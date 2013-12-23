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Истории из жизни

Булькающий шум

Живу в однокомнатном флэте в одном из индустриальных районов ДС. Дом наш в высоту 9 этажей, сильно потрепан, уже какой год стоит без ремонта, но лучше уж жить одной в помойке, чем с родителями. Учусь в инсте, на каникулах двачую капчу, иногда устраиваю всякие вечеринки (история не совсем о них).

Итак, зимние каникулы. Соседи и предки поразъехались на пьянки-сходки, дом стоит полупустой. Утром-днем кое-как выпроваживаю подруг (выкинула на мороз, лол) и заваливаюсь спать сама, ибо позади бессонная ночь, полная сидения на АИБ и питья спиртного.

Надо сказать, что квартирка досталась от бабушки, не ремонтировалась и была оборудована весьма характерной техникой — трехпрограммником, пошлого вида деревянным торшером и красным, исполненным из толстого советского пластика дисковым телефоном, на который с момента ее смерти никто не звонил, даже номером не ошибались. Стоит эта тварь прямо на тумбе около кровати.

Просыпаюсь я от звонка этого самого телефона. Голова ощутимо побаливает, во рту порезвились барсики. Смотрю на часы — 22:15. За окном уже темно.

В мыслях мотается список эпитетов для столь не вовремя позвонившего человека.

- Алло? — поднимаю потяжелевшую трубку.

На той стороне провода слышится легкое потрескивание. Обычные помехи.

- Ну? Кто нужен-то? — я решила немного побыковать.

Тут раздается легкий щелчок (как от старого тумблера) и возникает новый звук — шипение. Мне становится немного не по себе. Потом шипение начинает нарастать. За ним слышится не то бульканье, не то свист.

- Отвечай же! Что за фигня?! — я окончательно теряю контроль и вскакиваю с постели. Шум становится все более давящим.

Трубка с жалобным стуком встает на место. Я пытаюсь отдышаться и замечаю нечто странное. Вот тут из меня, анон, и начинают лезть даже не кирпичи, а шлакоблоки. Шипение шло не только из телефона. Оно распространяется по всей квартире.

Собираю всю волю воедино, срываю жопу с кровати и бегу к выключателю. Комната озаряется ровным сиянием энергосберегающей лампы. Становится немного легче, но все равно не особенно. За окном непроглядная, просто убийственная чернота. Я выхожу в коридор и чувствую, что свист с бульканьем усилились, даже... стали ближе. Ориентируюсь в пространстве я с детства весьма плохо, поэтому только сейчас определила место, откуда именно идет шум. Это мой совмещенный санузел.

С замиранием сердца понимаю, что внутрь лучше не заглядывать. Аккуратно закрываю дверь на наружную щеколду (да, какие-то омичи прикрутили ее снаружи, а не внутри), включаю свет и на кухне тоже. На мгновение высираю китайскую стену и с криком отскакиваю назад — передо мной мелькает черный невысокий силуэт. Смотрю снова, готовая уже то ли убить его голыми руками, то ли упасть в решительный обморок — ничего. Только мерзкий, давящий на мозг булькающий шум воды, от которого хочется загнать пальцы себе в уши до упора и оставить их там.

Меня трясет. Возвращаюсь в комнату, машинально оглядываюсь в окно (так никого и ничего, ибо 8 этаж, только тьма). Снимаю трубку телефона и набираю номер подруги, которая живет относительно недалеко. Останавливаюсь. Что-то тут не так. Вешаю трубку и снимаю снова. Нет гудка. Чистая, серебристая тишина в трубке и невыносимое шипение снаружи, за которым я внезапно начинаю слышать другой, новый звук.

Это стон.

- ХВАТИТ! — слезы ручьем бегут из глаз, на пол продолжают падать шлакоблоки. В одном топике и пижамных штанах я выскакиваю из квартиры, запираю ее на один замок и бегу по лестнице. В голову долбится только одна мысль — НЕ ОБОРАЧИВАЙСЯ.

Во дворе тихо идет снег, полунезаметно горят фонари. Припозднившаяся парочка с шоком провожает меня глазами, а я бегу от дома, от преследующего меня шума и свиста. Куда угодно, выбегаю на проспект и вспоминаю дорогу к подруге.

Подруга встречает меня в полуодетом виде со столь же полуодетым недовольным куном на заднем плане. Я падаю на нее и начинаю рыдать. Я рыдаю полчаса минимум, потом обнаруживаю себя в постели и внезапно засыпаю. У подруги я остаюсь еще на два дня, не в силах переварить произошедшее.

Через 2 дня вернулись мои родители. Они растерянно поведали мне настолько холодящую историю, что я проблевалась. Они посетили мою квартиру — весь санузел и кухня были залиты горячей водой, которая хлестала практически с потолка. В срочном порядке перекрыли стояк и взломали дверь квартиры сверху.

Квартира дышала паром, обои и линолеум отслоились и сморщились. Однако худшее было не это. Везде стоял запах свежего мясного бульона. Пожилую соседку нашли в ванной. Она умерла от ожогов и болевого шока. Разварившееся мясо почти отделилось от костей и забило сток, вызвав потоп.

Мне пришлось полежать в больнице, я немного поседела. Квартиру мы в итоге продали, живу я теперь с родителями и страшно боюсь воды. Казалось бы, все просто — обвинили аварию на ТЭЦ, которая и вызвала душ из кипятка, убивший бедную старушку. Но мне до сих пор не дают покоя 2 факта, и эти факты омрачают все мое существование, заставляя забиваться под одеяло и страдать от липкого ужаса..

1. В квартире у соседки нет ни одного телефона.

2. А мой, как оказалось, уже год был отключен за неуплату.

Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:51
Сегодня, 15:51 by vityammyПросмотров: 544Комментарии: 14
-4

Ключевые слова: Шок жесть вода ток телефон страх ужас

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 16:12
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Комментариев: 3 234
Мне история доказывает, что бежать как сумашедший всё же не надо.
Но и не верю. За два дня затопило бы не знаю сколько этажей. Всяко бы выяснили.
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
#2 написал: Estellan
Сегодня, 16:26
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Комментариев: 1 428
Творчество такое творчество. Да и история древняя, у нее уже правнуки выродились. И история про парня который вареное мясо не ел с младенчества, и история про мужика убившего так же жену...
Из своего опыта могу сказать одно. за 2 часа легко заливает 6 этажей.
Зарегистрирован: 23.07.2015
        
#3 написал: Spivachka
Сегодня, 16:28
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Публикаций: 0
Комментариев: 53
Простите меня за мой комментарий, все несогласные. Я еле дочитала до конца. Написано отвратительно. Грязно, пошло. Все эти Ваши эпитеты и метафоры вызвали у меня только негативные эмоции. И также история вызвала отвращение.
Никакой мистики здесь нет - полупьяное сознание примерещило телефонный звонок, чтобы спасти бестолковую жизнь. Именно бестолковую.
П.с. Бабушку жаль.
Зарегистрирован: 8.11.2017
#4 написал: Бозкурт
Сегодня, 16:47
+7
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Публикаций: 0
Комментариев: 274
"Однокомнатный флэт", "двачую капчу", "пьянки сходки", " лол", "из меня, анон, начинают лезть шлакоблоки".
После "высираю китайскую стену" ругнулась и бросила читать эту муть полную блевотного сленга.
Зарегистрирован: 27.04.2016
#5 написал: Космонасть
Сегодня, 16:56
+3
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Комментариев: 1 138
Я эти все аноны,двачи,капчи,кирпичи и шлакоблоки воспринимаю только в творческих и то, не каждому дано с этими словами обращаться.Вот автору сего опуса не дано.
Зарегистрирован: 2.11.2017
   
#6 написал: Ольга 1981
Сегодня, 17:13
0
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Репутация: (13|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 110
Цитата: Бозкурт
"Однокомнатный флэт", "двачую капчу", "пьянки сходки", " лол", "из меня, анон, начинают лезть шлакоблоки".
После "высираю китайскую стену" ругнулась и бросила читать эту муть полную блевотного сленга.

Согласна. Если было написано нормальным русским языком, было бы интересно. А так, увы, не понравилось.
Зарегистрирован: 13.12.2017
#7 написал: MarioMario
Сегодня, 17:16
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Публикаций: 2
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Минус, дич ---
Зарегистрирован: 23.04.2013
#8 написал: vityammy
Сегодня, 17:20
0
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Репутация: (3|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 227
Прошу у всех прощение, у кого стори вызвала омерзение :(
Автор не я, но сама идея история мне зашла, поэтому выложил.
Зарегистрирован: 15.06.2018
#9 написал: devilltotheday
Сегодня, 17:20
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Публикаций: 6
Комментариев: 566
Написано своеобразно. Достаточно идеом, выражанцев и метафор. Опушки-воробушки, если кому дано такое пережить и остаться в сознании то это никак не малолетняя шкуреха от лица которой и написана история. Но пес с ним плюс поставлю.
Зарегистрирован: 31.03.2016
   
#10 написал: МертвецкиЖив
Сегодня, 17:50
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Публикаций: 4
Комментариев: 242
Такого сленга я ещё не слышал)) посмеялся хоть.
Зарегистрирован: 15.04.2018
#11 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 18:04
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Комментариев: 8 011
Вот так и хочется сказать, что девушка не в себе. Сбежала из дому и два дня не появлялась, пока родители не приехали. Жила у подруги, и не поинтересовалась, и даже с подругой не сходили в квартиру, не проверили....удивительная безалаберность и тупость поступков. Без оценки. Ноль.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                        
#12 написал: DRUID
Сегодня, 19:16
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Комментариев: 394
Это, что за эпический выкидыш?
Зачем так насиловать наши разумы.
Зарегистрирован: 26.01.2018
 
#13 написал: AlphaOme
Сегодня, 19:21
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Публикаций: 3
Комментариев: 67
Автор имеет писательские способности.Но язык все же нужно чистить : подобие Шнура (группа Ленинград)не получилось.А вот словесная помойка (хоть и без мата) налицо..
Зарегистрирован: 2.04.2017
#14 написал: stahlratte
Сегодня, 19:28
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Публикаций: 4
Комментариев: 96
Фиг знает поставлю плюс. Меня двачевские словечки не пугают. Что уж там на самом деле было фиг его знает, но пока она убегала пару табунов мурашек я словила, и смерть бабушки ужасна
Кто знает, так реально умереть можно?
Зарегистрирован: 18.01.2013
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