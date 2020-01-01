Странное Место Для Встречи

Истории Мартина

Странное Место Для Встречи

Эпилог

NikiMartin Просмотров: 46 Комментарии: 0 -1 Сегодня, 08:00 by

Место действия - небольшое кафе. Заведение, в которое приходят не с целью утолить голод, а ради той самой атмосферы, склоняющей к простым дружеским беседам. Именно поэтому здесь и оказались наши действующие лица. Ян, Макс и на время отошедший из-за стола Тим. Старые друзья обсуждали свои непростые будни и медленно потягивали пиво. Перед Яном стояла тарелка с сендвичем, у Макса лежал надкусанный бурито, а рядом с пустым стулом Тима находилось масляная картошка фри. И, казалось, ничто не способно испортить вечер, но, к сожалению для персонажей и к счастью для нас, эта история не про безобидные дружеские посиделки.Первым чрезмерно долгое отсутствие Тима заметил Ян. Посмотрев на картошку, он не увидел тот редкий пар, который окутывал ее минут пятнадцать назад. Перебив монолог Макса, он попросил позвонить ему и узнать, все ли в порядке. Подождав несколько гудков, друзья поняли, что брать трубку Тим не собирается. В наказание за такой поступок, Макс пригрозился съесть его картошку, если он не вернется в ближайшее время.Настала неловкая пауза, которая продолжалась примерно пару минут. Во время нее был слышен лишь шум кухонного гриля и диалог двух девушек, сидевших за соседним столиком. У Яна не было намерения подслушивать их разговор, но, сам того не замечая, он начал улавливать отдельные фразы, которые, почему-то откладывались у него в голове. Через какое-то время Макс начал рассказывать новую историю, но Ян словно пропускал его слова мимо ушей, так как был сконцентрирован на разговоре соседнего столика. Казалось, что в нем было нечто странное и через мгновение стало понятно, что именно.Вновь перебив Макса, Ян настойчиво попросил его пару минут посидеть молча и прислушаться к постороннему разговору. Девушки обсуждали новую часть Мстителей и возмущались, что среди большого разнообразия супергероев создатели не додумались добавить Бэтмена, который, по их мнению, был самым крутым из подобных персонажей. У Макса это вызвало смех, потому что он знал, что Бэтмен никак не пересекается со вселенной, в которой существуют Мстители. Но после того, как девушки несколько раз словно роботы произнесли этот диалог, Макс понял, что Ян обратил внимание не на эту забавную деталь. Они повторяли одни и те же слова снова и снова. Казалось, что это была часть протокольного диалога, вырванного из контекста.Ян и Макс никогда не славились излишней скромностью, но общение с представительницами противоположного пола всегда вызывало у них затруднение. Именно поэтому друзья прослушали несколько абсолютно идентичных диалоговых циклов перед тем, как подойти к девушкам. Первым заговорил Макс. Он пытался быть очень вежливым, но дамы словно не замечали его. С каждой новой попыткой он говорил все громче и спустя несколько секунд буквально кричал, пока его не остановил Ян. Он пощелкал пальцами возле носа одной из девушек, которая даже не моргнула, тем самым дав понять Максу, что любые действия бессмысленны.Нельзя сказать, что эта абсурдная сцена сильно испугала наших друзей, но странность происходящего серьезно выбивалась из их привычного мировосприятия и наводила на героев неподдельный ужас.Вернувшись за свой стол, они были не в силах отвести свое внимание от бесконечно повторяющегося диалога до тех пор, пока Макс не начал есть картошку Тима. Взяв сразу две палочки и немного их пожевав, он испытал странное ощущение. Выплюнув картошку под стол Макс взял еще одну палочку и протянул Яну. Увидев лицо Макса он сразу понял, что с картошкой что-то не так и был прав. Она была абсолютно безвкусной, словно прессованная вата.На протяжении всего вечера Ян краем глаза замечал, как между рядами столов ходит единственный официант. Увидев его снова Ян громко позвал его, но столкнулся с очередным игнором. Без малейшего проявления интереса к довольно отчетливой просьбе, официант подошел к одному из пустых столиков, протер его влажной тряпкой и скрылся за дверью, ведущей на кухню.Макс не предал этой сцене особого значения. Вероятно подумал, что официант был в наушниках. Но его мнение кардинально поменялось, когда этот же самый официант снова вышел из кухни, прошел к тому же столику и протерев его еще раз вернулся обратно, не обратив внимания на еще более отчетливую просьбу Макса подойти к ним. Стоит ли говорить о том, какое недоумение испытали друзья, когда официант провернул то же самое в третий, четвертый и пятый раз. Происходящее напоминало видеомагнитофон, который зажевал пленку и воспроизводил один и тот же фрагмент снова и снова.Просмотрев очередной цикл еще раз, Макс уверенно поднялся со стула, прошел мимо столика с девушками, которые до сих пор повторяли один и тот же диалог, и встал на предполагаемом пути официанта с намерением прервать этот театр абсурда.Из трех друзей Макс был самым крепким. Ян уступал ему и в росте, и в общей массе, но на вид был гораздо выше и шире единственного официанта небольшого кафе, в котором друзья решили провести время. Каково же было его удивление, когда этот официант без малейших усилий и без каких-либо дополнительных движений, свалил с ног превосходящего его в полтора раза Макса, стоящего на его пути. Казалось, что официант - это поезд, а Макс встал на пути его следования.Пока Ян помогал ему подниматься, друзья решили, что из этого странного места пора уходить. Понимая, что Тима ждать бессмысленно, было принято решение покинуть кафе незамедлительно. Ян стремительно направился к выходу, но его ждало разочарование. Пройдя пару шагов его что-то остановило. Нечто невидимое не давало Яну покинуть определенную зону. Словно совершенно прозрачное и крайне крепкое стекло растянулось посреди кафе. Ян выставил руки перед собой и словно мим пытался найти выход из невидимой твердыни. Прощупав весь периметр друзья поняли, что находятся в своеобразном треугольнике, в основании которого находится покрытая обоями бетонная стена, а по сторонам невидимые ограды.Все это было настолько странно и необычно, что серьезно давило на базовые примитивные инстинкты. Немного осознав свое положение, Макс почувствовал страшную угрозу своей жизни. Он схватил стул и начал изо всех сил бить им по невидимой стене, в надежде, что это хрупкое стекло. Это продлилось недолго. Появившаяся одышка уничтожила его животный пыл и обессиленный Макс уселся на стул, которым секундой ранее пытался пробить брешь на волю.Несколько часов спустя Макс лежал на столе, за которым до сих пор беседовали девушки. Он запомнил их диалог наизусть и, пытаясь фальшиво пародировать их голоса, повторял за ними. Иногда он отвлекался на идущего протирать столик официанта и бросал в него безвкусную картошку фри.Ян сидел в углу между стеной кафе и невидимой оградой, пытаясь понять, что происходит. Теорий было масса, от чьей-то злой шутки до того, что друзья погибли и попали в лимб. К счастью, ответ был куда интереснее и оригинальнее. И спустя мгновение он выдал новую теорию, которая была очень близка к правде.После своего умозаключения Ян взял столовый нож, подошел к стене, соскоблил кусочек обоев и резко потянул за него. То, что он увидел под полосатыми шпалерами ответило на все его вопросы. Под ними не было голой стены, штукатурки или кирпича. Под обоями была бесконечная пустота. Полное отсутствие материи, фотонов света и гравитации. В том месте, куда попали Ян и Макс не было почти ничего. Лишь небольшая часть маленького кафе, две девушки, официант и безвкусная картошка фри.Если вы надумаете навестить моего друга Яна, то, вероятно, заметите посреди его прихожей огромную рамку с фотографией, которую сделал Тим. Что она может рассказать? На взгляд подавляющего большинства немногое. На ней Ян со своим другом Максом сидят в непримечательном кафе с полосатыми стенами. Но я могу рассказать больше. Гораздо больше.Первый рассказ из цикла Истории Мартина.

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