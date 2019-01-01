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Истории из жизни

Друг из параллельного мира, ставший братом.

Случилась такая история, до сих пор все ее участники живут, здравствуют и процветают. Не стану менять ни имена, ни другие данные, указывающие на нас. Ранее о нас писали желтые странички. Сам по себе я не сказать, что имею много друзей, скорее не имею их как таковых совсем. И врагов тоже нет. Просто поддерживаю приятельские отношения с коллегами, некоторыми одногруппниками – поговорить, пообщаться – пожалуйста, но чтобы собираться по гостям или что-то делать совместно – нет. Никогда по этому поводу не страдал – всегда находилось, чем заняться. Единственное, что мне не хватало – одного очень хорошего друга или брата, хотя бы двоюродного, перед кем можно всегда излить душу, разделить какую-то радость, кто тебя поймет и поддержит в трудную минуту словом и делом. Поздно было сердиться на родителей.
Дело было в 2010 году, я тогда уже открыл свое дело, поднял первые деньги, купил старенькую иномарку и квартиру в рассрочку в спальном районе Москвы. Был обычный серый октябрьский день, третий день подряд лупил дождь, после рабочего дня мы с молодой женой вдвоем решили отметить сразу два семейных праздника – новоселье и мой День рождения – мне тогда исполнилось 19 лет. Вдвоем. Нам никто не был нужен больше, ведь мы с ней закоренелые индивидуалисты. Ужин при свечах, красное вино… в общем, я уже принял на грудь пару бокалов и был слегка поддатый, и тут раздался звонок в дверь. Гостей мы не ждали - кто же вечером может заявиться? Открываю дверь – передо мной стоит мой сверстник, которого я совершенно не знаю, промокший, одетый совсем не по сезону – легкая футболка, джинсовые летние шорты чуть ниже колен, сандалии на босу ногу, легкая дорожная сумка, уставшие глаза, ноги в мозолях, растерянность во взгляде. Казалось, что он попал на другую планету, и его взгляд ищет привычные ориентиры.
- Женя! Слава Богу! – он крепко обнял меня, заплакал и долго висел на мне, пока я не впустил его в дом и не закрыл дверь.
Кто это? Откуда он знает, как меня зовут? Я напряг память. Хоть убей, не знаю этого парня. Откуда он знает, где я живу? Ведь нашу новую квартиру никто кроме родителей и близких родственников ещё пока не видел.
- Ты прям как Паулюс под Сталинградом. Раз уж зашел, прошу к столу! – сказал я.
Обычно я проявляю равнодушие, но это касается бомжей и бродяг. Никогда не подаю милостыню, которая пойдет на покупку очередной бутылки водки. Но в этот раз был совсем другой случай – передо мной стоял человек вполне благополучный. Он был растерян и напуган. Мало ли что могло произойти. Это был тот момент, когда надо проявить христианское милосердие, все-таки у нас семейный праздник. К тому же под алкоголем я начинаю любить весь мир. Я посчитал своим долгом впустить пришедшего. Хотя его появление в моем доме не входило в мои планы.
- Господи, Женя, что с ним? – спросила супруга и дала полотенце гостю, чтобы он вытер лицо, — С вами все в порядке? – спросила она у него, когда он сел на табуретку у батареи, трясясь и переводя взгляд то на меня, то на нее.
- Женя, ты хотя бы на месте! Выслушай меня, друг ты мой хороший, — он опять чуть не зарыдал, еле сдерживаясь.
Кто он? Он ведет себя так, будто знает меня очень давно, а я так и не вспомнил его. Может, друг моих приятелей? Но тогда откуда он знает мой дом? Я угостил его вином, тот долго сопротивлялся, но всё же бокал выпил, ну а потом состоялся интересный диалог:
- Хоть убей, но вспомнить тебя не могу, честное слово, даже не помню, как звать.
- Женя, ты шутишь? Прошу тебя, пожалуйста, не надо! Я твой одноклассник – Леша Гутов. Помнишь, до 9-го класса учились? Ты ушел в колледж, а я остался. Помнишь?
Я действительно ушел после 9-го класса, но Лешу Гутова я не помню, его не было на общих фотографиях, и, как я потом спросил, никто его не знает из наших общих друзей. Однако то, что он рассказывал дальше, повергло меня в шок: многое не мог знать случайный человек, даже если придумывал все это целенаправленно, чтобы втереться в доверие, хотя было видно, что человек полностью растерян. Оказывается, он «был» у меня в квартире 3 недели назад, когда мы только заехали в новую квартиру, а в друзьях он у меня уже как 10 лет. Он рассказывал многие события со школьных времён, и про поездку в Петербург всем классом, рассказывал о таких событиях, которые я не припомню или просто не принимал участия… Действительно, 3 недели назад у нас были гости – родители жены, соседка, пара подружек жены, мы попили чай с тортом и разошлись. После того, как я спросил, что же такое произошло, что он пришел ко мне легко одетый в такое ненастье, он мне поведал историю, без всякой хронологической последовательности, перескакивая с одного события на другое, которую многократно повторял потом. С его слов произошло следующее: Леша Гутов, 18 лет, поехал в Турцию с родителями и младшим братом Ваней. При себе имел заграничный паспорт, трудно читаемую копию свидетельства о рождении, телефон и деньги. Гуляя на виноградниках около старой крепости, споткнулся и упал в кусты, немного отстав от группы, а когда поднялся и огляделся – никакой группы нет, а все вокруг обычное: ходят туристы, машины ездят и все в порядке. Вышел на дорогу, добрался до отеля, где надеялся, что семья его ждет там, но в том номере были совсем другие люди, и персонал отеля не знает его, его нет ни в каких списках отеля. Поскольку денег на билет не хватало, Лешка с трудом уговорил экипаж грузового самолета взять его в рейс до Москвы и фактически нелегально пересек границу с Россией (к его же счастью, иначе проблемы бы возникли на таможне). В Москве первым делом он пробовал дозвониться до родных и друзей, но выяснялось, что звонит совершенно другим людям. Когда он добрался до своей квартиры, оказалось, что там жила какая-то старушка еще со времен Брежнева, хотя в той квартире Лешка родился и вырос, а квартиру его родители заполучили в 90-е. Поехал он к бабушке и опять пропал впросак. Окончательно рухнула надежда на то, что это какой-то розыгрыш. Судя по его реакции, я был для него последней надеждой, а когда он понял, что я его не знаю, надежда рухнула, но чтобы совсем не дать ему сорваться, я постарался принять его, как будто он действительно мой давний друг детства. Кстати, мой номер телефона, что у него был записан – неправильный.
Сейчас, когда Лешка сидел передо мной за столом и мучился в догадках, что же такое с ним произошло, что он в этом мире остался совсем один, я не меньше мучился в догадках, что же произошло с ним такое, и почему из 10 миллионов москвичей он пришел именно ко мне? Ведь познакомились-то мы с ним сейчас вот. К сожалению, у меня в квартире места для ночёвки не нашлось, однако соседка напротив на зиму уезжает в Баку, а мне оставляет ключи, чтобы я ходил и поливал цветы. Я предложил Лешке (именно так я стал его называть сразу же, хотя бы потому, что он младше меня на год) переночевать там и пообещал завтра же во что бы то ни стало найти его семью. Дальше мы посидели на кухне, я накормил его отбивной, а он рассказал о своей семье. Его отец бизнесмен, владеет небольшой сетью магазинов в Подмосковье, мама – заведующая кафедрой в МГИМО, младший брат еще не пошел в школу, а сам Лешка учится на инженера-проектировщика чего-то там, помогает отцу по работе и в свободное время «левачит» по своей специальности, продавая типовые проекты зданий. Сидели допоздна, Лешка мне рассказывал о своей жизни до того злосчастного дня, не переставая меня благодарить и удивляться моему гостеприимству, которое раньше не приходилось проявлять.
Наутро от принятого алкоголя болела голова, и я вспоминал, что же произошло вчера. Это было не пьяное видение, однако вчера, под вином, у меня язык был развязан, и я наобещал человеку, у которого едва теплилась надежда, в три дня найти его семью. Ну кто же меня за язык тянул? Когда я вспоминал вчерашнего Лешку, мне вспомнился сон, который я видел
лет 5 назад, может, раньше: я стоял перед стеклом, а по ту его сторону стояла женщина с таким же выражением лица, как у Лешки вчера, и даже Лешка казался на неё чем-то похож.
- Женя! Как мать тебя прошу: возьми моего сына к себе, у никого не осталось… Умоляю тебя, ты всегда был хорошим другом, мой сын будет тебе братом… Присмотри за ним, не дай ему свернуть с дорожки… — и заливалась слезами.
Лешка проснулся на час позже меня, пришел ко мне позавтракать, помня про мои вчерашние обещания. Я дал ему вещей по сезону, потом посадил в машину, и мы поехали искать его родственников и друзей. Первый делом мы приехали туда, где должен был быть офис его отца, но никакого офиса не было – вместо него была какая-то фотостудия.
- А вот тут был склад, и перед ним росла березка, — Лешка опять погрузился в раздумья – вроде все знакомое, но не такое, какое должно быть.
- Скажите, пожалуйста, тут раньше офис был? – поинтересовался он у вышедшего на крыльцо покурить продавца.
- Тут продуктовый раньше был. – ответил тот.
Уже к полудню, объездив места предполагаемого проживания родных и близких Лешки, мы вымотались – встречались незнакомые люди, которые даже знать не знают Лешку. Его не оказалось в списках группы своего института, Гутова Светлана Леонидовна так же никогда не работала в МГИМО, а Гутова Сергея Викторовича так же не было в списках юридических лиц. Далее поехали в МИД, в посольство, там ограничились тем, что выслушали Лешкину историю и взяли сканы загранпаспорта, однако, никто заниматься этим не стал. Обратились в МВД, сначала заявление долго не хотели принимать, опять отправляя нас в МИД, потом все же приняли, но через несколько дней прислали письмо с отказом, ссылаясь на то, что заявитель указал неверные данные (точнее, заявителя официально не существует), объявить без вести пропавшими людей, которых никогда не существовало, тоже нельзя. Лешки не было ни в каких базах – и базе ЗАГСа тоже, а уж там какое-либо упоминание о нем должно было быть. Но по номеру в свидетельстве о рождении числился совсем другой человек. Поиск органами ЗАГСа упоминания о Лешке осложнялся тем, что мама родила его дома, а зарегистрировали его через несколько дней +-2 дня. В конце дня он был очень сильно расстроен и совсем не понимал, что происходит. У меня вопросов было не меньше, и я уже на полном серьезе стал беспокоиться, что это уже однозначно не розыгрыш.
На протяжении недели он был в глубокой тоске, а я не прекращал слушать по вечерам его рассказы, в своем телефоне как-то он показал свою маму – это была женщина из того самого сна, который я видел 5 лет назад. Тогда я понял, что все это произошло не случайно, что именно мне выпала такая задача – чтобы Лешка, оставшийся один наедине с миром в юном возрасте, не сгинул как личность. Он, конечно, не маленький, однако пережить то, что случилось с ним – даже не каждый зрелый человек выдержит, поэтому надо его поддерживать. Вопросы о документах отошли на второй план, главное, что он верил, что его родные живы и ищут его, точно так же, как он их.
- Лешка, у тебя мама совсем молодая, ты на нее похож… Все в порядке с ними, - похлопал я его по плечу. Хотя некоторые фото в его телефоне меня удивили – это еще фото со школы, где были вместе я и Лешка, с другими одноклассниками. Ни о каком монтаже не могло быть речи – в таких ракурсах я еще не видел фото одноклассников в соцсетях, да и не один специалист так хорошо не подделает.
Потом я решил его свозить в Тверь к ясновидящей, которая его выслушала и сказала ему, что «его вышибло в наш мир», что в том его потеряли, и никто не может его найти, а главное, что все родные живы. Лешка неоднократно говорил, что чувствует, что мама где-то совсем рядом, а ясновидящая сказала ему, что и мама тоже чувствует своего сына совсем рядом, но их отделяет невидимая грань. Попасть туда назад невозможно, если обстоятельства не сложатся подобным образом (место силы + особый день + всплеск энергии), но и в этом случае вероятность попасть «совсем уж не туда» и еще в какой-то другой мир намного выше, однако, все равно все увидимся на том свете. А пока надо жить и радоваться, искать свой смысл жизни.
После этого Лешка еще какое-то время не понимал вышесказанного. Теперь передо мной стояли более реальные задачи: помочь легализоваться новому другу, помочь встать на ноги, занять его чем-то, чтобы он не свалился в депрессию или не подсел на алкоголь. Я случайно обратил внимание на передачу по телевизору, где рассказывали о параллельных мирах, коих бесчисленное множество, о заблудившихся странниках, и, оказывается, с точки зрения науки такое возможно. Наложив все это на слова ясновидящей, получалось, что Лешка жил в чуть-чуть другой Москве, отличающейся на несколько событий, и я там был тоже. Попав в место силы в определенное время, непонятным для себя образом Лешка попал в «наш» мир, отличающийся от того на несколько, казалось бы, незначительных событий: в этом мире, скорее всего, родители (или более дальние предки) Лешки не встретились, он не появился тут на свет, и никто его не знает. На этом мы договорились между собой, что больше не станем размышлять на непродуктивные темы. Лешка абсолютно здоров, если не считать состояние перенесенного стресса, документы у него настоящие, но никто так и не может сказать, откуда он взялся тут. Полиция по добру посоветовала не говорить об этом (теории параллельных миров), а вот с оформлением документов могут возникнуть трудности. Тогда мы думали поднять общественный резонанс, даже получили письмо с первого канала принять участие в малаховской программе, но было решено поберечь Лешку, ведь тогда он находился все еще в тяжелом душевном состоянии.
В это время я ввел Лешку в курс дел, он помогал мне с бизнесом, я делал все, лишь бы не дать ему времени скатиться в свои воспоминания и рассуждения. Мои родители и родители жены стали очень хорошо к нему относиться, так что я аж завидовал (по-хорошему). А вот легализоваться и получить паспорт без свидетельства о рождении и всех остальных документов так и не получилось, и мы решили попытать счастья в бывших союзных республиках. Совсем недавно, после трёх лет проживания в Эстонии по ВНЖ, Лешка, наконец получил заветный паспорт. Все это время, пока он там жил по ВНЖ, ему удалось построить бизнес (не без моей помощи), заработать на двухкомнатную квартиру в столице, найти вторую половинку, обзавестись сыном, которого я называю своим племянником. Теперь мне Лешка не просто друг, он мне как брат, мои родители и родители жены приняли в нашу семью его и его невесту. Самое главное, что Лешка никогда не забывает меня, и как мы ему тогда помогли. Страшно подумать, что было бы с ним, если бы я тогда закрыл дверь. Тот день, 17 октября, когда Лешка появился в нашем доме, мы отмечаем как его день рождения. Мы всем табором ездили к нему в Таллин и планируем туда перебраться.
Очень хотелось бы сказать вам всем, что если вдруг на вашем пути встречается человек, просящий о реальной помощи, не спешите объявлять его неудачником, сумасшедшим, приставалой. Все может произойти в жизни. Я не призываю помогать каждому попрошайке, хотя там тоже неизвестно что может быть. У этой истории был бы другой конец, если бы я тогда не переступил через свои принципы и убеждения, а обломал человеку последнюю надежду. Вдруг на его месте окажетесь вы? Какова будет вероятность, что вам попадутся добрые люди, которые помогут вам, выслушают и вникнут в проблемы?


Автор: Евгений.
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Сегодня, 20:39 by ...Eclipse...Просмотров: 45Комментарии: 0
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Ключевые слова: Параллельный мир параллельная реальность день рождения друг брат

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