 14
+8

Ключевые слова: Семья домовой кот сын дед хозяин авторская история

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Комментарии

#1 написал: Плюшечка
Сегодня, 18:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 48
Красивая сказка))
Зарегистрирован: 22.01.2018
#2 написал: Nlo
Сегодня, 18:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (42|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 577
Ну наконец-то ;)) Приятно почитать историю, где домовой получил по заслугам. А то обычно перед ним так лебезят, разве что портрет в красном углу не вешают 336
Зарегистрирован: 19.12.2018
 
#3 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:13
0
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2922|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 614
Чего то я нифига не поняла. Автор вроде Лена, а называет себя Машей.
Меня Маша зовут, мне 25 лет

В других историях там вообще Илья какой то 19 лет. И еще одна история тоже от имени мальчика вроде. Пусть автор пояснит.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:16
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1782|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 215
Ииж это сложно назвать. Хотя написано очень красиво.
Домовой не может жить в бане. Там свой хозяин. И по поверьям злой очень. Может его дед и притаранил домой.

Цитата: Баба Клава
Чего то я нифига не поняла. Автор вроде Лена, а называет себя Машей.
Меня Маша зовут, мне 25 лет

В других историях там вообще Илья какой то 19 лет. И еще одна история тоже от имени мальчика вроде. Пусть автор пояснит.

У автора 11 личностей sweat_smile
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#5 написал: Баба Клава
Сегодня, 18:20
+1
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2922|-2)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 614
Цитата: зелёное яблочко
У автора 11 личностей

Да личности то бог с ними. Пусть как хочет себя называет, в творческих, например. А вот в историях из жизни пусть пояснит почему Маша, а не Лена. Я вообще сомневаюсь что енто из жизни. Мне вообще кажется что все эти личности из инета.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
#6 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:52
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1782|-2)
Публикаций: 120
Комментариев: 6 215
Цитата: Баба Клава
Цитата: зелёное яблочко
У автора 11 личностей

Да личности то бог с ними. Пусть как хочет себя называет, в творческих, например. А вот в историях из жизни пусть пояснит почему Маша, а не Лена. Я вообще сомневаюсь что енто из жизни. Мне вообще кажется что все эти личности из инета.

Я тоже не верю, что из жизни noknow
Зарегистрирован: 23.12.2013
             
#7 написал: lenaevseeva
Сегодня, 18:56
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3
Отвечаю всем и сразу. Истории понятное дело выдуманные, но что-то взято из жизни. Это творческие истории. И все это мои фантазии. Когда пишут книгу они разве пишут ее про себя? Не все. Многие фантазируют и придумывают. Я тоже люблю фантазировать. И заверю вас, что из инета там нечего нет! И то что личностей много.....так много и историй. Это творческие истории!!!
Зарегистрирован: 14.09.2020
#8 написал: Tengu
Сегодня, 18:57
+3
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 1 092
Во-первых, почему не в Творческие. Во-вторых, из бани, по русским поверьям, только банника притащить можно. А он ни разу не добрый. Хотя, в принципе, здесь так и есть - выселять пришлось...
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#9 написал: Talisha
Сегодня, 19:44
+1
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Репутация: (1707|0)
Публикаций: 70
Комментариев: 4 529
Цитата: lenaevseeva
Отвечаю всем и сразу. Истории понятное дело выдуманные, но что-то взято из жизни. Это творческие истории. И все это мои фантазии. Когда пишут книгу они разве пишут ее про себя? Не все. Многие фантазируют и придумывают. Я тоже люблю фантазировать. И заверю вас, что из инета там нечего нет! И то что личностей много.....так много и историй. Это творческие истории!!!

почему тогда в разделе "Истории из жизни"??? История хороша, но место ей в соответствующем разделе.
Зарегистрирован: 18.05.2015
            
#10 написал: Kreisleiter13
Сегодня, 20:19
0
Онлайн
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Публикаций: 0
Комментариев: 1 116
Мутновато написано.
Зарегистрирован: 8.10.2014
   
#11 написал: Tengu
Сегодня, 20:30
+2
Группа: Посетители
Репутация: (39|0)
Публикаций: 60
Комментариев: 1 092
Цитата: lenaevseeva
Отвечаю всем и сразу. Истории понятное дело выдуманные, но что-то взято из жизни. Это творческие истории. И все это мои фантазии. Когда пишут книгу они разве пишут ее про себя? Не все. Многие фантазируют и придумывают. Я тоже люблю фантазировать. И заверю вас, что из инета там нечего нет! И то что личностей много.....так много и историй. Это творческие истории!!!


Елена! Специальный раздел же есть для таких историй, что мешает туда публиковать.

Я бы админов попросила, наверное, добавить раздел. Или сменить его, на их усмотрение.
Зарегистрирован: 22.04.2013
     
#12 написал: Tanusha13666
Сегодня, 20:42
0
Группа: Посетители
Репутация: (24|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 414
Очень мило, но не верится, что вот так дед с домовым разговаривал... +
Зарегистрирован: 9.11.2019
 
#13 написал: Холодная роса
Сегодня, 20:47
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (4|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 31
Цитата: зелёное яблочко
Цитата: Баба Клава
Цитата: зелёное яблочко
У автора 11 личностей

Да личности то бог с ними. Пусть как хочет себя называет, в творческих, например. А вот в историях из жизни пусть пояснит почему Маша, а не Лена. Я вообще сомневаюсь что енто из жизни. Мне вообще кажется что все эти личности из инета.

Я тоже не верю, что из жизни noknow

И я не верю
Зарегистрирован: 25.05.2020
#14 написал: lenaevseeva
Сегодня, 21:14
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 3
Цитата: Tanusha13666
Очень мило, но не верится, что вот так дед с домовым разговаривал... +

Ну у всех свои тараканы. А когда человек один и не с кем поговорить, то он и со стенкой говорить будет.
Зарегистрирован: 14.09.2020
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