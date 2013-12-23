Булькающий шум

Булькающий шумЖиву в однокомнатном флэте в одном из индустриальных районов ДС. Дом наш в высоту 9 этажей, сильно потрепан, уже какой год стоит без ремонта, но лучше уж жить одной в помойке, чем с родителями. Учусь в инсте, на каникулах двачую капчу, иногда устраиваю всякие вечеринки (история не совсем о них).
Итак, зимние каникулы. Соседи и предки поразъехались на пьянки-сходки, дом стоит полупустой. Утром-днем кое-как выпроваживаю подруг (выкинула на мороз, лол) и заваливаюсь спать сама, ибо позади бессонная ночь, полная сидения на АИБ и питья спиртного.
Надо сказать, что квартирка досталась от бабушки, не ремонтировалась и была оборудована весьма характерной техникой — трехпрограммником, пошлого вида деревянным торшером и красным, исполненным из толстого советского пластика дисковым телефоном, на который с момента ее смерти никто не звонил, даже номером не ошибались. Стоит эта тварь прямо на тумбе около кровати.
Просыпаюсь я от звонка этого самого телефона. Голова ощутимо побаливает, во рту порезвились барсики. Смотрю на часы — 22:15. За окном уже темно.
В мыслях мотается список эпитетов для столь не вовремя позвонившего человека.
- Алло? — поднимаю потяжелевшую трубку.
На той стороне провода слышится легкое потрескивание. Обычные помехи.
- Ну? Кто нужен-то? — я решила немного побыковать.
Тут раздается легкий щелчок (как от старого тумблера) и возникает новый звук — шипение. Мне становится немного не по себе. Потом шипение начинает нарастать. За ним слышится не то бульканье, не то свист.
- Отвечай же! Что за фигня?! — я окончательно теряю контроль и вскакиваю с постели. Шум становится все более давящим.
Трубка с жалобным стуком встает на место. Я пытаюсь отдышаться и замечаю нечто странное. Вот тут из меня, анон, и начинают лезть даже не кирпичи, а шлакоблоки. Шипение шло не только из телефона. Оно распространяется по всей квартире.
Собираю всю волю воедино, срываю жопу с кровати и бегу к выключателю. Комната озаряется ровным сиянием энергосберегающей лампы. Становится немного легче, но все равно не особенно. За окном непроглядная, просто убийственная чернота. Я выхожу в коридор и чувствую, что свист с бульканьем усилились, даже... стали ближе. Ориентируюсь в пространстве я с детства весьма плохо, поэтому только сейчас определила место, откуда именно идет шум. Это мой совмещенный санузел.
С замиранием сердца понимаю, что внутрь лучше не заглядывать. Аккуратно закрываю дверь на наружную щеколду (да, какие-то омичи прикрутили ее снаружи, а не внутри), включаю свет и на кухне тоже. На мгновение высираю китайскую стену и с криком отскакиваю назад — передо мной мелькает черный невысокий силуэт. Смотрю снова, готовая уже то ли убить его голыми руками, то ли упасть в решительный обморок — ничего. Только мерзкий, давящий на мозг булькающий шум воды, от которого хочется загнать пальцы себе в уши до упора и оставить их там.
Меня трясет. Возвращаюсь в комнату, машинально оглядываюсь в окно (так никого и ничего, ибо 8 этаж, только тьма). Снимаю трубку телефона и набираю номер подруги, которая живет относительно недалеко. Останавливаюсь. Что-то тут не так. Вешаю трубку и снимаю снова. Нет гудка. Чистая, серебристая тишина в трубке и невыносимое шипение снаружи, за которым я внезапно начинаю слышать другой, новый звук.
Это стон.
- ХВАТИТ! — слезы ручьем бегут из глаз, на пол продолжают падать шлакоблоки. В одном топике и пижамных штанах я выскакиваю из квартиры, запираю ее на один замок и бегу по лестнице. В голову долбится только одна мысль — НЕ ОБОРАЧИВАЙСЯ.
Во дворе тихо идет снег, полунезаметно горят фонари. Припозднившаяся парочка с шоком провожает меня глазами, а я бегу от дома, от преследующего меня шума и свиста. Куда угодно, выбегаю на проспект и вспоминаю дорогу к подруге.
Подруга встречает меня в полуодетом виде со столь же полуодетым недовольным куном на заднем плане. Я падаю на нее и начинаю рыдать. Я рыдаю полчаса минимум, потом обнаруживаю себя в постели и внезапно засыпаю. У подруги я остаюсь еще на два дня, не в силах переварить произошедшее.
Через 2 дня вернулись мои родители. Они растерянно поведали мне настолько холодящую историю, что я проблевалась. Они посетили мою квартиру — весь санузел и кухня были залиты горячей водой, которая хлестала практически с потолка. В срочном порядке перекрыли стояк и взломали дверь квартиры сверху.
Квартира дышала паром, обои и линолеум отслоились и сморщились. Однако худшее было не это. Везде стоял запах свежего мясного бульона. Пожилую соседку нашли в ванной. Она умерла от ожогов и болевого шока. Разварившееся мясо почти отделилось от костей и забило сток, вызвав потоп.
Мне пришлось полежать в больнице, я немного поседела. Квартиру мы в итоге продали, живу я теперь с родителями и страшно боюсь воды. Казалось бы, все просто — обвинили аварию на ТЭЦ, которая и вызвала душ из кипятка, убивший бедную старушку. Но мне до сих пор не дают покоя 2 факта, и эти факты омрачают все мое существование, заставляя забиваться под одеяло и страдать от липкого ужаса..
1. В квартире у соседки нет ни одного телефона.
2. А мой, как оказалось, уже год был отключен за неуплату.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51 by vityammyПросмотров: 544Комментарии: 14
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