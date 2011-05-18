Леденец

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 20:48

Сделано_в_СССР Просмотров: 485 Комментарии: 16 +12 Сегодня, 20:30 by

Хочу поведать вам, уважаемые читатели, одну довольно необычную и одновременно мистическую историю. Историю из жизни одного парня, который, считая, что жизнь кончается, даже не подразумевал, что она только начинается!Четыре года назад я развелся с женой. А точнее она развелась со мной. А всё потому, что мне диагностировали мужское бесплодие. Долгое и дорогое лечение не помогло, поэтому жена со словами: "Зачем мне нужен дефективный мужик!", ушла к другому, а я остался один на один со своим горем. Если вы думаете, что дети нужнее женщинам нежели мужчинам, то вы глубоко заблуждаетесь.На работе взял недельный отпуск за свой счёт и дома пил три дня. Человек я мало и редко пьющий, а тут на меня такая тоска навалилась, что иного лекарства, как водка, я не придумал. Родители и сестра помогли мне не впасть в пучину алкогольного забвения, привели в порядок, приободрили, а сестра провела пару воодушевляющих бесед (она по образованию психолог). На удивление я быстро собрался духом и телом, вышел на работу и, погрузившись с головой в дела нашей конторы, начал постепенно забывать предательство жены и столь печальную участь никогда не иметь своих детей. Возвращался как-то в один декабрьский вечер с посиделок с друзьями в снятом нами загородном коттедже. Так как я с выпивкой завязал наглухо, то мне довольно быстро стало скучно с моими всё более пьянеющими друзьями. Распрощался, прыгнул в машину и поехал домой. Начинался снежок, который, по словам синоптиков, обещал перерасти в метель, поэтому ехал я не быстро.Машин мало на дороге, трасса практически пуста. До города оставалось километров 30. Тут я увидел, как по обочине дороги идет бабушка и тянет за собой двухколёсную тележку, на которой лежала довольно увесистая сумка, а рядом с бабулей еле волочила ноги совсем маленькая девчушка, на вид лет 6-7. Я, включив правый поворот, остановился рядом с ними.- Бабушка, Вы чего это в такую погоду - то прогулки устроили? Да еще маленькую с собой взяли?- Ой, сынок, я это... дура я старая, вот! Поплелась к черту на рога, думала автобусы ходят, ан нет, окаянные! Тудой-то доехали, а обратно своими ногами приходится! Катюшку то жалко, устала, бедненькая. Я вышел из машины и открыл заднюю пассажирскую дверь.- Садитесь, довезу, а то, не ровен час, замерзнете тут.- Ой спасибо, милок! Спасибо, добрый человек! - запричитала бабуля, - Катюш, скажи дяде "Спасибо".- Пасиба, - скромно произнесла девчушка. Усадил я на сиденье малышку, потом бабушке помог забраться.Машина-то у меня не маленькая: Лэнд Крузер. А тележку с сумкой обустроил в багажнике. Кстати, сумка была очень даже нелёгкая! Гантели, что ли, бабуля там везёт? Сел за руль и медленно поехал дальше, порой глядя в зеркало заднего вида и наблюдая, как бабушка снимает с внучки пальтишко, шапку и ботинки.- Бабуль!- Да, сынок?- А ехать-то куда? - с улыбкой произнёс я.- Ой! Точно, не сказала тебе ведь куды надо! До Филипповки, милок, однако, до неё родимой!Ничего себе! До Филипповки! От того места, где я подобрал своих попутчиков до указанной деревни кэмэ 15 будет точно! И как это бабушка с девчонкой и сумкой такой путь хотела преодолеть? По морозу и темени-то!Снова глянул в зеркало: бабуля отогревала ноги внучки, а девчушка уже в обнимку сидела с плюшевым белым ушастым зайцем, которого я нашел рядом с мусоркой пару месяцев назад почти нового только с надорванным ухом и лапой; зашил, постирал и с тех пор он со мной ездит.- Катюш, нравится зайка? - спросил я. Катя утвердительно и быстро закачала головой, отчего косички и банты смешно затряслись.- Катенька, оставь зайку. Может, эта зайка принадлежит дочке этого дяди?- Да что Вы! У меня детей нет... и уже не будет никогда...- Почему? - удивилась бабушка.- Почему? - повторила Катя и посмотрела удивленными большими голубыми глазами прямо в зеркало, в которое я посматривал. - Да это долгая история.. - произнес я и выехал на дорогу, ведущую к деревне.Дорога была не ахти, машину начало потряхивать, отчего девочка испуганно ойкнула и ещё крепче обняла плюшевого зайца. Бабушка опередила мой вопрос.- Она побаивается на машинах ездить, был случай нехороший просто, но это не важно. Так почему у тебя детей-то быть не может.- Врачи диагностировали бесплодие...- Ой, ой, ой! Беда! - запричитала старушка.- Да ничего страшного, я уже свыкся!- Да как же к такому свыкнуться можно! Без детишек ой как тяжко!- Согласен, а что делать-то? Жизнь продолжается!- Эт хорошо, что ты, сынок, духом не падаешь! А жёнка твоя чего?- А чего жёнка? Смотала удочки и к другому, мол, я дефективный.- Вот паскуда же! - произнесла бабуля, прикрыв уши внучке. Я заулыбался.- Бабушка,а кто такой фек-тив-ный? - по слогам произнесла девчушка.- Дефективный, Катя, значит бракованный, поломанный.- Ну спасибо Вам, бабушка, за тёплые слова, - беззлобно и с юморком ответил я.- Прости, сынок, не подумала.- Да ничего! На правду не обижаются.Вот уже едва уловимые огни деревни показались сквозь белую пелену густого снега. Бабушка сказала, где остановить. Остановился у ворот старого деревянного домишки. Открыл багажник, достал тележку с сумкой, заметил, что одно колёсико вот-вот отломается, пока бабушка одевала внучку, я произвел экспресс-ремонт тележки, благо, там нужно было только шпильку заменить.- Сынок, помоги старой спуститься!Я подошёл к двери, помог бабуле, потом взял на руки Катюшку и поставил на землю.- Катюшенька, зайку-то оставь, внучка. Он ведь дядин.Катя, явно не желая расставаться с плюшевым зверем, нехотя положили его на сидение. Я же взял зайца на руки и начал изображать с ним разговор.- Зайка, а ты хочешь у Кати остаться? А ты у Кати спросил: хочет ли она тебя взять? Ну зайка не будь эгоистом, спроси у Кати разрешение! - я изменил голос на тоненький писк, изображая голос зайки.- Катя, ты хочешь, что бы я был твой? Катюша энергично закивала, отчего шапка съехала на глаза. Я улыбнулся.- Ну всё, Катюш, теперь зайка твой! Я протянул игрушку девочке, та его схватила и обняла.- Пасиба, дядя! Ты доблый! Бабушка, а мы поможем дяде не быть фек-тив-ным?- Конечно, Катюш! Спасибо тебе, добрый человек, спасибо спаситель наш! - бабушка начала кланяться мне, а я так растерялся, что не знал, чего и говорить.- Не дал замёрзнуть-то, спас ты нас! - продолжала бабушка, в придачу осеняя меня крестом.- Ты нам с добротой, и мы тебя отблагодарим.Бабушка начала быстро рыться в недрах своей сумы. Я думал, будет деньги предлагать, и уже придумал пару фраз, чтобы их не брать, но бабушка достала обычный прозрачный пакет полный обычных разноцветных конфет - леденцов, открыла его и, причитая:"Это не тот, это не тот", начала перебирать конфеты, потом выудила леденец зеленого цвета, понюхала его, что-то еле слышное произнесла, утвердительно хмыкнула и сунула конфету мне.- Вот сынок тебе наша благодарность! Съешь конфетку. И всё наладится скоро! Будет у тебя дом полон детского смеха и теплоты любви. Чаво смотришь? Жуй давай! Я, немного обалдев, развернул обертку и засунул в рот леденец. Ничего необычного: леденец со вкусом яблока...- Ну лады, милок, мы пойдём уже! Будь счастлив!- И вам удачи! До свидания, Катюша! Катя помахала мне ручкой, и с бабушкой они пошли до калитки.Я сел в машину, развернулся и отправился домой. Через пару дней на работе я был приятно удивлён: оказывается наша строительная компания взяла шефство над одним из детских домов нашего города. Меня назначили главным по организации закупки всего необходимого для детей, а самое главное подарков к Новому Году. Я связался по телефону с директором детского дома, она назначила время встречи. После обеда я уже подъезжал к детдому.- Данил Андреевич? - спросила у меня женщина на крыльце.- Да. С кем имею честь?- Светлана Петровна - директор.Поздоровались, она пригласила меня в свой кабинет на втором этаже. Возле лестницы мимо нас прошла воспитатель, которую за руку держала девчушка лет 4-х с огромным белым плюшевым зайцем в обнимку. Заяц был точь-в-точь, как тот, который я подарил недавно другой девочке. Проходя мимо меня, девочка почему-то удивленно взглянула мне в глаза. Кстати, нужно добавить, что эта девочка была очень похожа на Катюшу из деревни Филипповка, но младше, и глаза карие, а не голубые, а так очень похожа! Даже косички и банты такие же. Нас уже разделяло метров десять, как сзади я услышал тоненький крик: "ПАПААА!" Я обернулся и увидел, как ко мне со всех ног мчится девчушка, вырвавшись из рук воспитателя, и волоча бедного зайца за ухо по полу. Я встал на одно колено, девочка со всего маху бросилась мне на шею, обняла и положила голову мне на плечо.- Папа! Папа, ты плисол за мной?Моё сердце сразу растаяло, на глазах появились бисеринки слёз. Воспитатель и директриса, тоже расчувствованные это сценой, украдкой вытирали слёзы.- Да, дочка. Я за тобой!Я уже не мог сдержать слёз, которые текли по щекам. Я даже забыл зачем приехал в детдом: мысли были только о том, какие документы нужны на удочерение. Немного позже я узнал, что девочку зовут Ирина, что её нашли на пороге полуторагодовалой, при ней не было никаких документов, только записка с именем и датой рождения. Полиция так и не нашла ни родителей, ни родственников девочки, её оставили в детдоме.Дважды Иру пытались удочерить, но она устраивала дикие истерики, явно не желая уходить с теми людьми. И вообще взрослых она сторонилась, только меня она почему-то приняла да ещё и папой назвала. Два месяца я в бешеном темпе собирал нужные справки, выписки и остальную макулатуру, необходимую для процесса удочерения. Но вот всё решилось благополучно, и я стал отцом, а у Иринки появился папа.По этому поводу родители устроили маленькое пиршество. Ира была знакома уже со своими новыми бабушкой и дедушкой, со своей тетушкой и старшим братом Вовой (все приезжали знакомиться в детдом), поэтому дома она, никого не стесняясь, бегала по комнатам, прыгала по креслам и дивану с Вовкой, норовя сшибить то телевизор, то самим расшибить лоб. Мама и папа были от Иринки в диком восторге и чуть не засюсюкали до смерти.Дочь я оставлял у родителей, когда уезжал на работу, но это не могло так дальше продолжаться, поэтому я нашёл хороший детский садик. Ира категорически туда отказывалась ходить, думая, что я её оставлю там навсегда, у меня сердце кровью обливалось, когда она в слезах умоляла не оставлять её.Но не прошло и недели, как она поняла, что никто её одну оставлять не собирается, успокоилась и даже начала общаться с другими детьми. А чуть позже вообще начала меня будить уже часа в 4 утра, требуя собрать её в садик!Прошёл почти год с момента удочерения Иры. У нас всё было хорошо, вот только порой дочь мне задавала такой вопрос, на которой я не мог ответить: "Папа, а почему нас нет мамы?" Ну вот, что ответить на это пятилетнему ребёнку? Однажды, уезжая с работы в садик за Ирой, я попал в дикую пробку: машины стоят колом, снег, метель кругом, а мне всё звонят с детсада, когда я приеду и заберу дочь.В садик я приехал только к девяти часам вечера. Думал, Иринка вся в слезах выпишит мне по первое число, но всё было гораздо интереснее. Сторож провел меня в детскую раздевалку, в которой сидела дочь и слушала сказки, которая ей читала молодая и очень красивая девушка.- Папа! - закричала Ира, завидев меня.Подбежала ко мне, я её схватил и усадил на руки.- Сегодня не хулиганила? Ела хорошо? Ирка закивала.- Здравствуйте, я - Алина. Новый воспитатель. Как раз группу вашей дочери воспитываю. Что - то вы припозднились!- Алина, извините ради бога! Пробки, пурга... ух! Спасибо Вам огромное, что посидели с этой егозой! Сколько я вам должен? Кстати, я - Данил.- Очень приятно! - Алина заулыбалась и почему-то залилась румянцем.- Ничего не нужно, мне даже самой интересно было с вашей дочкой посидеть. Она у вас просто золото! Не то, что мой обалдуй! Ира, услышав это, показала мне язык, а я ей в ответ, отчего мы все рассмеялись.- У Вас сын?- Да, скоро четыре будет. Ой интересно, а такси приедет в такую погоду? Мне же Женьку у родителей забирать...- А что же муж?- Муж объелся груш! Ушёл, как узнал, что я беременна...Я замолчал. А чего говорить в такие моменты?- Ну тогда, Алина, с вашего позволения, я отвезу Вас домой!- Нууууу... Хорошо! - заулыбалась она и побежала одеваться.- Папа, а пусть тётя Алина станет нашей мамой? - сказала Ирка, состроив при этом жалобную гримаску.- Это, доча, уже не от меня зависит, вернее не только от меня.Через год мы поженились, а еще через месяц Алина, сказала, что беременна! Я чуть скандал не устроил! Я же не могу иметь детей! С кем это моя молодая жена налево сходила? Но Алина уверяла, что никогда не изменяла, что даже в мыслях ничего подобного нет. Настояла на сдачу анализов, которые показали, что я абсолютно здоров! Как такое возможно, даже врачи не знали! А родилась у нас двойня: мальчик и девочка.Той июльской ночью мне не спалось... Жена спала, дети тоже сопели, а у меня сна ни в одном глазу. Ворочился, ворочился, и вот уже начала наваливаться приятная дрёма, как я отчетливо услышал с улицы через открытое окно девичий детский голосок:- Бабушка, а там дядя живёт, который нас зимой возил! Помнишь?- Помню, Катюша.- А он уже не фек-тив-ный?- Нет, Катюш, он уже нормальный.- Холошо!Я сразу же узнал эти голоса, бросился к окну - никого! На балкон - тоже никого! Быстро натянул штаны и, впрыгнув в тапки, рванул на улицу - улица была абсолютно безлюдной и беззвучной. Вернулся домой, Алина, видимо, проснувшись от моей беготни, стояла в коридоре и испуганно смотрела на меня. Я ей рассказал про тот случай с бабушкой и внучкой. На моё удивление Алинка отреагировала на мой рассказ более чем серьёзно, утром мы отвезли детей к её родителям, а сами поехали в Филипповку на поиски старушки и девчушки. Алина очень настаивала, что их нужно обязательно поблагодарить. Приехав в деревню, мы начали расспрашивать местных, где найти бабушку с внучкой, но не зная имени бабули, а только имя девчушки, задача была нелёгкая ( деревня-то большая - сотня дворов ). И вот в небольшом магазинчике нам повезло. Алинка забежала купить воды, а я завел разговор с продавщицей, пытаясь разузнать про бабуську. После моего описания бабушки и внучки, продавщица вдруг замахала руками, ойкнула и уселась на стул.- Когда, Вы говорите, их подвозили?- Да уж года три назад...- Ой, да не может быть! Что Вы такое говорите?- А что такое?- Так Раиса с Катюшенькой уже как пять лет... не живут...- Как? Почему?- Они на маршрутке разбились, когда с Надеждинска ехали... Сказать, что я обалдел, значит не сказать ничего.- А где они похоронены? - спросила жена.- Да на погосте нашем, это километра три за деревней.- Спасибо, - поблагодарила Алина и повела обалдевшего меня к машине. На полпути я развернулся, забежал в магазин и купил пакетик разноцветных леденцов. На кладбище мы долго искали могилы бабушки и внучки, но нашли. Поросшие бурьяном и с покосившимися крестами, на которых были поблёкшие овалы фотографии совсем маленькой Катюши и её бабушки... Я не знал, что говорить и находился в полной прострации. За меня сказала Алина:- Спасибо вам, добрые люди! Спасибо, что сделали счастливыми нас и наших детей! Я открыл пакетик конфет, разделил на две равные кучки и положил на две могилки...Автор - not_serious.

Ключевые слова: Парень мужское бесплодие дорога бабушка леденец могилки

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