Посетитель

Летяга Просмотров: 661 Комментарии: 9 +14 Сегодня, 08:12 by

Эту историю услышал от одного знакомого, который работал бухгалтером в больнице. Роман и без всякой мистики столько страшного понарассказывал, больницы - места сами по себе крайне неуютные, пусть там и все хорошо хотя бы с виду.Наверняка, многие пользуются приложением "Подслушано" и не так давно там был опубликован секрет про двух чертей, которые приходили в палату к роженицам. Всю историю приводить здесь не буду, для желающих отдельно найду. Я его спрашивал не случалось ли чего-то подобного, совершенно необъяснимого, на что он хмыкнул и сказал, что историй таких - вагон и маленькая тележка. Однако, большинство из них сводятся к описанию шагов по ночным коридорам больницы, различных баек из морга и подобному.Оговорюсь сразу - я не медик и вообще в медицине не разбираюсь. Знакомый говорил, что привезли в больницу молодого парня после ДТП. В курилке поведали, что паренек этот вылетел на встречку и столкнулся с авто, в котором ехала женщина средних лет, возвращалась с работы домой. Женщина погибла на месте. Паренек в отключке лежит в палате интенсивной терапии. На следующее утро парень умирает. Родственники погибшей женщины ликуют, хоть и мечтали засадить юношу и чтобы он за грех свой отвечал уже в местах лишения свободы. Родственники парня как могут пытаются доказать, что мальчик их - ангел и что женщина сама виновата. Грызня и столкновение сторон происходит прямо в больничных коридорах, истерики, крики, угрозы. На все это смотрят, ну некрасиво.А одна медсестра прям по стенке сползает, бледная, нервная, дерганая вся. И один из санитаров, Игнат, почти такой же, хотя в обычных ситуациях - милые люди, с которыми всегда есть о чем поговорить. Медсестру вроде Леной звали. И вот мой знакомый идет в курилку, спускается, натягивает на ходу куртку (зима была), выходит, а там стоит Ленка в бьется в рыданиях просто и тот санитар по голове ее гладит, успокаивает. Рома подходит, спрашивает, мол, что случилось. Ленка на него поднимает глаза зареванные, заикается, то ли послать его хочет, то ли рассказать все, из-за чего, собственно, истерика такая. Игнат отошел от Ленки, закурил. Мрачнее тучи стоит. Лена вроде успокоилась, дрожащими пальцами сигарету из пачки вытаскивает, губами обхватила и опять давать рыдать. Игнат тогда не вытерпел, прикрикнул на нее. А у Романа аж глаза на лоб полезли. Ну всякое бывало в больнице, но ни разу не видел, чтоб кто из персонала так убивался.- Это парень чтоль твой был?- Рома смотрит на опухшее от рыданий лицо медсестры, вспомнив про умершего буквально час назад паренька. Та психует, ломает сигарету, со злостью в снег ее втоптала, а потом резко выхватила всю пачку, швырнула в мусорку и ушла. Игнат молча закуривает вторую сигарету, безразлично уставившись взглядом в серую стену. Роман сначала вопросительно таращился на Игната, потом вздохнул и тоже закурил. Смотрит, а санитар третью достает сигарету.- Да чего с вами такое?- Роман уже сам начинает поддаваться неведомому психозу. Санитар почесал затылок, присел на корточки. Цокнул языком, заговорил.Ленка любительница посплетничать и оставалась этой ночью на дежурство, пошла к своей подружке, которая тоже дежурила, как раз на том этаже, где палата этого парня находилась. Прежде чем усаживаться чаи гонять и косточки перемывать всем, Лена пошла в туалет. Идет себе по коридору и видит, что на стульчике у палаты сидит кто-то, в ее сторону не смотрит, словно заскучавший посетитель, рассматривающий пол и потолок. Она подходит ближе и прирастает к полу буквально. Человекоподобное нечто, сидит так аккуратно, спину ровно держит. Голова посетителя поворачивается и она видит два светящихся зеленых глаза. Заорать бы, поднять тревогу, да только язык к небу прилип. Посетитель ей так спокойно, размеренно говорит, что паренька-то заберет, а ту, кого положат на его место - вот ее да, спасать всенепременно нужно. Тот, что сейчас за дверью - на этом моменте посетитель развел руками и Ленка увидела, что они страшно длинные и вытянутые - ну неисправимый он. Тут медсестра в обморок хлопнулась, а пришла в себя уже в сестринской. Роман сначала дико заржал, а потом осекся и замолчал - вид у Игната был совсем невеселым. Закончив про Ленку, он рассказал уже про себя, потому что тело парня он вез в морг лично. Воспользовался лифтом, на одном из этажей спиной заходит высокий некто. Спиной! Нажал на кнопку первого этажа - руки неестественно длинные, и голову поворачивает, а потом и весь корпус. Лицо изможденное, с какими-то звериными чертами, темное, а глаза вот светятся зеленым. Подошел к мертвецу, накрытому простыней, любовно так погладил по голове и говорит, мол, доигрался. Игнат в стенку лифта вжался. А человек этот - или кто это был, знай себе стоит и гладит покойника по голове. На первом этаже вышел также спиной.Роман, конечно, в это не поверил особо и покрутил у виска, за что Игнат ему едва в челюсть не прописал. Потом узнал, что в ту палату положили девушку, и посетитель этот приходил снова, но к другой медсестре и вежливо попросил все силы приложить, чтобы девушка выкарабкалась. Того посетителя видели в больнице еще много раз, он часто сидел у палат. Те, про кого говорил, что заберет - умирали утром, про кого-то говорил, что их обязательно выручать надо.Комменты:+29отправлено 571 день назад #Наяву увидеть конечно жестко. Из сверхестественного, мне вот мои дети все приснились во сне, еще до того как точно на узи узнавали пол. И всегда их приводили девушки запрещая разговаривать, мол не время еще. Один раз приснилась девочка стояла на пороге, я ее звал домой, зная во сне что она моя дочь, но девочка сказала что к сожаленью не сможет, как нибудь следующий раз, я прошу ее остаться но за ней пришла девушка и они ушли. Я проснулся и такой ком в горле, как будто кусок души оторвали, слезы потекли. жена была на малых сроках беременности и на следующий день у нас случилась беда и мы не смогли сохранить плод(( Вот такое случается в жизни, может кто тоже сталкивался.+4отправлено 570 дней назад #У нас тоже "история" есть в семье.Когда прабабушка моя в 86 лет заболела и её в больницу положили, мы её пришли навещать. Ум у неё тогда вполне ясный был, сидим мы с братом на её кровати, она нам рассказывает про свое детство (что в измайлово раньше деревня была и они корову держали). И вдруг спрашивает у родителей наших что за старуха пришла в комнату. Когда сказали что никакой нет старухи, она говорит такая "да вон же на край кровати мой уже села, волосы у неё такие длинные". Мы ничего не видели, а прабабушка через какое-то время заметила что старухи нет уже.Скончалась через пару дней после этого. :/Мне 5 с половиной лет тогда было.+15отправил 570 дней назад #"Мама работает в детской больнице медсестрой и рассказала про один довольно жуткий случай, произошедший лет 25 назад. В отделении, где родители могут лежать вместе с детьми все спокойно. Вдруг раздаётся страшный крик и одна из мамочек вместе со своим грудным ребёнком вылетает из палаты прислоняется к стене и начинает подвывать. К ней подбегают, начинают трясти, успокаивать, спрашивать, что случилось, а она только ребёнка к себе прижимает и плачет. Через какое-то время её удалось привести в чувства и она начинает рассказывать. После обеда пока ребенок спит тоже решила немного вздремнуть. Тут сквозь сон вижу, как в палату заходят два черта, лохматых, с рогами,подходят к кроватке её сына, забирают его и идут к выходу. Вдруг один чёрт говорит другому "Посмотри-ка точно он, а то ведь отругают как в прошлый, когда не того взяли". Тот смотрит и говорит " Ой точно не он это" . Кладут ребенка обратно в кроватку и идут в соседнюю палату, забирают другого ребёнка и быстро его уносят. "Я резко просыпаюсь хватаю ребёнка и убегаю". Тут не по себе стало работникам больницы ведь в этот самый момент в соседней палате умер больной ребёнок, которого видимо и унесли те самые черти."+1отправлено 369 дней назад #Случилось это почти 20 лет назад. Сыночку моему было 1,5 месяца, родовая травма головы, лежали в больнице... Была большая вера в победу и в то что врачи обязательно помогут и мы всё победим, все трудносьи преодолеем... Так вот, однажды вечером, я разговаривала с моим крохой, он спал, а я шептала ему что нет ничего невозможного, что нам обязательно помогут и что он будет здоровым мальчиком.. и тут произошло нечто непонятное, чего я до сих пор забыть не могу... Малыш мой приоткрыл ротик как бы зевая во сне, и из него вылетел звук хриплого мужского баса: -НЕ ДАМ!!! И всё... И тишина... Сказать, что я испугалась, ничего не сказать! Я прижала к себе свою кроху и долго думала,что это было... . Но убедив себя, что это всё нервы и мне всё это привиделось я успокоилась и уснула. А утром я увидела, что всё личико сына обсыпано мелкой чёрной жёсткой шёрсткой... Не шерстью животного, нет... Это что-то было больше похоже на жёсткие волосы взрослого человека, только мелко-мелко нарезанные... Что это было я не знаю... Спустя какое-то время я уже и не вспоминала об этом случае... Сыночек ушёл когда ему было 9,5 лет, мы боролись всё это время, но так и не победили его болезнь... И тот кто мне тогда сказал "НЕ ДАМ!" оказался прав...+13отправлено 571 день назад #Окей) мою прабабушку положили в больницу с грыжей. Человек она была деревенский, терпела боль до последнего, думала, что так пройдет. Пока слишком сильно не прихватило.И вот после операции ее положили в палату, воду было пить строго запрещено. И приснилось ей сначала, что она лежит на своей койке, а какие-то люди прибивают кольями ее одеяло к земле. Когда проснулась - смотрит, а у двери женщина стоит лет сорока, полнолицая, в розовой кофте и глядит на нее. А ног у этой женщины нету, как бы растворились в воздухе. Моя прабабушка спряталась под одеяло, лежит. Выглянуть страшно, но интерес разбирает. Несколько раз выглядывала, а женщина все стояла. Наконец, исчезла.Позже спросила у медсестер, что за дела. Ведь многие люди могут подумать, что это послеоперационное состояние. И медсестры рассказали , что эта женщина часто ходит к пациентам и говорит, когда придет из час.Приходила к одной молодой девушке, сказала ей, что придет завтра в 10. Девушка кричала: "или в соседнюю палату, там стариков много. " А та сказала, что ты молодая мне и нужна. И эта девушка умерла в 10.Не впечатляющая история, но реальная.Автор: LostSummoner.

Ключевые слова: Больница травма мистика посетитель

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