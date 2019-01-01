Анечка

Новость отредактировал Lollipop39 - Сегодня, 19:53

Причина: Стилистика автора сохранена

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 62 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:51 by

Однажды, на вечерней прогулке с пятилетним сыном, встретилась нам девочка такого же возраста, зовут Анечка. Как оказалось - это внучка сторожа, гостила у деда вместе со своей мамой.Дети быстро нашли общий язык, разыгрались, обменивались фантиками от конфет. Оба - маленькие говорилочки, было приятно послушать их детские наивные разговоры.Но пришло время идти домой. Анечка не хотела нас отпускать, а сын не хотел уходить. Пришлось заманивать его домой, напомнив, что дома лежит пирожное "Медвежонок Барни". Наверное все знают это пирожное в виде мишек с начинкой.Сынок быстро собрался бежать домой, а с Анечкой договорились, что придём к ней завтра и принесем ей "Барни".На следующий день дела задержали в городе, и домой мы возвращались в десятом часу вечера, к тому времени уже стемнело и сильно похолодало. Подъезжая к дому, увидели около поворота на дачу две скорые помощи и машину ГИБДД с включёнными мигалками. Думали, что снова кто-то разбился - на трассе это не редкость.Что-то узнавать не стали, повернули к воротам в посёлок. Я вышла, чтобы открыть ворота, и тут услышала, что в кустах кто-то шевелится и всхлипывает. Вглядываясь в темноту, я осторожно подошла к кустам. Вижу, что на земле сидит женщина в одном домашнем халатике и раскачивается. Я говорю: "Что с вами? Вы же замерзнете!". Давай поднимать её на ноги. На вопрос, где её дом, она показала в противоположную от посёлка сторону, при этом начала рыдать и рассказывать, что у неё только что погибли дочь и внучка - машиной сбило.И только когда я услышала имя внучки, поняла, откуда она. Оказалось, что это жена сторожа, просто я в лицо её не знала, потому сразу и не поняла, кто это. Тогда же до меня и дошло, что погибли Анечка со своей мамой.В общем, отвела я её домой, передала в руки мужу, принесла соболезнования и пошла к себе. Потом про это ДТП сообщали на всех информационных ресурсах Екатеринбурга - что неопытный водитель, ехавший со скоростью 80 километров в час, совершил наезд на двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Следов торможения не обнаружено, он лишь почувствовал удар и только тогда решил остановиться. А женщина с дочкой, похоже, просто шагнули на зебру, не убедившись, что их пропускают. Может, быть бежали к автобусу. Причин может быть много, но итог печален: две смерти и у водителя жизнь под откос. Известно, что реальность порой страшнее всякой мистики, и хотелось бы мне на этом закончить, но, к сожалению, было продолжение.Недели через две снится мне сон, что хожу я по городской улице, ищу выход к стоянке с машиной, но куда не поверну - везде мне дорогу преграждает дом. И вот вижу я серое здание, типа гаражного бокса, в котором есть сквозной проход к стоянке. Захожу в него, а там темно, холодно и множество закрытых дверей. Я начинаю заглядывать в каждую, ища выход на другую сторону улицы, но везде вижу тупик.В какой-то момент встречаю своего сына, беру его за ручку и мы вместе начинаем искать выход. Открываю очередную дверь и вижу такую же тупиковую тёмную комнату, как и везде, только в этот раз там спиной ко мне и лицом к стене стоят женщина с девочкой. Стоят и не шевелятся. Я спрашиваю: "Женщина, не подскажете, где тут выход на стоянку?". В ответ тишина. Пытаюсь окликнуть снова: "Женщина?". Нет ответа.Быстро захлопнув эту дверь, мы с сыном бегом бежим обратно на улицу. Тут я и просыпаюсь.А за завтраком сынок рассказывает: "Мама, мне приснилась Анечка: как мы с ней играли, и она повела меня в какой-то серый дом, там было холодно. Я хотел оттуда выйти, но не мог найти выход. Потом я встретил тебя, и ты меня вывела оттуда."Сказать, в каком я была шоке от такого совпадения - не описать словами. Я испугалась за сына, если все эти рассказы про покойников, уводящих людей во сне в мир иной - правда, значит ему грозит реальная опасность?На всякий случай попросила больше во сне никуда с ней не ходить. Решила, что надо выполнить данное при жизни Анечки обещание, прийти к ней в гости и принести "Барни". Вспомнила ещё тогда про фантики - нашла их целую кучу в карманах куртки сына и выгребла оттуда. Купила в магазине таких же конфет и две коробки "Барни".На следующий день мы с сыном пошли к дороге. Сейчас я понимаю, что лучше бы тогда пошла туда одна, но на тот момент думала, что нужно идти с ним, раз обещали. Тем более дорогу в этом месте отделяет полоса торможения к повороту на наш посёлок и кажется, что безопасно.На месте гибели был установлен венок, висел плюшевый зайчик, и стояла тарелочка с конфетами. Положив в тарелку гостинцы, я вслух произнесла небольшую импровизированную речь для упокоения погибших, и в конце попросила не пытаться забрать моего сына в мир иной. Минут пять мы там находились, собрались уходить. В этот момент по дороге ехала колонна машин, и по каким-то причинам бензовоз, который шел в конце, решил всех объехать по полосе торможения, как раз там, где на обочине были мы.Увидев несущуюся близко к нам фуру, мы отскочили практически в овраг, нас только грязью окатило. А его тем временем занесло на скользкой грязи и развернуло поперёк дороги, навстречу КамАЗу, везущему два сцепленного кузова с лесом. От удара обе машины начало заваливать набок, а я напомню, что одна из них - бензовоз.Я схватила ребёнка на руки и бегом за остановку, она там метрах в десяти. Начали останавливаться машины, выбежавшие из них мужчины стали вытаскивать пострадавших из кабин. Дальше я поняла, что бензовоз, видимо, пустой, и мы по-быстрому пошли домой. Сын ревел от испуга, я его просто уткнула лицом в плечо и на руках унесла подальше из зоны видимости дороги, да и сама старалась туда не смотреть.Уже придя домой, снимая забрызганную грязью одежду, на меня накатило состояние, близкое к истерике - от переизбытка впечатлений. На этом история заканчивается.Анечка больше не снилась, сторожа сменились, венок со временем убрали. Про последствия ДТП с КамАЗом я ничего не знаю, про это не писали в новостях. Только двойной кузов ещё долго валялся у дороги, и сломанные деревья напоминали о происшествии.Честно говоря, я в течение последних двух лет раза четыре садилась за это повествование, но каждый раз останавливалась на половине из-за разных сомнений. Стоит ли связывать эти фуры с историей про несчастных погибших маму с дочкой? Или это стечение обстоятельств? К тому же мне самой сложно было осознать реальность всех этих событий в связке, но тем не менее - это было с нами. Понимаю, что не все поверят - это ваше право, я с уважением отнесусь к любому мнению. Может быть, в дискуссии родится истина, и я смогу по-новому взглянуть на эти события.

Ключевые слова: авария дтп просьба смерть авторская история

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