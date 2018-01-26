Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Посетитель

Эту историю услышал от одного знакомого, который работал бухгалтером в больнице. Роман и без всякой мистики столько страшного понарассказывал, больницы - места сами по себе крайне неуютные, пусть там и все хорошо хотя бы с виду.

Наверняка, многие пользуются приложением "Подслушано" и не так давно там был опубликован секрет про двух чертей, которые приходили в палату к роженицам. Всю историю приводить здесь не буду, для желающих отдельно найду. Я его спрашивал не случалось ли чего-то подобного, совершенно необъяснимого, на что он хмыкнул и сказал, что историй таких - вагон и маленькая тележка. Однако, большинство из них сводятся к описанию шагов по ночным коридорам больницы, различных баек из морга и подобному.


Оговорюсь сразу - я не медик и вообще в медицине не разбираюсь. Знакомый говорил, что привезли в больницу молодого парня после ДТП. В курилке поведали, что паренек этот вылетел на встречку и столкнулся с авто, в котором ехала женщина средних лет, возвращалась с работы домой. Женщина погибла на месте. Паренек в отключке лежит в палате интенсивной терапии. На следующее утро парень умирает. Родственники погибшей женщины ликуют, хоть и мечтали засадить юношу и чтобы он за грех свой отвечал уже в местах лишения свободы. Родственники парня как могут пытаются доказать, что мальчик их - ангел и что женщина сама виновата. Грызня и столкновение сторон происходит прямо в больничных коридорах, истерики, крики, угрозы. На все это смотрят, ну некрасиво.

А одна медсестра прям по стенке сползает, бледная, нервная, дерганая вся. И один из санитаров, Игнат, почти такой же, хотя в обычных ситуациях - милые люди, с которыми всегда есть о чем поговорить. Медсестру вроде Леной звали. И вот мой знакомый идет в курилку, спускается, натягивает на ходу куртку (зима была), выходит, а там стоит Ленка в бьется в рыданиях просто и тот санитар по голове ее гладит, успокаивает. Рома подходит, спрашивает, мол, что случилось. Ленка на него поднимает глаза зареванные, заикается, то ли послать его хочет, то ли рассказать все, из-за чего, собственно, истерика такая. Игнат отошел от Ленки, закурил. Мрачнее тучи стоит. Лена вроде успокоилась, дрожащими пальцами сигарету из пачки вытаскивает, губами обхватила и опять давать рыдать. Игнат тогда не вытерпел, прикрикнул на нее. А у Романа аж глаза на лоб полезли. Ну всякое бывало в больнице, но ни разу не видел, чтоб кто из персонала так убивался.

- Это парень чтоль твой был?- Рома смотрит на опухшее от рыданий лицо медсестры, вспомнив про умершего буквально час назад паренька. Та психует, ломает сигарету, со злостью в снег ее втоптала, а потом резко выхватила всю пачку, швырнула в мусорку и ушла. Игнат молча закуривает вторую сигарету, безразлично уставившись взглядом в серую стену. Роман сначала вопросительно таращился на Игната, потом вздохнул и тоже закурил. Смотрит, а санитар третью достает сигарету.

- Да чего с вами такое?- Роман уже сам начинает поддаваться неведомому психозу. Санитар почесал затылок, присел на корточки. Цокнул языком, заговорил.


Ленка любительница посплетничать и оставалась этой ночью на дежурство, пошла к своей подружке, которая тоже дежурила, как раз на том этаже, где палата этого парня находилась. Прежде чем усаживаться чаи гонять и косточки перемывать всем, Лена пошла в туалет. Идет себе по коридору и видит, что на стульчике у палаты сидит кто-то, в ее сторону не смотрит, словно заскучавший посетитель, рассматривающий пол и потолок. Она подходит ближе и прирастает к полу буквально. Человекоподобное нечто, сидит так аккуратно, спину ровно держит. Голова посетителя поворачивается и она видит два светящихся зеленых глаза. Заорать бы, поднять тревогу, да только язык к небу прилип. Посетитель ей так спокойно, размеренно говорит, что паренька-то заберет, а ту, кого положат на его место - вот ее да, спасать всенепременно нужно. Тот, что сейчас за дверью - на этом моменте посетитель развел руками и Ленка увидела, что они страшно длинные и вытянутые - ну неисправимый он. Тут медсестра в обморок хлопнулась, а пришла в себя уже в сестринской. Роман сначала дико заржал, а потом осекся и замолчал - вид у Игната был совсем невеселым. Закончив про Ленку, он рассказал уже про себя, потому что тело парня он вез в морг лично. Воспользовался лифтом, на одном из этажей спиной заходит высокий некто. Спиной! Нажал на кнопку первого этажа - руки неестественно длинные, и голову поворачивает, а потом и весь корпус. Лицо изможденное, с какими-то звериными чертами, темное, а глаза вот светятся зеленым. Подошел к мертвецу, накрытому простыней, любовно так погладил по голове и говорит, мол, доигрался. Игнат в стенку лифта вжался. А человек этот - или кто это был, знай себе стоит и гладит покойника по голове. На первом этаже вышел также спиной.


Роман, конечно, в это не поверил особо и покрутил у виска, за что Игнат ему едва в челюсть не прописал. Потом узнал, что в ту палату положили девушку, и посетитель этот приходил снова, но к другой медсестре и вежливо попросил все силы приложить, чтобы девушка выкарабкалась. Того посетителя видели в больнице еще много раз, он часто сидел у палат. Те, про кого говорил, что заберет - умирали утром, про кого-то говорил, что их обязательно выручать надо.


Комменты:


+29 Aleksander08 отправлено 571 день назад #
Наяву увидеть конечно жестко. Из сверхестественного, мне вот мои дети все приснились во сне, еще до того как точно на узи узнавали пол. И всегда их приводили девушки запрещая разговаривать, мол не время еще. Один раз приснилась девочка стояла на пороге, я ее звал домой, зная во сне что она моя дочь, но девочка сказала что к сожаленью не сможет, как нибудь следующий раз, я прошу ее остаться но за ней пришла девушка и они ушли. Я проснулся и такой ком в горле, как будто кусок души оторвали, слезы потекли. жена была на малых сроках беременности и на следующий день у нас случилась беда и мы не смогли сохранить плод(( Вот такое случается в жизни, может кто тоже сталкивался.

+4 KrisLeone4 отправлено 570 дней назад #
У нас тоже "история" есть в семье.
Когда прабабушка моя в 86 лет заболела и её в больницу положили, мы её пришли навещать. Ум у неё тогда вполне ясный был, сидим мы с братом на её кровати, она нам рассказывает про свое детство (что в измайлово раньше деревня была и они корову держали). И вдруг спрашивает у родителей наших что за старуха пришла в комнату. Когда сказали что никакой нет старухи, она говорит такая "да вон же на край кровати мой уже села, волосы у неё такие длинные". Мы ничего не видели, а прабабушка через какое-то время заметила что старухи нет уже.
Скончалась через пару дней после этого. :/
Мне 5 с половиной лет тогда было.

+15 LostSummoner отправил 570 дней назад #
"Мама работает в детской больнице медсестрой и рассказала про один довольно жуткий случай, произошедший лет 25 назад. В отделении, где родители могут лежать вместе с детьми все спокойно. Вдруг раздаётся страшный крик и одна из мамочек вместе со своим грудным ребёнком вылетает из палаты прислоняется к стене и начинает подвывать. К ней подбегают, начинают трясти, успокаивать, спрашивать, что случилось, а она только ребёнка к себе прижимает и плачет. Через какое-то время её удалось привести в чувства и она начинает рассказывать. После обеда пока ребенок спит тоже решила немного вздремнуть. Тут сквозь сон вижу, как в палату заходят два черта, лохматых, с рогами,подходят к кроватке её сына, забирают его и идут к выходу. Вдруг один чёрт говорит другому "Посмотри-ка точно он, а то ведь отругают как в прошлый, когда не того взяли". Тот смотрит и говорит " Ой точно не он это" . Кладут ребенка обратно в кроватку и идут в соседнюю палату, забирают другого ребёнка и быстро его уносят. "Я резко просыпаюсь хватаю ребёнка и убегаю". Тут не по себе стало работникам больницы ведь в этот самый момент в соседней палате умер больной ребёнок, которого видимо и унесли те самые черти."

+1 Centrkor отправлено 369 дней назад #
Случилось это почти 20 лет назад. Сыночку моему было 1,5 месяца, родовая травма головы, лежали в больнице... Была большая вера в победу и в то что врачи обязательно помогут и мы всё победим, все трудносьи преодолеем... Так вот, однажды вечером, я разговаривала с моим крохой, он спал, а я шептала ему что нет ничего невозможного, что нам обязательно помогут и что он будет здоровым мальчиком.. и тут произошло нечто непонятное, чего я до сих пор забыть не могу... Малыш мой приоткрыл ротик как бы зевая во сне, и из него вылетел звук хриплого мужского баса: -НЕ ДАМ!!! И всё... И тишина... Сказать, что я испугалась, ничего не сказать! Я прижала к себе свою кроху и долго думала,что это было... . Но убедив себя, что это всё нервы и мне всё это привиделось я успокоилась и уснула. А утром я увидела, что всё личико сына обсыпано мелкой чёрной жёсткой шёрсткой... Не шерстью животного, нет... Это что-то было больше похоже на жёсткие волосы взрослого человека, только мелко-мелко нарезанные... Что это было я не знаю... Спустя какое-то время я уже и не вспоминала об этом случае... Сыночек ушёл когда ему было 9,5 лет, мы боролись всё это время, но так и не победили его болезнь... И тот кто мне тогда сказал "НЕ ДАМ!" оказался прав...

+13 MrHoma отправлено 571 день назад #
Окей) мою прабабушку положили в больницу с грыжей. Человек она была деревенский, терпела боль до последнего, думала, что так пройдет. Пока слишком сильно не прихватило.
И вот после операции ее положили в палату, воду было пить строго запрещено. И приснилось ей сначала, что она лежит на своей койке, а какие-то люди прибивают кольями ее одеяло к земле. Когда проснулась - смотрит, а у двери женщина стоит лет сорока, полнолицая, в розовой кофте и глядит на нее. А ног у этой женщины нету, как бы растворились в воздухе. Моя прабабушка спряталась под одеяло, лежит. Выглянуть страшно, но интерес разбирает. Несколько раз выглядывала, а женщина все стояла. Наконец, исчезла.
Позже спросила у медсестер, что за дела. Ведь многие люди могут подумать, что это послеоперационное состояние. И медсестры рассказали , что эта женщина часто ходит к пациентам и говорит, когда придет из час.
Приходила к одной молодой девушке, сказала ей, что придет завтра в 10. Девушка кричала: "или в соседнюю палату, там стариков много. " А та сказала, что ты молодая мне и нужна. И эта девушка умерла в 10.
Не впечатляющая история, но реальная.



Автор: LostSummoner.
Источник.
Сегодня, 08:12 by ЛетягаПросмотров: 661Комментарии: 9
+14

Ключевые слова: Больница травма мистика посетитель

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: DRUID
Сегодня, 08:38
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (13|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 95
++++++++++++++++++++
Зарегистрирован: 26.01.2018
#2 написал: conjure one
Сегодня, 08:57
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (4231|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 909
Если отбросить фантастичность истории и комментариев, то всё выглядит очень жутко и зачастую безысходно. От некоторых моментов вообще становится не по себе. +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#3 написал: ZelD
Сегодня, 09:00
-1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (10|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 192
Выдумка чистейшей воды, и история и комменты. Даже не буду писать почему. Очень похоже на такой, знаете, интернет-магазин, в котором сами же продавцы оставляют липовые отзывы от якобы покупателей. Без оценки.
Зарегистрирован: 17.02.2017
#4 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 09:42
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (589|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 270
Все они мне откуда-то знакомы. Кроме обросшего шерстью младенца. И да, в большинстве своём выдумкою кажутся. Да ещё эта безысходность.
Но особенно фантастичен герой самой истории. Что же он так явно людям показывается? Да так, что те рыдают полсуток потом. Представила, такой «красавчик» явился, да попросил спасти такую-то… Да какой там спасти после этакого явления scream . Да прими ты более нормальный образ! Нимб там, крылышки
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#5 написал: Balzac
Сегодня, 09:50
-1
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 88
Очень интересно, не думаю, что столько народу будет выдумывать небылицы. Согласен, многие истории могут быть причиной разного рода отходняков, вроде наркоза, но тем не менее, реальные случаи тоже имеют место быть.
Про человека с зелёными глазами очень понравилось, жутко.
+++++++++
Зарегистрирован: 22.05.2016
#6 написал: Vellesa
Сегодня, 09:57
-1
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 83
Недосып, болезни, стрессы и переживания и вот вам большая часть историй. А вообще в больницах вероятности столкнуться с нёх есть, место своеобразное, некоторая часть мелких тварей любят жрать страх людей боль и вот такие вот эмоции а в больницах этого полно.
Зарегистрирован: 29.10.2016
#7 написал: Schwindler
Сегодня, 10:10
+2
Онлайн
Группа: Авторы
Репутация: (55|0)
Публикаций: 15
Комментариев: 124
Мне понравилась история. Читал или её или похожую раньше. Больница - это место, где мир живых и мёртвых очень сильно соприкасаются, причём в течении длительного времени, и вполне может быть, что некие тонкие границы между слоями реальности истоньшаются, вот и видят люди всяких.

А у меня с сыном было. Родился вот недавно совсем. Помню, что только переворачиваться научился. Лежит на пеленалке, гулит, лепечет, и вдруг среди этого бессвязного набора звуков ясно и чётко, но его младенческим голоском: "Хозяин!". Мы с женой как стояли, так и сели. Ему пять сейчас, он красавчик и умница, тьфу-тьфу. А что за хозяин, я не знаю...
Зарегистрирован: 3.02.2018
#8 написал: Pmariam
Сегодня, 10:49
0
Группа: Посетители
Репутация: (602|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 1 326
Цитата: DRUID
соседней палате умер больной ребёнок, которого видимо и унесли те самые черти."
странно, что черти детей уносят. детки же все в таком возрасте должны в лучшее место попасть. нестыковка какая-то
а так - верю, все вполне возможно, если отбросить приукрас
Спасибо!
+
Зарегистрирован: 22.07.2013
   
#9 написал: Белая Королева
Сегодня, 11:50
-1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 438
Pmariam,может быть потому, что не крещенные детки легкая добыча?
Зарегистрирован: 11.06.2012
 
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.