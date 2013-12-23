Просьба с того света

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 11:43

Причина: Добавлен раздел.

Light_a_dark Просмотров: 197 Комментарии: 2 +3 Сегодня, 11:43 by

Моя старшая сестра с самого детства была, мягко сказать, очень бойкой. Все и всегда должно было быть так, как она захочет. Если утром, когда мама вела её в детский сад, было холодно, и ей надевали шубу, а днем становилась тепло, мама, когда шла забирать ее с сада, брала легкое пальто, то моя сестра через истерику добивалась того, что домой она шла в пальто и в шубе. Руки при этом у нее не могли опуститься вдоль тела, и она шла довольная, вытянув их по уровню плеч.Она была крупнее всех детей в классе, особенно крупнее мальчиков, так как в подростковом возрасте мальчишки зачастую отстают в росте от девочек, поэтому одноклассники пытались над ней издеваться, за что были ею периодически биты. К нам на разборки приходили их родители, но сестру это не останавливало. Курить начала в начальной школе, потом и злоупотреблять спиртным.Кое-как окончила школу, постоянно нигде не работала, все время находила себе подобных и исчезала с ними на несколько дней. Мы постоянно жили в стрессе. Потом сестра забеременела и родила моей маме внука-сына, так как поднимать его на ноги и воспитывать в ее жизненные планы не входило. Моя мама его вырастила, и теперь он жил и работал в столице.Все закончилось холодной зимой 2010 года. Моя сестра умерла. Ей было 44 года. Её собутыльники заметили, что её уже нет с ними только на следующий день, так как она лежала на кровати, отвернувшись к стене.Нам сообщили об этом по телефону работники морга и спросили, будем ли мы участвовать в похоронах, так как городок, в котором мы раньше жили, был небольшой, и маму знали многие. Знали, что мама была тоже неоднократно ею бита, что деньги и вещи постоянно исчезали из дома. Конечно же, мы сказали, что все будем делать сами, так как это моя сестра и мамина дочь.К этому времени я жила с семьей в другом городе, у меня была взрослая 20 летняя дочь, а вторая помладше. Мою маму мы перевезли поближе к себе в город.Так как мы и так задерживались на сутки из-за дальнего расстояния, то решили все христианские похоронные обряды провести потом.Похоронная процессия состояла из её сына с другом, меня с мужем и мужа моей одноклассницы. Мать не смогла поехать по причине перенесенного недавно инсульта.После похорон я подошла к племяннику и попросила его заказать в церкви заочное отпевание. Почему его? Потому что я подумала, что это все-таки её сын, он ближе и роднее, чем я. Тот пообещал это сделать немедленно по возвращении к себе домой. Через пару дней я ему перезвонила и уточнила все ли он сделал. Он ответил утвердительно.Через несколько дней сестра начала мне сниться. Снилось, что она приходит ко мне мертвая и хочет забрать то меня, то мужа, то моих детей. Я с ней во сне начинала ругаться, кричать на нее, просить, чтобы она оставила меня и мою семью в покое. Утром чувствовала себя так, будто и не ложилась. Моей старшей дочери она стала периодически тоже приходить во сне. Но в её снах она просто присутствовала, чем просто пугала. Чем ближе было к 40 дням после похорон, тем ярче и реальней становились мои сны. Они нас с дочкой изрядно выматывали.И вот в одно утро ко мне заходит моя старшая дочь и говорит: «Мама мне опять приснилась твоя сестра. Она подошла ко мне и сказала: «Передай своей матери, что она должна мне черный порошок». И исчезла. Что это за порошок?»Я сразу поняла, что это. Это была земля, которую дают после заочного отпевания, чтобы посыпать на могилку. Я подумала: «Неужели мой дорогой племянничек меня обманул и в церковь не ходил?».Не было ни малейшего желания, чтоб выяснять это. Дочери я сказала, что как приду с работы, то все объясню. После напряженного рабочего дня у меня это все вылетело из головы, и разговора на эту тему с дочкой не было.Через несколько дней мне опять снится моя сестра. Она опять приходит и пытается утащить у меня детей. Я ору ей изо всех сил, чтобы она ушла. И тут вдруг она останавливается, смотрит на меня и говорит: «Ну, если ты этого так хочешь, то я уйду.»Поворачивается ко мне спиной, перед ней в темноте открывается дверь, а из двери такое яркое свечение, какое в реальной жизни я никогда не видела. Она туда входит и дверь закрывается. Я спала до утра, как убитая.Утром (это была суббота) я проснулась в хорошем настроении. Заходит ко мне в комнату моя старшая и улыбается. Хитро спрашивает:- Ну как спалось?- Отлично. - И рассказала ей свой сон. И тут до меня дошло. - Ты что, в церкви была?- Да. Я тогда, после сна, поехала в церковь, чтобы поставить свечку за упокой твоей сестры и рассказала о своем сне служительнице, а она мне всё и объяснила. И вот мне вчера дали землю. - И протягивает мне мешочек с землей.Землю мы передали моей однокласснице, она сходила к моей сестре на могилку и сделала все так, как сказали в церкви.После этого моя сестра мне только один раз приснилась. В этом году. Показывала на горло и говорила, что ей трудно дышать. В тот день на промзоне, где я работаю, был выброс газа. В горле першило несколько дней.А племянник, как оказалось, в церкви заказал сорокоуст за упокой, он был дешевле.

Ключевые слова: Сестра сон дочь авторская история

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