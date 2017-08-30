Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Папа

Эту историю рассказал мне мой друг детства Сергей К. по прошествии многих лет после случившегося. Я очень хорошо знал семью, в которой рос Сережа, часто бывал у него дома, общался с его родителями, и объяснить все то, что он мне рассказал, просто воображением или последствием пережитого горя у меня не получается. Я изложил эту историю от лица Сергея, чтобы читателям было удобнее воспринимать написанное.

«В октябре 1982 года у меня умер папа. Долго мучился. У него был рак желудка. Я очень сильно переживал. Папа для меня был всем. Он очень любил маму, меня и младшего братика. Когда папа умер, мне было 15 лет, а братику — 12. Я до сих пор я помню похороны и все, что случилось после, как вчера… История, в общем-то, банальная, и подобных историй можно услышать и прочитать во множестве, но когда ЭТО происходит с тобой — другое дело…

В ночь после похорон с нами в квартире оставалось много родственников, приехавших из других городов проститься с папой. Все очень устали и морально, и физически, поэтому очень рано легли спать. Утром до обеда надо было проведать папу на кладбище (такой у нас в Сибири обычай). Помню, на папиной могиле я очень сильно плакал, так жаль было отца: только вчера он еще был дома, пусть и мертвый, но я мог его видеть, он был рядом, а вот теперь — всё, никогда больше…

Прошло четыре дня, родственники разъехались, и мы остались одни со своим горем. Пошла череда обычных серых дней. Мама работала на заводе в бухгалтерии, приходила домой только после шести вечера, а мы с братиком учились — я в техникуме, брат в школе. Почему мы в ту ночь так долго не ложились спать, не помню. Мама сидела за столом на кухне, немного выпила, мы были рядом с мамой, просто сидели, ни о чем не говорили. Был первый час ночи (только не связывайте то, о чем я расскажу дальше, с «полночью», «темным часом» и прочей дребеденью, всё гораздо проще).

Я могу сказать точно, практически до минуты, во сколько ЭТО началось — в 0:50. Мы жили в трехкомнатной квартире на первом этаже обыкновенной «хрущёвки», окно кухни располагалось рядом со входом в подъезд, и поэтому мы отчетливо услышали, как хлопнула подъездная дверь (тогда еще не было домофонов и кодовых кнопок, двери открывались свободно). Не могу сказать почему, но мы все сразу — и мама, и брат, и я — поняли: это папа.

Минуты две мы просто сидели молча. Ох, как я испугался! Да и мама с братиком тоже… Почему-то думалось: «Нет, не может быть, пронесет»!.. Но…

В дверь несколько раз стукнули, несильно так, но вполне явственно, и тут до меня дошло: в это время мой папа всегда приходил домой после второй смены! В 0:20 заканчивалась работа, плюс полчаса на дорогу. Мама выбежала в коридор и прильнула к дверному глазку… Там был отец!

Мы буквально завыли с братцем: «Мамочка! Не открывай!». Мама обернулась к нам… Я не могу описать словами, что у неё было за лицо. Мама что-то хотела сказать нам, но не могла, она просто не знала, что делать.

В дверь снова постучали. Скажу сразу, что я лично ничего не слышал, потому что выл, как блаженный, но мама потом рассказывала (не нам, а своим подругам), что за дверью наш отец просил впустить его: «Тамара, открой! Я очень устал и хочу есть». И тут с матери оцепенение сошло, она встала перед дверью и стала разговаривать с тем, кто был за нею: «Володя (так звали папу), уйди ты, ради Бога! Нельзя так! Ты не здесь живешь, ты детей пугаешь…» И еще что-то говорила-говорила, потом к глазку — нет никого! Мама нас с братом взяла за шиворот и утащила с собой в зал, в большую комнату. Свет по пути везде тушила: «А то как на выставке».

Шторы в зале были задернуты, поэтому мы ничего не видели, но отчетливо слышали шум. Ну, как сказать — как будто кто-то на руках за подоконник подтягивается, чтобы в комнату с улицы заглянуть. Мы с братом уже не выли, напротив, даже пискнуть боялись. Маму просто трясло. Мы сидели втроем на диване, прижавшись друг другу — вернее, это мама нас к себе прижимала.

Окна моей с братом спальни выходили на другую сторону дома, в палисадник. Через несколько минут там, в нашей комнате, послышался стук в окно, и отчетливо послышался голос: «Сына! Сынок!» И опять как будто кто-то за подоконник цеплялся, влезть хотел. Кого он звал? Меня? Брата? Мать прошла в ту комнату и опять стала умолять: «Володя, уйди, прошу тебя… Ты Ваню (это мой младший брат) напугал, чего тебе надо, уйди…» И тут всё закончилось. Мама рассказывала потом, что видела лицо отца за окном. Ей показалось, что он плакал, как обиженные дети плачут…

Понимаю, что вы можете сказать — 15 лет, здоровый парень, «полмужика», а вел себя, как детсадовский карапуз. Ну не знаю, испугался я очень и плевать мне было на то, кто обо мне что и как подумает. И тогда было плевать, и сейчас…

А наутро мама долго кому-то звонила. К обеду у нас была полная квартира родственниц, близких и не очень, старых и помоложе. На работу мама не пошла, а мы с братом не пошли на учебу. Потом очень долго под предводительством моложавой, огромной, как шкаф, тетки Лены все мели квартиру вениками, брызгали водой, скребли углы, прятали папины вещи. К вечеру подтянулись после работы мужики, появилась водка, поставили большой стол и до позднего вечера поминали папу…

Много лет с тех пор прошло. Ушла из жизни моя мама, уехал жить в другой город мой брат Иван. Видимся редко, только на годовщины мамы и папы.

Не было в моей жизни больше ничего такого-этакого. А ту ноченьку я запомнил на всю жизнь. Вот только отношение к произошедшему поменялось. Не страшно мне все это вспоминать, даже стыдно как-то: папу своего испугался, батю родненького… Это как он нас любил, если смог после смерти прийти!».

Сергей К. умер два года назад. Замерз. Возвращался зимней ночью после работы домой, стало плохо с сердцем, упал прямо возле своего подъезда, и всё. Если по ту сторону что-то есть, то он теперь со своими родными.

Автор неизвестен.
Источник.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 09:50
Сегодня, 09:50 by КрокозяблаПросмотров: 598Комментарии: 11
+16

Ключевые слова: Отец смерть дверь зов страх дети мама любовь

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: apry
Сегодня, 10:32
+2
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 20
+! Охотно верю, потому что от бабушки слышала практически такие же истории, как её муж после смерти приходил и не один раз, стучался и просил впустить. А происходит это потому, что мы скучаем, страдаем, плачем (ну а как не скучать?) и батюшка говорит, что это не они сами приходят и не их души, а сатана, черт, так сказать.
Зарегистрирован: 30.08.2017
#2 написал: Летяга
Сегодня, 10:47
+1
Онлайн
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: Выкл.
Публикаций: 695
Комментариев: 8 155
Плюсанула. История хорошо написана.
А кто там к кому ходит...
Зарегистрирован: 3.08.2014
                          
#3 написал: Koroleffna
Сегодня, 10:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (62|0)
Публикаций: 3
Комментариев: 475
Да,я тоже подобное слышала и не раз
За историю плюс.
Зарегистрирован: 10.05.2014
 
#4 написал: Лист лавровый
Сегодня, 10:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 178
+ Я бы, наверное, не удержался и впустил.
Зарегистрирован: 11.05.2018
#5 написал: Mary3.11.
Сегодня, 11:08
+1
Группа: Авторы
Репутация: (54|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 164
Аж мурашки побежали, я так отчётливо представила всю историю, особенно, как они втроём на диване сидели. Хорошая история. +++++
Зарегистрирован: 15.02.2018
 
#6 написал: Ksenya078
Сегодня, 11:43
+3
Группа: Посетители
Репутация: (204|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1 796
Ох, да, вот это ситуация. Особенно впечатлил тот момент, где он стоял под окнами и плакал, как обиженный ребенок. Даже не знаю, я б, наверное, впустила, горе и тоска по родному человеку затмевает мозг. Тяжелая история. Спасибо,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
    
#7 написал: Tigger power
Сегодня, 12:31
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2049|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 4 038
Волосы дыбом, а как написана история - зачитаться, продирает до глубины! Кто именно приходит мы когда нибудь сами узнаем, но это такое испытание. +
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
#8 написал: Joss
Сегодня, 13:01
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (250|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 127
Уже не первый раз на сайте такие истории.
Моя бабушка, когда еще была жива рассказывала как к ней приходил после похорон ее умерший муж (мой дед).
Она рассказала мне это. И строго на строго наказала не впускать таких гостей.
- "Это дьявол приходит в облике умерших родственников. Кто его впустит, того он к себе заберет.
Никогда не впускай!!! Если что. Гони!!!"
Зарегистрирован: 1.02.2016
   
#9 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 13:09
0
Группа: Посетители
Репутация: (174|0)
Публикаций: 10
Комментариев: 551
Вот такие истории меня почему- то больше всего пугают. Много уже было написано, кто это приходит и зачем, что это не родные. +
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#10 написал: Asheera
Сегодня, 13:16
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (254|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 775
Жуть. Человек, объятый горем, наиболее уязвим.
Бабушка моя столкнулась с этим, без ее рассказа я бы в такие явления не верила, слишком дико, нереально.
Зарегистрирован: 29.10.2016
  
#11 написал: Polupolyarnaya
Сегодня, 14:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 26
Написано отлично, большой плюс.

Я бы, скорее всего, впустила. Хотя знаю, что нельзя.

А вот откуда эти сущи знают подробности о жизни человека? Когда с работы приходить, кого как зовут из родных. Они следят что ли?
Зарегистрирован: 19.06.2018
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.