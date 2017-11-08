Необычное видение моего сына

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:27

Nik_dk Просмотров: 212 Комментарии: 7 0 Сегодня, 10:27 by

Хочу рассказать историю, произошедшую около месяца назад. Я живу в частном доме, и находится он в пригороде. Я живу с женой и тремя детьми. Два сына и дочка. Старшему — 4 года, младшему - 2, а дочурке год скоро исполнится.Вот сижу я дома как-то, в выходной, смотрю новости, а рядом со мной сын старший Артём сидит. Сидит и бормочет что-то, он редко разговаривает, потому что молчаливый. Обычно он, если хочет покушать или в туалет сходить, говорит, предупреждает, а тут без причины говорит. Я спрашиваю:- Артём, что-то случилось?Сын не обращает на меня внимания, всё равно сидит и разговаривает сам с собой, а в это время по новостям аварию показывали, сын и говорит:- Папа, папа, она тут!Я в шоковом состоянии спрашиваю:- Кто она?- Тётя, которая в аварии умерла! Она говорит, что это ты виноват, что её дочь погибла!Я начал думать и вспомнил, что у меня бывшая жена была, а от неё дочь осталась, 19 лет было, Алисой звали. А моя бывшая жена умерла недавно, ее машина сбила, а дочь осталась. И вспомнил, что Алисе я машину новую подарил неделю назад на День рождения. Вот и разбилась она на новой машине!Меня очень пугает, что мой 4-летний сын видит мою бывшую покойную жену.Автор: cat.

Ключевые слова: Сын авария видение призрак

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