Случай в лагере

Ronagba77 Просмотров: 84 Комментарии: 1 -1 Сегодня, 11:33 by

В 10 лет меня впервые решили отдать в лагерь на один месяц. Чтобы я попробовал, мне должно было это понравиться, и не скажу, что мне это не принесло любопытных ощущений участника игры на выживание. В общем, привезли меня туда. С самого начала произошли проблемы, т.к. меня сначала поселили на этаж с детьми возрастом меньше, но примерно через 10 минут выдернули с места и отправили к моей возрастной группе. Познакомился я в лагере с пацаном - Романом. Кстати, чтобы не отдаляться дальше от кульминационного момента, скажу сразу, что тот пацан, к которому меня подселили первоначально, заболел какой-то кишечной инфекцией, и в итоге его и его сожителя отправили в изолированное помещение.Самое интересное началось ночью, когда нам, естественно, не спалось до 23:00, и, как только мы принялись спать, нам помешал скрип от качелей. Это поначалу раздражало и, соответственно, под это заснуть не было возможности. Мы начали беседовать. Скрип качелей не прекращался около двух часов. У нас было открыто окно, и, конечно, можно было заглушить этот звук, просто закрыв его. Однако не так просто на это решится, когда уже обсудили страшные моменты. Я в итоге решился закрыть окно, закрыл глаза, чтобы не смотреть, но в последний момент открыл и увидел что-то похожее на сатанистский круг и посредине его стоял мужчина, одетый в чёрный плащ и накрытый капюшоном. Я замер и увидел, как он посмотрел на меня. Это было очень пугающе, мы с горем по полам заснули.На следующий день, я никак не мог выкинуть из головы ночной случай, и тут, когда мы собирались пойти на завтрак, услышал снова скрип качелей, тот который был ночью. Когда мы двинулись с места, я подходил к этим качелям и секунду назад звук был, но, когда я их увидел, качели стояли на месте и не было ни звука. Это ещё больше пугало.Конечно, всё обсудив, мы решили, как настоящие детективы, разузнать, что тут происходит. Мы первым делом начали изучать всё, что находится в округе. Рядом с беседкой был жёсткий обрыв, в дальнейшем нам рассказали, что даже был несчастный случай. Какая-то пара упала по этому обрыву, и так их и не нашли. В дальнейшем мы познакомились с псом, но я не помню, какое имя мы ему дали. Как ни странно, он ходил за нами повсюду. Мы его кормили, ухаживали. День прошёл под нашим исследованием. На следующий день мы снова пошли в лес и решили зайти глубже, чем раньше. Именно тогда и произошло самое пугающее за все прошедшие дни. Мы уходили всё глубже и глубже, как вдруг увидели непонятное существо, скрывающееся за деревьями. Мы встали в неимоверный ступор, боясь пошевелиться, но тем не менее пытались разглядеть существо. Оно было уродливо на лицо, ростом примерно в два раза выше нас. Для сравнения, я был тогда ростом около 1.5 метра. Также на нём не было никакой одежды, а кожа была нечеловеческого цвета, бледная до противного. Через несколько секунд он двинулся на нас, и именно в этот момент мы рванули, что было сил обратно. Когда мы отбежали на безопасное расстояние, обернулись, и в лесу уже никого не оказалось. Нам надо было всё обсудить, и подумать, что делать дальше.На следующий день мы тоже слышали скрип качели. Самое любопытное, что мы всё-таки не настолько испугались и решили зайти снова в лес, и на сей раз не в ту сторону, а в другую. Там мы увидели странные знаки на деревьях, шли по ним, но в итоге решили, что зашли слишком далеко и страх нас одолел, мы вернулись обратно. Далее мы заметили, что с псом что-то начало твориться странное, он не подпускал к себе, озверел, и, когда мы его попытались накормить, он вырвал контейнер и разгрыз его с необычайной злобой, мы испугались и убежали. Я лично его не осматривал, но логично сопоставил с укусом того существа. В дальнейшем мы этого пса не видели, ОН ПРОПАЛ!На следующий день мы решили освоить новую тропу, и в итоге вышли к какой-то деревне, где никого не было в округе, но были довольно красиво вырезанные силуэты на фонтанах, руднике и т.д. Вдруг мы увидели какого-то мужчину, направлявшегося вверх по долгим лесенкам. Мы решили проследовать за ним, лесенки всё не заканчивались, и в итоге, когда мы добрались до верха, он просто исчез, а мы пришли в тупик, в итоге мы решили вернуться обратно. Деревня была сомнительно абсолютно пустой, хоть мы и не стали заходить вглубь. Мы быстро вернулись обратно. В общем, пробыл я в этом лагере примерно около недели, в итоге меня забрали родители, ведь я очень сильно скучал по родным и дому, особенно учитывая всё это. В последние дни я потерял такое огромное желание поехать домой, потому что вошёл во вкус этого расследования, но меня забрали, и я лично этому рад. Хотя я бы не прочь снова туда отправиться, учитывая то, что вырос и теперь точно сумел бы разобраться во всём этом!

Ключевые слова: Лагерь качели скрип существо собака авторская история

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