Пальто для Анюты

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:06

Причина: Стилистика автора сохранена.

Catherine88 Просмотров: 516 Комментарии: 6 +12 Сегодня, 07:06 by

Моя сестра Анюта - человек-весна, неунывайка. Всегда шла по жизни с улыбкой, с шутками. Любую жизненную ситуацию, даже не очень радостную, могла разобрать и рассказать так, что живот надорвешь. С мужем - Анюта его ласково звала Витек - они жили душа в душу. Да случилась беда, и Витька не стало - инфаркт в сорок пять лет.После его смерти нашу Анюту будто подменили. Месяц за месяцем ходила с распухшими от слез глазами, одетая в черном, ничего вокруг себя не замечая. И вдруг однажды приходит ко мне в новом светлом пальто и, улыбаясь, говорит:- Глянь-ка на мою обновку! Нравится?- Очень.- Это мне Витек купил!Подумала я: "Витек-то умер! А у нее пальто... Крыша, видать, съехала".- Ань, ты успокойся, скинь пальто, - стала уговаривать я, ведя ее к дивану. - Приляг. А я пока чай приготовлю.- Да не сумасшедшая я! - отвела мои руки Анюта. - Правду тебе говорю!И рассказала такую историю.Сама знаешь - я все свои накопления на похороны и поминки потратила, еще и вы денег добавили. А холода быстро пришли, смотрю - пальто мое никуда не годится, а новое купить не на что. Раньше Витек за этим следил - знал, что я к шмоткам равнодушна, деньги откладывал, в магазин меня тащил. А теперь некому. Одна мне дорога - за ним следом.Ночью, как всегда, наревелась и спать легла. Снится мне сон: в комнате темно, в окно месяц светит, открывается дверь и входит мой Витек. Хмурый такой, недовольный и говорит:- Аннушка, что ты с собой делаешь? Ты еще молодая, тебе жить надо, детей, внуков растить. Ко мне ты всегда успеешь.Я обрадовалась, вскочила с кровати, обнимаю его, плачу:- Какая мне без тебя жизнь? Денег нет, даже пальто себе не могу купить!- Есть из-за чего расстраиваться! Ты ж раньше не такая была! У меня уже вся грудь мокрая от твоих слез, - вздохнул Витек. - А деньги на пальто у тебя есть - на моей книжке. Поищи хорошенько.Тут я проснулась и снова стала реветь, что не наговорилась с ним. И ничего не спросила о загробной жизни. Хорошо ли там ему? А потом спохватилась: сказал же - вся грудь у него мокрая от моих слез. Нельзя реветь! И про книжку вспомнила. Сначала отмахнулась - откуда? У него книжки сроду не было. А потом на всякий случай поискать решила, хотя последней дурой себя чувствовала. И, представляешь - нашла! В шкафу, за книгами лежала. Незадолго до смерти открыл. И денег на ней - ровно на хорошее пальто! Вот - купила. Выбирала, чтоб и Витьку понравилось. Он же оттуда все видит!Сейчас от Ани шутку редко услышишь, но к нормальной жизни она вернулась. Говорит, что Витек ей советы во сне дает, предупреждает о неприятностях.А недавно у Анюты внук родился, Витей назвали. Она в нем души не чает.Автор - RMEngy.

Ключевые слова: Загробный мир покойник вещий сон подарок

Другие, подобные истории: