Бабка-вампирша и парень-экстрасенс

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 04:31

Причина: Авторская стилистика сохранена

Light_a_dark Просмотров: 233 Комментарии: 8 +11 Сегодня, 04:31 by

Когда вы слышите словa «вампир» или «оборотень» – какой образ приходит вам в голову в первую очередь? Ну, если вы не являетесь зоологом, то, скорее всего, представите человека довольно устрашающего вида, чем-то напоминающего «гота» - бледного, с темными кругами вокруг глаз, с черными свисающими прядями волос, одетого во все черное, вероятно, с торчащей изо рта парой клыков. Не менее сильны стереотипы, и если речь заходит о колдунах, демонах или ведьмах. Почему-то большинство из нас уверено в том, что их сразу очень легко отличить по внешнему виду. Однако не так давно со мной произошла история, которая заставила меня посмотреть на вещи совсем по-другому. На самом деле, я до сих пор не могу понять, кто же были эти люди, с которыми мне довелось встретиться.Итак, не так давно мне пришлось воспользоваться последним рейсовым автобусом. Я уже давно отвык от подобного транспорта, предпочитая передвигаться за рулем собственного автомобиля. Но, к сожалению, даже самая надежная техника иногда выходит из строя. В этот день я задержался на работе и, вместо того чтобы вызвать такси, решил вспомнить молодость – тряхнуть, так сказать, стариной. Ну что я, в самом деле, хуже других, что ли? В общем, поехал. Народу в автобусе, ввиду позднего часа, было не слишком много. Поэтому, когда на одной из остановок в него зашла эта старуха, я обратил внимание на то, что она не просто шла по проходу между креслами, а внимательно вглядывалась в каждого пассажира, более того, она смотрела им в глаза, словно хотела увидеть там нечто. А еще она что-то бурчала себе под нос, словно ругалась с кем-то невидимым. Хотя, когда она заглядывала в глаза очередному человеку на своем пути, начинало казаться, что ругается она непосредственно с ним. Когда она дошла до молодого парня, сидевшего через пару сиденье впереди меня, она неожиданно цепко схватилась за его плечо. В сущности, в нем не было ничего особенного – обычный работяга или студент, в потрепанных и не слишком чистых джинсах. На голове у него была повернутая козырьком назад бейсболка, а на носу примостились «ботанические» очки.Вцепившись в его плечо, старуха прекратила свое недовольное бормотание и решительно потребовала, чтобы он уступил ей место. Сказать, что это меня удивило – ничего не сказать. Действительно – автобус был почти пустым – садись куда хочешь, зачем приставать к человеку? Ну, если только не для того, чтобы специально поругаться, выплеснуть на кого-то свою злость и досаду «за бесцельно прожитые годы». Я продолжал наблюдать исподтишка и с интересом ожидал продолжения сценки – что же ответит ей парень? Честно говоря, я бы на его месте не стал бы спорить и пересел – пусть садится, если ей здесь больше нравится. По опыту знаю, что вступать в спор с престарелыми неадекватами обходится себе дороже. Однако, парень, видимо, пока не хлебнул жизни. А потому он попытался воззвать к ее разуму, указав на то, что свободных мест в автобусе больше, чем достаточно. И она может выбирать любое, которое ей больше понравится. Как я и предполагал, вот тут оно все и началось. Честно скажу, я сам никогда не страдал недостатком матерных слов, если ситуация требовала высказать все, что я думаю. Однако то, что выдал этот божий одуванчик, могло заставить восхищенно зацокать языком и бывалого сантехника. Ее лексикон был поистине шедевральным.Не знаю, чем бы все закончилось, если бы в этот момент в разговор не вступил еще один пассажир. Но он вступил – обернувшись с переднего сиденья. На вид ему было не более 17 лет, и одет он был вполне стандартно для этого возраста – кроссовки, спортивные штаны. Куртка. Единственная деталь, которая не вписывалась в общую картину – это огромный перстень на безымянном пальце правой руки. Его украшал непонятный камень серого цвета, а на нем были выбиты какие-то затейливые узоры. Камень был таким огромным, что закрывал не только полностью фалангу пальца, на котором был надет перстень, но частично и фаланги соседних пальцев тоже.Парень обернулся и взялся рукой за спинку своего сиденья. Глаза его были полузакрыты, и можно было подумать, что он дремлет. Как я уже сказал, на вид ему можно было дать не более 17 лет. Но когда он заговорил – его голос звучал как у взрослого и хорошо пожившего человека – холодно, внятно и спокойно. Почему-то я запомнил его слова:– Отпусти пацана, трехглазая, – внятно произнес он. – Допрыгаешься, шарахну тебя черной полосой.В тот момент я не вдумывался в то, что может означать эта фраза. Я предполагал, что сейчас старушка переключится на новую жертву, и уже с тоской предвкушал громкий скандал. Честно говоря, такая перспектива меня не радовала – устал я в этот день порядком. Однако, все произошло совсем не так, как я ожидал. Старуха, бросив на мальчишку с перстнем быстрый взгляд, вдруг вся сникла, отпустила "ботаникa" и начала пятится по проходу. Это удивило меня чрезвычайно, а бабушка - божий одуванчик, едва не споткнувшись о мою собственную ногу, неудачно оказавшуюся в проходе, быстро проковыляла к двери автобуса и лихо выскочила из него на ближайшей остановке. Мальчишка же с перстнем снова отвернулся к окну и продолжил клевать носом в воротник куртки.Ехали мы еще довольно долго. вышел он за одну остановку передо мной, а я все не мог избавиться от мыслей по поводу произошедшего инцидента. Собственно, не отпускают они меня и до сих пор. Вот уже несколько дней я задаю себе вопросы о том, что это было? Что за перстень странный я увидел на руке странного молодого парня. Что означали его слова? Кто была эта старуха, которую, очевидно, он хорошо знал – да и она его тоже узнала, это было заметно невооруженным взглядом. Почему он назвал ее трехглазой? Какой черной полосой угрожал ее шарахнуть? Что могло ее так напугать? Кем был мой случайный ночной попутчик? Честно говоря, ответов у меня на эти вопросы нет, и вряд ли они появятся. Но одно я знаю совершенно точно – обычные попутчики в маршрутке или автобусе, посетители за соседним столиком кафе, даже прохожий, который вместе с вами переходит улицу – все они могут оказаться на самом деле совсем не теми, кем кажутся. Присмотритесь внимательнее к тем, кто находится рядом с вами.Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Автобус вампирша парень перстень

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