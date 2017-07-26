Мистическое возвращение с того света

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:18

Причина: Авторская стилистика сохранена

Сделано_в_СССР Просмотров: 167 Комментарии: 1 +6 Сегодня, 03:18 by

В 2000 году наш город просто замучила банда сатанистов. Что они вытворяли тогда, не передать словами: оскверняли могилы, жгли венки, разрывали захоронения, распинали на крестах кошек и собак, устраивали какие-то дикие игрища на кладбищах. Одним словом — кошмар. И никто не мог ничего сделать, потому что отец одного из членов шайки был высокопоставленным чиновником.И вот в ночь с 29-го на 30-е апреля 2001 года, эти, с позволения сказать, граждане во главе со своим духовным лидером возвращались с очередной сходки на деревенском кладбище, что недалеко от города. Поскольку до трассы, которая ведет непосредственно в город, ехать довольно далеко, они решили проехать по промзоне нашего меткомбината. Надо сказать, что ночью там всегда довольно оживленно, и «БелАЗы» ездят табунами. Вообще, въезд в промзону закрыт, и как им удалось туда проникнуть — никто так и не понял. «БелАЗ» — огромная машина, под которой спокойно может проехать, например, «шестерка». Компания ехала на «Ниве». В относительно небольшую машину набилось шесть человек.В пять часов утра товарищи, возвращавшиеся с очередного шабаша, столкнулись с груженым «БелАЗом». Финальный аккорд Вальпургиевой ночи был звучным. Крыши у «Нивы» как не бывало, как и двух голов пассажиров. Из всей компании — пятеро погибли на месте. Шестого — вдохновителя и учителя — доставили к нам в больницу с травмами, которые по всем канонам медицины были несовместимы с жизнью. Но он жил. Через 20 минут он был в операционной. Еще через 20 минут после начала операции он умер. Поскольку все случилось в операционной, его тут же начали реанимировать. Иначе, если не предпринять никаких мер, замучаешься по судам бегать. На все про все есть восемь минут. Можно, конечно, и дальше упражняться, но тогда уже получится не человек, а растение, ибо клетки головного мозга начинают отмирать.Не буду врать — все надеялись, что сердце завести не удастся, и он умрет. Он вернулся через шесть минут. Операция длилась почти восемь часов. Его по частям собирали, сшивали, штопали все имеющиеся в наличии хирурги и травматологи по очереди, включая узких специалистов. За это время он уходил еще раз пять, но на шестой минуте его снова возвращали. Через восемь часов его, всего утыканного трубками, проводами, закованного в гипс, определили в реанимацию, подключив к аппарату искусственной вентиляции легких. Все думали, что из комы он не выйдет никогда. Ничего подобного! В себя он пришел через сутки, в полной мере ощутив боль переломанного, израненного и искалеченного тела.Уж не знаю, что они делали на том заброшенном кладбище, кого вызывали и о чем просили — он не рассказывал. Но, первое, что он сделал, придя в сознание — попросил пригласить батюшку из местной церкви. Причем, в глазах у него стоял такой неприкрытый ужас, что девчонки медсестры из реанимации просто боялись к нему подходить. Не боль, не страдание, а реальный, чистый ужас. И началась его жизнь после аварии, если это, конечно, можно назвать жизнью. Все, какие только возможны осложнения после операции, он испытал на себе. Полный набор — пневмония, несостоятельность швов (не буду дальше перечислять). В довершение всего, у него начался остеомиелит. Парень просто гнил заживо, его кости буквально расплавлялись.Сколько раз его брали в операционную, травматологи сбились со счета. Его история болезни превратилась в толстенный том. А сколько раз останавливалось его сердце. Но каждый раз во время реанимации он возвращался обратно на шестой минуте. Не раньше, не позже. Все время на шестой минуте! Это была просто реальная мистика. Над ним как будто кто-то издевался, не давая уйти и обрести покой. Где-то через полгода его страданий один доктор втайне решился на должностное преступление и, когда давление упало до нуля, а на кардиографе появилась ровная линия, он не стал реанимировать парня, решив дать ему спокойно уйти и прекратить его мучения. Вы не поверите, но снова на шестой минуте появился пульс на сонной артерии, и аппарат выдал четкую кривую! Парень снова ожил. Сам. Без посторонней помощи. После этого реаниматолог уволился по собственному желанию и перешел работать в платный центр врачом УЗИ.Парень умер ровно через год, в ночь с 29-го на 30-е апреля в пять часов утра, полной ложкой нахлебавшись страданий. Его как будто специально живого протащили через все круги ада. Прошло уже много лет, но весь персонал нашей больницы до сих пор помнит эту историю. И я все время себя спрашиваю, что это было? Кого они вызвали тогда на кладбище или пытались вызвать? Как все это объяснить? Я человек с высшим медицинским образованием, сама сделавшая не один десяток операций и не раз видевшая смерть. Я должна относиться ко всему со здоровым скептицизмом, присущим всем медикам. Но я не могу. Не могу и все тут! Я просто не нахожу этому объяснения и поэтому боюсь. А вдруг там, за последней чертой, нас ждет нечто неведомое и настолько страшное, что волосы становятся дыбом?Поделилась с вами историей, которая произошла на самом деле, и я сама была тому свидетельницей. Не знаю, тянет она на сверхъестественное или нет, но я думаю, что да.Автор - Hика.

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