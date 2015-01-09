Истории тети Маши

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 16:14

Причина: Изменён раздел.

astrelez Просмотров: 101 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 16:14 by

Тетя Маша была буфетчицей. Она единовластно хозяйничала в буфете при железнодорожной станции Погорелово. Поезда здесь останавливались по пути в Белокаменную на десять минут, которых хватало на то, чтобы быстро перекусить. Однако основными посетителями буфета были местные жители, которые обращались к тете Маше за советом по всякому случаю. Тетя Маша была авторитетом для аборигенов, потому что была не местной и, по слухам, прошла и Крым, и рым. Завсегдатаям буфета тетя Маша рассказывала много историй, вот несколько из нихЭту историю тетя Валя рассказывала как историю одной своей знакомой, но местные были убеждены, что эта история произошла с семьей самой тети Вали, а девочкой была она сама.Было это давно, почти сразу после войны. Жила-была одна семья. Отец, мать, пятеро детишек, двое старших - пацаны и три девчонки. Времена были трудные, но радостные. Вернулся с фронта, не получив ни одной царапины, отец семейства. Поднимался колхоз, мирная жизнь входила в свою колею. Однажды поздним вечером в дверь постучались. Открыл дверь отец, за порогом стояла молодая цыганка, она попросила попить воды. Мать вынесла ей ковш с водой. Отпив воды и похвалив ее вкус, цыганка поинтересовалась, не нужна им мука. Мука была в ту пору в дефиците. А потому, немного поторговавшись, родители купили полмешка муки.На следующий день с утра две девочки заболели. Сначала все решили, что они простыли: накануне было ветрено и сыро, а девочки помогали собирать на поле колоски, оставшиеся после уборки урожая. Мать заварила им травяной чай и поила им детей. Однако к вечеру им стало хуже, и фельдшер, которая была соседкой семьи, велела срочно везти детей в райцентр, где была больница. Отец запряг лошадь, которую ему дали в колхозе, и повез заболевших в больницу. Вечером в избу принесли черную весть: на крутом обрыве, по которому проходила дорога, лошадь понеслась и сорвалась в обрыв. Погибли сразу все: и люди, и лошадь. Почему говорю про лошадь, а потому, что времена были послевоенные, вся скотина была на учете, а лошадь-то была государственная. В общем, скоро суд да дело, мать отправили на «солнечную» Колыму, а детей определили в детский дом. Так как везти их в детский дом было пока некому, то детей решили увезти с оказией, а пока оставили в своем доме под присмотром бабушки, которая жила в той же деревне на соседней улице.Что там творилось в детских душах, весть только Бог, а только на следующий день пришедшая рано утром бабушка обнаружила дома только самую младшую из детей. На вопрос, куда ушли братья, она толком ответить не смогла, только плакала. Так и сгинули ребята. Их, конечно, искали колхозники, милиция, которую вызвали из райцентра, но даже следов не нашли. Милиция увезла последнюю девочку в сиротский приют. Это ее и спасло, потому что в тот же вечер во время грозы молния ударила в дом, он сгорел дотла. Вместе с ним сгорела и му́ка, которую под видом муки́, продали цыгане в тот недобрый вечер семье.- Ну а девчушка, что же?- А что девочка? Выросла, получила образование и живет себе…Жила на станции лет пятнадцать тому назад женщина одна. Как ее звали, сейчас уже никто и не помнит, запомнили только, что прозвище у нее было кружевница. Зарабатывала она себе на жизнь плетением кружев. Таких кружев ни до, ни после нее никто не плел. Была она, как и я, не местная, слушок ходил, что она из «бывших». Однако тут у всех свои скелеты в шкафу, так что особо никто не трепался. Была она женщина тихая, хлопот никаких никому не доставляла. Плела себе кружева, продавала их на перроне у проходящих поездов. Иногда ездила в город.Однажды не пришла к поезду, к которому обычно выходила. Ну не пришла - и не пришла, было с ней такое пару раз. Болела она, вот и в этот раз решили, что она заболела. Однако, когда она пропустила еще два поезда, бывший начальник станции, тот, что был до Опанаса Тарасовича, Микола Леонтьевич, попросил меня с ним сходить до кружевницы. Пошли мы с ним, тарабаним в калитку, никто не отвечает. Стукнулись в ворота, а они открыты. Видим: дверь приоткрыта. Вошли в хату, покричали хозяйку, ответа нема. В хате был идеальный порядок, на «козлике» была видна полоска недовязанных кружев черного цвета. Вызвал Опанас Тарасович милицию, да только и милиция развела руками. Никто даже имени ее не знал. Все ее величали кружевницей. А если что надо было по делу, то хозяйкой кликали. В общем, на нет, как говорится, и суда нет. Дом опечатали, если хозяйка явится, велено было направить ее в милицию. Хозяйка так и не объявилась.Прошел год. В день, когда стало известно об исчезновении кружевницы, весь наш околоток всколыхнуло страшное известие. У дома кружевницы, который так и стоял опечатанным, нашли тело. К обеду все обитатели станционного поселка только и говорили об убийстве. Покойника уже увезли на вскрытие, но из тех, кто нашел тело и видел его, никто не знал личности убитого. Все сходились только в одном: парень был молодой, лет двадцать пять, не старше, наверное, городской. Однако что он делал на станции, откуда пришёл, и, главное, кто его убил, было непонятно. В тот вечер улицы опустели рано, даже вездесущая мелюзга сидела тише воды, ниже травы.Прошло две недели, страсти по поводу мертвеца, найденного у дома кружевницы, поутихли. Малышня снова стала пропадать на улицах, они придумали новую забаву: спорили на щелбаны, кто смелее; кто ближе всего подходил к дому - тот и выигрывал. А потому и нового мертвеца обнаружили именно мальчишки. И вновь это был молодой парень, одетый по-городскому, и никто из видевших тело не смог опознать личность умершего. На этот раз милиция прошерстила всю округу. Допрошен был каждый житель станционного поселка от мала до велика. Однако результат был один: никаких результатов. Никто ничего не видел и не слышал.Через месяц весь поселок посреди ночи был поднят громкими криками. Впопыхах одетые мужчины, вооружившись кто чем, спешили к дому кружевницы, у ворот которого по дороге катался мужчина с дикими криками. Вызванная переполошенными жителями милиция быстро забрала с собой бедолагу. В тот же день к дому кружевницы приехала грузовая милицейская машина. Крепкие на вид парни разломали деревянный туалет. Затем, вооружившись баграми, немного пошерудив в отхожей яме, извлекли из нее мешок. В мешке, как сообщил позже тете Маше местный участковый Михаил Федорович, было тело кружевницы. Его захоронили как тело неизвестной, так как личность погибшей установить не удалось, и тело для захоронения никто не востребовал. Отпечатков ее в картотеке не было, никаких документов, проливающих свет на ее происхождение и вообще на личность, при тщательном обыске дома найдено не было. Как не были найдены и большие суммы денег, из-за которых она и была убита бандитами.Бандитов было трое, они увидели, как кружевница прятала деньги, полученные за кружева, и решили, что дома она хранит большую сумму. Под покровом ночи они нагрянули к хозяйке дома, однако, несмотря на все уговоры и угрозы, а также насилие, негодяи сломали ей все пальцы и ноги, она не рассказала им, где хранит деньги. Не выдержав издевательств, женщина скончалась. Изверги положили ее в мешок, бросили туда для тяжести несколько булыжников, что хранились в доме, использовались в качестве гнета для засолки грибов, огурцов. Мешок они бросили в отхожее место, справедливо рассудив, что даже запах разложения не будет так чувствоваться в уличном туалете.- Ну а кто убил бандитов-то? - поинтересовалась тетя Маша. А вот тут-то начинается непонятная история с бандитом этим. Утверждает, что видел во сне кружевницу, она настойчиво звала его вернуться в дом, сводила с ума. Однако он оказался крепче своих подельников и продержался дольше их.- А что с ним стало потом? Его посадили или расстреляли?- Ни то и ни другое. Он повесился в камере. Самоубийство не такое уж редкое явление, удивило всех то, на чем он повесился - это были кружева, черные кружева…- А с домом что? - спросил кто-то из слушавших.- А что с ним сталось бы? Стоял пустой, пока в 70-ых годах не понадобилось место для нового трансформатора. В общем, дом снесли, когда сносили, в завалинке дома нашли тайник, а в нем - сто тысяч рублей старыми банкнотами…Тетку эту звали Зина. Познакомилась я с ней, когда работала одно время уборщицей в дурке местной. Она ничего такая была, спокойная, даже временами помогала мне с уборкой. Но иногда находила на нее дурь, и тогда трое не могли ее удержать. Ее привязывали к кровати, и она неделями лежала на ней, пока снова не успокаивалась. Свою историю она рассказала, когда однажды мы пили чай с ней у меня в подсобке. Был канун Нового года, и мы разговорились о том, как встречали Новый год, когда у нас были семьи.Была Зина родом из местного леспромхоза, муж тоже был местным. Когда они поженились, то решили, что прежде, чем рожать детей, надо бы им пожить для себя, денег заработать. Сказано - сделано, написали заявление в райком и поехали на север за длинным рублем. Север встретил неприветливо. Село, в котором они стали жить, было небольшим. Народу было много, работы тоже хватало. Вот чего не хватало, так это отдельного жилья. Первое время жили они в общежитии для семейных, в маленькой комнатенке. Долго они мечтали о своем доме, но все не было оказии. Однако, вскоре случилась так, что бригада, в которой трудился ее муж Иван, наткнулась в лесу на брошенную деревню. Там сохранилось несколько крепких домов, и с разрешения сельского начальства Иван с бригадой за несколько недель, работая по вечерам, раскатали эти дома по бревнышку и, перевезя на новое место, быстро поставили, как будто здесь всегда и стояли. Себе Иван выбрал самый справный, крепкий дом. По-новому настелил полы, перебрал печь, побелили все по-новому и справили новоселье.Беда началась с шуршания за печкой. Вначале Зина решила, что это мыши. Посоветовавшись с мужем, взяла у соседей котенка от кошки-мышеловки. Котенок исправно гонял мышей, но шуршание за печкой не прекратилось. А потом, вернувшись домой не вовремя, Зина увидела, как под столом шерудит чем-то нечто странное. Похоже оно было на карлика, с бородой и густой гривой пегих волос. Увидев Зину, карлик заверещал и буквально покатился к печи и исчез за ней. Зина едва дождалась мужа, чтобы рассказать об увиденном.Поднимать на смех в открытую ее муж не стал, но по глазам было видно, что он ей не поверил. Надо ли говорить, что с того дня спать Зина перестала. Она просто боялась закрыть глаза, а шуршание за печкой продолжалось. Отчаявшись добиться сочувствия у мужа, Зина обратилась к местной жительнице, которую все за глаза называли ведьмой. Анна Михайловна, так звали старуху, быстро смекнула, что к чему. Однако, узнав, откуда дом, помочь решительно отказалась, заявив, что дом надо вернуть на место вместе с «жильцом», иначе жди лиха.Ждать лиха пришлось недолго. Накануне Нового года Зинин муж уговорил ее отметить наступающий праздник, устроив вечеринку для друзей. Сказано - сделано, друзей у них было много, все они были молоды, так что договорились быстро, и вот 31 декабря после работы все собрались в их избе, чтобы вместе встретить Новый 19.. год. Не обошлось, конечно, и без выпивки. В общем, спать в ту ночь легли в доме девять человек, а спаслась только одна Зина. Дом вспыхнул, как спичка, Зина, которая, как всегда, не спала, успела заметить только кудлатую бороду карлы за мгновение, как вспыхнул огонь.Когда сбежавшиеся на пожар соседи общими усилиями погасили пожар, вернее, залили пожарище водой, нашли обугленные останки хозяина дома и его гостей. Зина, которая всем рассказывала о карле с пегой бородой, который поджег дом, попала в дурку, да так там и осталась.Сперва она думала, что карла с пегой бородой сгорел вместе с домом. Однако через сорок дней после трагедии она услышала, как что-то шуршит за радиатором отопления. Каков же был ужас Зины, когда через какое-то время, вернувшись в палату в неурочное время, она заметила под кроватью карлу с пегой бородой, который, увидев ее, заверещал и покатился к радиатору, за которым и пропал.- Надо ли рассказывать, какое впечатление на меня произвел рассказ Зины, - продолжала тетя Маша, когда я услышала от постороннего человека, что мне не привиделось, как я думала. Когда неделю тому назад, протирая полы в отделении, она открыла дверь в палату Зины и от страха чуть швабру не выронила, когда увидела под кроватью нечто маленькое с густой бородой и невообразимым цветом волос, пегим, как сейчас выяснилось. Увидев ее, существо запищало и быстро покатилось в сторону радиатора.Сразу после Нового года с психушки я уволилась, а спустя месяц здание дурки сгорело, погибли почти двести человек больных, среди них была и Зина...

Ключевые слова: Психушка дом север кружева авторская история

Другие, подобные истории: