Мой цветочек

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:56

Причина: Стилистика автора сохранена.

Smok Beil Просмотров: 172 Комментарии: 2 +5 Вчера, 23:56 by

У меня был друг - Володя. Ещё с глубокого детства наши судьбы переплелись: наши родители были коллегами по работе. Они были инженерами на заводе, поэтому им выделили комнаты в селе, где жили исключительно работники самого завода. Даже специально для таких детей, как мы с Вовой, построили школу. В селе, на жаль, детей было немного, тем более, нашего возраста, так что мы были неразлучны. И вот, в один прекрасный день, наших родителей переводят в город - их повысили.Собрав вещи и попрощавшись с местами, знакомыми до боли, мы поехали в Киев. Именно туда, уже в научный отдел, перевели наших родителей. Жильё гораздо отличалось от привычного: раньше все удобства были на улице, а сейчас в уютной квартире располагались раковина и унитаз с непонятной, на то время, для нас системой смыва, ведь это всё мы видели впервые. Ещё одной необычностью для нас были высокие большие дома и просто громадное количество машин всевозможных размеров и цветов. Но вот, я увидел впервые троллейбус, я от эмоций мало ли не кричал! Такая большая машина, с десятками людей внутри, при этом привязана, как мне казалось, к телеграфным проводам. Но Вова моих эмоций радости не разделял - он был напуган троллейбусом. Это и стало отправной точкой в будущем горе. Не знаю, что могло эго так напугать: размеры, большие колёса или, может быть, рога, какими троллейбус цепляется за провода? Никто не знал, но после этого здоровье моего друга резко ухудшилось: он перестал связно говорить, только заикается и всё, ко всему этому он начал очень плохо спать, он просыпался раз десять на ночь из-за кошмаров, что и произвело к общему ухудшению его здоровья. Мы были и у докторов, и у психологов, но точного ответа никто дать не мог. Когда парень был на улице, он мог резко начать убегать, завидев издалека это чёртов транспорт. Так было несколько недель, пока Вове на день рождения не подарили портативный плеер с наушниками. Настроение и здоровья ощутимо улучшилось, парень перестал бояться ходить по улице, и к тому же вернулся дар нормальной речи, что очень обрадовало всех, меня в том числе тоже. Все уже начинали забывать про этот случай страха, но как-то раз он разбудил меня среди ночь, весь в слезах, он рассказывал, что боится умереть от троллейбуса. Я его начал успокаивать, говорить, что троллейбусы безопасные, но он не переставал плакать. Мне пришлось применяться хитрости, я начал рассказывать про наши детские приключения, как ни странно, но это сработало, он перестал плакать и даже вскоре заснул, сказав перед сном, что хочет вернуться обратно в село.На следующий день мы, как обычно, шли вместе в школу, но Володя немного отстал от меня, когда доставал наушники. Немного пройдя, я обернулся к нему и увидел, что за ним едет троллейбус. Я стал звать его, чтоб он не испугался, но парень меня не слышал, он достал наушники с ушей, и в этот момент рога троллейбуса отрываются и падают прям на голову Вовочки. Дальше всё как во сне: кровь, звук сирены скорой помощи, плач и после долгих часов операции, голос доктора, какой говорит, что они сделали всё, что смогли.Всё. Моего цветочка больше нет. Эта история крайне сложно мне далась, я много раз её оставлял, плакал, вспоминая те ужасные события, но всё же я сделал это, в память о моём Владимире, какой видел свою смерть ещё задолго до неё самой. Ему было всего четырнадцать лет.

Ключевые слова: Переезд друг троллейбус авторская история

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