Пальто для Анюты

Пальто для АнютыМоя сестра Анюта - человек-весна, неунывайка. Всегда шла по жизни с улыбкой, с шутками. Любую жизненную ситуацию, даже не очень радостную, могла разобрать и рассказать так, что живот надорвешь. С мужем - Анюта его ласково звала Витек - они жили душа в душу. Да случилась беда, и Витька не стало - инфаркт в сорок пять лет.
После его смерти нашу Анюту будто подменили. Месяц за месяцем ходила с распухшими от слез глазами, одетая в черном, ничего вокруг себя не замечая. И вдруг однажды приходит ко мне в новом светлом пальто и, улыбаясь, говорит:
- Глянь-ка на мою обновку! Нравится?
- Очень.
- Это мне Витек купил!
Подумала я: "Витек-то умер! А у нее пальто... Крыша, видать, съехала".
- Ань, ты успокойся, скинь пальто, - стала уговаривать я, ведя ее к дивану. - Приляг. А я пока чай приготовлю.
- Да не сумасшедшая я! - отвела мои руки Анюта. - Правду тебе говорю!
И рассказала такую историю.
Сама знаешь - я все свои накопления на похороны и поминки потратила, еще и вы денег добавили. А холода быстро пришли, смотрю - пальто мое никуда не годится, а новое купить не на что. Раньше Витек за этим следил - знал, что я к шмоткам равнодушна, деньги откладывал, в магазин меня тащил. А теперь некому. Одна мне дорога - за ним следом.
Ночью, как всегда, наревелась и спать легла. Снится мне сон: в комнате темно, в окно месяц светит, открывается дверь и входит мой Витек. Хмурый такой, недовольный и говорит:
- Аннушка, что ты с собой делаешь? Ты еще молодая, тебе жить надо, детей, внуков растить. Ко мне ты всегда успеешь.
Я обрадовалась, вскочила с кровати, обнимаю его, плачу:
- Какая мне без тебя жизнь? Денег нет, даже пальто себе не могу купить!
- Есть из-за чего расстраиваться! Ты ж раньше не такая была! У меня уже вся грудь мокрая от твоих слез, - вздохнул Витек. - А деньги на пальто у тебя есть - на моей книжке. Поищи хорошенько.
Тут я проснулась и снова стала реветь, что не наговорилась с ним. И ничего не спросила о загробной жизни. Хорошо ли там ему? А потом спохватилась: сказал же - вся грудь у него мокрая от моих слез. Нельзя реветь! И про книжку вспомнила. Сначала отмахнулась - откуда? У него книжки сроду не было. А потом на всякий случай поискать решила, хотя последней дурой себя чувствовала. И, представляешь - нашла! В шкафу, за книгами лежала. Незадолго до смерти открыл. И денег на ней - ровно на хорошее пальто! Вот - купила. Выбирала, чтоб и Витьку понравилось. Он же оттуда все видит!
Сейчас от Ани шутку редко услышишь, но к нормальной жизни она вернулась. Говорит, что Витек ей советы во сне дает, предупреждает о неприятностях.
А недавно у Анюты внук родился, Витей назвали. Она в нем души не чает.
Автор - RMEngy.
История.
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 07:06
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 07:06 by Catherine88Просмотров: 516Комментарии: 6
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