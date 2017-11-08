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Истории из жизни

Необычное видение моего сына

Хочу рассказать историю, произошедшую около месяца назад. Я живу в частном доме, и находится он в пригороде. Я живу с женой и тремя детьми. Два сына и дочка. Старшему — 4 года, младшему - 2, а дочурке год скоро исполнится.

Вот сижу я дома как-то, в выходной, смотрю новости, а рядом со мной сын старший Артём сидит. Сидит и бормочет что-то, он редко разговаривает, потому что молчаливый. Обычно он, если хочет покушать или в туалет сходить, говорит, предупреждает, а тут без причины говорит. Я спрашиваю:

- Артём, что-то случилось?

Сын не обращает на меня внимания, всё равно сидит и разговаривает сам с собой, а в это время по новостям аварию показывали, сын и говорит:

- Папа, папа, она тут!

Я в шоковом состоянии спрашиваю:

- Кто она?
- Тётя, которая в аварии умерла! Она говорит, что это ты виноват, что её дочь погибла!

Я начал думать и вспомнил, что у меня бывшая жена была, а от неё дочь осталась, 19 лет было, Алисой звали. А моя бывшая жена умерла недавно, ее машина сбила, а дочь осталась. И вспомнил, что Алисе я машину новую подарил неделю назад на День рождения. Вот и разбилась она на новой машине!

Меня очень пугает, что мой 4-летний сын видит мою бывшую покойную жену.

Автор: cat.
Источник.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:27
Сегодня, 10:27 by Nik_dkПросмотров: 212Комментарии: 7
0

Ключевые слова: Сын авария видение призрак

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Комментарии

#1 написал: Spivachka
Сегодня, 10:34
0
Группа: Посетители
Репутация: (17|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 108
Да уж. Не завидую автору ощущать теперь на себе вину о гибели дочери.
И, честно говоря, такое совпадение - мать и дочь с небольшим промежутком времени в ДТП. Хм.
А на счет Вашего ребёнка, так дети вообще много чего чувствуют. С мистической точки зрения и с психологической. Что-то услышал, узнал. У Вас выветрилось, а у него накапливается информация. Но мало ли. Может, это дар.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 10:41
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1807|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 112
"Меня очень пугает, что мой 4-летний сын видит мою бывшую покойную жену."
 418 а то что дочь разбилась не пугает видимо совсем, а так он же "Я начал думать и вспомнил" кто-то тут бессовестно сочиняет))
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#3 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 10:44
+1
Группа: Посетители
Репутация: (127|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 379
Не могу опять понять, эти родственные связи... Мать разбилась в аварии, на машине, которую автор подарил дочери. И он виноват, что дочь погибла? Так, как эта тётя его в этом обвинила... Мои мозги задымились. hang1
Зарегистрирован: 15.04.2018
 
#4 написал: Ольга 1981
Сегодня, 11:11
0
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 1
Комментариев: 162
Цитата: Tigger power
"Меня очень пугает, что мой 4-летний сын видит мою бывшую покойную жену."
 418 а то что дочь разбилась не пугает видимо совсем, а так он же "Я начал думать и вспомнил" кто-то тут бессовестно сочиняет))

тоже офигела от этих строк. Автор думал, думал и вспомнил, что его дочь погибла. Жесть.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#5 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:27
0
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Репутация: (1240|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 412
История оставляет впечатление наспех слепленной из того, что было.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#6 написал: Qusto
Сегодня, 11:36
0
Группа: Редакторы
Репутация: (794|-1)
Публикаций: 293
Комментариев: 2 300
Цитата: зелёное яблочко
История оставляет впечатление наспех слепленной из того, что было.


И из того, чего не было! wink Минусану, пожалуй.
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#7 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 11:44
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1240|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 3 412
Цитата: Qusto
чего не было!

joy
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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