Булькающий шум

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:51

vityammy Просмотров: 544 Комментарии: 14 -4 Сегодня, 15:51 by

Живу в однокомнатном флэте в одном из индустриальных районов ДС. Дом наш в высоту 9 этажей, сильно потрепан, уже какой год стоит без ремонта, но лучше уж жить одной в помойке, чем с родителями. Учусь в инсте, на каникулах двачую капчу, иногда устраиваю всякие вечеринки (история не совсем о них).Итак, зимние каникулы. Соседи и предки поразъехались на пьянки-сходки, дом стоит полупустой. Утром-днем кое-как выпроваживаю подруг (выкинула на мороз, лол) и заваливаюсь спать сама, ибо позади бессонная ночь, полная сидения на АИБ и питья спиртного.Надо сказать, что квартирка досталась от бабушки, не ремонтировалась и была оборудована весьма характерной техникой — трехпрограммником, пошлого вида деревянным торшером и красным, исполненным из толстого советского пластика дисковым телефоном, на который с момента ее смерти никто не звонил, даже номером не ошибались. Стоит эта тварь прямо на тумбе около кровати.Просыпаюсь я от звонка этого самого телефона. Голова ощутимо побаливает, во рту порезвились барсики. Смотрю на часы — 22:15. За окном уже темно.В мыслях мотается список эпитетов для столь не вовремя позвонившего человека.- Алло? — поднимаю потяжелевшую трубку.На той стороне провода слышится легкое потрескивание. Обычные помехи.- Ну? Кто нужен-то? — я решила немного побыковать.Тут раздается легкий щелчок (как от старого тумблера) и возникает новый звук — шипение. Мне становится немного не по себе. Потом шипение начинает нарастать. За ним слышится не то бульканье, не то свист.- Отвечай же! Что за фигня?! — я окончательно теряю контроль и вскакиваю с постели. Шум становится все более давящим.Трубка с жалобным стуком встает на место. Я пытаюсь отдышаться и замечаю нечто странное. Вот тут из меня, анон, и начинают лезть даже не кирпичи, а шлакоблоки. Шипение шло не только из телефона. Оно распространяется по всей квартире.Собираю всю волю воедино, срываю жопу с кровати и бегу к выключателю. Комната озаряется ровным сиянием энергосберегающей лампы. Становится немного легче, но все равно не особенно. За окном непроглядная, просто убийственная чернота. Я выхожу в коридор и чувствую, что свист с бульканьем усилились, даже... стали ближе. Ориентируюсь в пространстве я с детства весьма плохо, поэтому только сейчас определила место, откуда именно идет шум. Это мой совмещенный санузел.С замиранием сердца понимаю, что внутрь лучше не заглядывать. Аккуратно закрываю дверь на наружную щеколду (да, какие-то омичи прикрутили ее снаружи, а не внутри), включаю свет и на кухне тоже. На мгновение высираю китайскую стену и с криком отскакиваю назад — передо мной мелькает черный невысокий силуэт. Смотрю снова, готовая уже то ли убить его голыми руками, то ли упасть в решительный обморок — ничего. Только мерзкий, давящий на мозг булькающий шум воды, от которого хочется загнать пальцы себе в уши до упора и оставить их там.Меня трясет. Возвращаюсь в комнату, машинально оглядываюсь в окно (так никого и ничего, ибо 8 этаж, только тьма). Снимаю трубку телефона и набираю номер подруги, которая живет относительно недалеко. Останавливаюсь. Что-то тут не так. Вешаю трубку и снимаю снова. Нет гудка. Чистая, серебристая тишина в трубке и невыносимое шипение снаружи, за которым я внезапно начинаю слышать другой, новый звук.Это стон.- ХВАТИТ! — слезы ручьем бегут из глаз, на пол продолжают падать шлакоблоки. В одном топике и пижамных штанах я выскакиваю из квартиры, запираю ее на один замок и бегу по лестнице. В голову долбится только одна мысль — НЕ ОБОРАЧИВАЙСЯ.Во дворе тихо идет снег, полунезаметно горят фонари. Припозднившаяся парочка с шоком провожает меня глазами, а я бегу от дома, от преследующего меня шума и свиста. Куда угодно, выбегаю на проспект и вспоминаю дорогу к подруге.Подруга встречает меня в полуодетом виде со столь же полуодетым недовольным куном на заднем плане. Я падаю на нее и начинаю рыдать. Я рыдаю полчаса минимум, потом обнаруживаю себя в постели и внезапно засыпаю. У подруги я остаюсь еще на два дня, не в силах переварить произошедшее.Через 2 дня вернулись мои родители. Они растерянно поведали мне настолько холодящую историю, что я проблевалась. Они посетили мою квартиру — весь санузел и кухня были залиты горячей водой, которая хлестала практически с потолка. В срочном порядке перекрыли стояк и взломали дверь квартиры сверху.Квартира дышала паром, обои и линолеум отслоились и сморщились. Однако худшее было не это. Везде стоял запах свежего мясного бульона. Пожилую соседку нашли в ванной. Она умерла от ожогов и болевого шока. Разварившееся мясо почти отделилось от костей и забило сток, вызвав потоп.Мне пришлось полежать в больнице, я немного поседела. Квартиру мы в итоге продали, живу я теперь с родителями и страшно боюсь воды. Казалось бы, все просто — обвинили аварию на ТЭЦ, которая и вызвала душ из кипятка, убивший бедную старушку. Но мне до сих пор не дают покоя 2 факта, и эти факты омрачают все мое существование, заставляя забиваться под одеяло и страдать от липкого ужаса..1. В квартире у соседки нет ни одного телефона.2. А мой, как оказалось, уже год был отключен за неуплату.Автор - неизвестен.

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