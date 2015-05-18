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Истории из жизни

Пальто для Анюты

Моя сестра Анюта - человек-весна, неунывайка. Всегда шла по жизни с улыбкой, с шутками. Любую жизненную ситуацию, даже не очень радостную, могла разобрать и рассказать так, что живот надорвешь. С мужем - Анюта его ласково звала Витек - они жили душа в душу. Да случилась беда, и Витька не стало - инфаркт в сорок пять лет.
После его смерти нашу Анюту будто подменили. Месяц за месяцем ходила с распухшими от слез глазами, одетая в черном, ничего вокруг себя не замечая. И вдруг однажды приходит ко мне в новом светлом пальто и, улыбаясь, говорит:
- Глянь-ка на мою обновку! Нравится?
- Очень.
- Это мне Витек купил!
Подумала я: "Витек-то умер! А у нее пальто... Крыша, видать, съехала".
- Ань, ты успокойся, скинь пальто, - стала уговаривать я, ведя ее к дивану. - Приляг. А я пока чай приготовлю.
- Да не сумасшедшая я! - отвела мои руки Анюта. - Правду тебе говорю!
И рассказала такую историю.
Сама знаешь - я все свои накопления на похороны и поминки потратила, еще и вы денег добавили. А холода быстро пришли, смотрю - пальто мое никуда не годится, а новое купить не на что. Раньше Витек за этим следил - знал, что я к шмоткам равнодушна, деньги откладывал, в магазин меня тащил. А теперь некому. Одна мне дорога - за ним следом.
Ночью, как всегда, наревелась и спать легла. Снится мне сон: в комнате темно, в окно месяц светит, открывается дверь и входит мой Витек. Хмурый такой, недовольный и говорит:
- Аннушка, что ты с собой делаешь? Ты еще молодая, тебе жить надо, детей, внуков растить. Ко мне ты всегда успеешь.
Я обрадовалась, вскочила с кровати, обнимаю его, плачу:
- Какая мне без тебя жизнь? Денег нет, даже пальто себе не могу купить!
- Есть из-за чего расстраиваться! Ты ж раньше не такая была! У меня уже вся грудь мокрая от твоих слез, - вздохнул Витек. - А деньги на пальто у тебя есть - на моей книжке. Поищи хорошенько.
Тут я проснулась и снова стала реветь, что не наговорилась с ним. И ничего не спросила о загробной жизни. Хорошо ли там ему? А потом спохватилась: сказал же - вся грудь у него мокрая от моих слез. Нельзя реветь! И про книжку вспомнила. Сначала отмахнулась - откуда? У него книжки сроду не было. А потом на всякий случай поискать решила, хотя последней дурой себя чувствовала. И, представляешь - нашла! В шкафу, за книгами лежала. Незадолго до смерти открыл. И денег на ней - ровно на хорошее пальто! Вот - купила. Выбирала, чтоб и Витьку понравилось. Он же оттуда все видит!
Сейчас от Ани шутку редко услышишь, но к нормальной жизни она вернулась. Говорит, что Витек ей советы во сне дает, предупреждает о неприятностях.
А недавно у Анюты внук родился, Витей назвали. Она в нем души не чает.

Автор - RMEngy.
История.

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:06 by Catherine88Просмотров: 516Комментарии: 6
+12

Ключевые слова: Загробный мир покойник вещий сон подарок

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 08:33
+4
Группа: Посетители
Репутация: (1572|0)
Публикаций: 58
Комментариев: 3 778
Любимые и любящие заботятся от нас отовсюду:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
         
#2 написал: DRUID
Сегодня, 09:20
+2
Группа: Посетители
Репутация: (217|-1)
Публикаций: 8
Комментариев: 1 158
Цитата: Talisha
Любимые и любящие заботятся от нас отовсюду:)


Хорошо , если это так. Не хотелось бы , если что оставлять близких одних.
Зарегистрирован: 26.01.2018
   
#3 написал: Ksenya078
Сегодня, 09:40
+3
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Репутация: (209|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 2 154
Грустная и, в то же время, такая теплая история. Мне верится, что такое может быть. Спасибо,+.
Зарегистрирован: 6.01.2016
     
#4 написал: Фиолетовая Дымка
Сегодня, 11:59
+2
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 12
Комментариев: 345
Печальная, но хорошая история.
В большинстве тут прочитанных случаев покойники явно не по доброте ходят к страдающим по ним.
+++
Зарегистрирован: 16.11.2018
 
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 12:31
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1643|-1)
Публикаций: 81
Комментариев: 5 193
История светлая.
Но!…'Какая это такая женщина к шмоткам неравнодушная 453. То есть равнодушная?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#6 написал: Чижик_Пыжик
Сегодня, 13:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 56
Все хорошо, но вот внука как покойного деда назвать, так себе затея. А так +
Зарегистрирован: 17.09.2013
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