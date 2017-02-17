Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Истории из жизни

Вид с неба

Это произошло с моей тётей в детстве. Далее со слов тёти:

"В выходной день мама предложила нам с папой съездить на озеро покупаться. Предложение нам очень понравилось, потому мы быстро собрали всё необходимое и отправились в путь.
Добирались мы долго, потому что расстояние от нашего села до озера большое. Было жарко, окна в машине всё время были открыты.
Я всю дорогу смотрела в окно - мне это нисколько не наскучило. Я смотрела на желтеющие поля и зелёные луга, на речку с одинокими рыболовами в камышах, на голубое небо с белыми барашками облаков, которые словно плыли за автомобилем следом, не отставая и не обгоняя его.

И вот тут произошло вот что: автомобиль, ехавший перед нами, резко стал тормозить и врезался в наше авто. Тогда, в момент аварии, у меня потемнело в глазах, и я увидела, как я лечу по небу. Паря как птица в воздухе, я пролетала знакомые и родные дома. И вдруг я увидела вместо нашей аварии. Что это? Это я? Что со мной случилось?
Наблюдала, как приехала реанимация, доставая мое тело.

Позже я очнулась в больнице, а многие не верили в то, что произошло со мной".

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:53
Вчера, 15:53 by Безликий48Просмотров: 641Комментарии: 7
+14

Ключевые слова: Авария небо реанимация облака полет авторская история

Другие, подобные истории:

Комментарии

#1 написал: ZelD
Вчера, 15:58
+2
Группа: Посетители
Репутация: (6|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 160
Дык клиническая ж смерть, путешествие из тела в этот момент явление достаточно распространенное. Хорошо что обратно потом вернулась, а то бы ведь могла и пойти "к свету". Плюс++
Зарегистрирован: 17.02.2017
#2 написал: Nick.Yudin
Вчера, 16:06
+2
Группа: Авторы
Репутация: (103|0)
Публикаций: 18
Комментариев: 197
Цитата: ZelD
Дык клиническая ж смерть, путешествие из тела в этот момент явление достаточно распространенное. Хорошо что обратно потом вернулась, а то бы ведь могла и пойти "к свету". Плюс++

Соглашусь с вышесказанным, много раз слышал подобное.+
Зарегистрирован: 17.10.2017
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:25
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: (371|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 048
Вполне могло быть
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:34
+2
Группа: Журналисты
Репутация: (932|0)
Публикаций: 413
Комментариев: 3 001
Ну хоть так полетала, Паря как птица в воздухе, я пролетала знакомые и родные дома. - Слава богу, что Позже я очнулась в больнице - лучшего и не пожелаешь после такой аварии страшной.++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
#5 написал: Tigger power
Вчера, 17:57
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (1002|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 2 056
И от меня плюс) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
     
#6 написал: Reiana Flaim
Вчера, 18:44
+1
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (11|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 975
Клиническая смерть. Бывает.
Зарегистрирован: 2.09.2013
  
#7 написал: Летяга
Вчера, 18:56
+2
Группа: Модераторы
Репутация: (8995|-3)
Публикаций: 332
Комментариев: 6 563
автомобиль, ехавший перед нами, резко стал тормозить и врезался в наше авто.

Я фигею! Это не он, это машина с рассказчиком врезалась. А дистанцию держать водителя не учили? И это как же надо было лететь, чтобы так вписаться в попутную машину, что пассажир в реанимацию попал? Страх и ужас. Никакой мистики не надо.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                    
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.