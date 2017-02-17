Вид с неба

Вид с небаЭто произошло с моей тётей в детстве. Далее со слов тёти:
"В выходной день мама предложила нам с папой съездить на озеро покупаться. Предложение нам очень понравилось, потому мы быстро собрали всё необходимое и отправились в путь.
Добирались мы долго, потому что расстояние от нашего села до озера большое. Было жарко, окна в машине всё время были открыты.
Я всю дорогу смотрела в окно - мне это нисколько не наскучило. Я смотрела на желтеющие поля и зелёные луга, на речку с одинокими рыболовами в камышах, на голубое небо с белыми барашками облаков, которые словно плыли за автомобилем следом, не отставая и не обгоняя его.
И вот тут произошло вот что: автомобиль, ехавший перед нами, резко стал тормозить и врезался в наше авто. Тогда, в момент аварии, у меня потемнело в глазах, и я увидела, как я лечу по небу. Паря как птица в воздухе, я пролетала знакомые и родные дома. И вдруг я увидела вместо нашей аварии. Что это? Это я? Что со мной случилось?
Наблюдала, как приехала реанимация, доставая мое тело.
Позже я очнулась в больнице, а многие не верили в то, что произошло со мной".
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:53
Вчера, 15:53 by Безликий48Просмотров: 641Комментарии: 7
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