Вид с неба

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 15:53

Безликий48 Просмотров: 641 Комментарии: 7 +14 Вчера, 15:53 by

Это произошло с моей тётей в детстве. Далее со слов тёти:"В выходной день мама предложила нам с папой съездить на озеро покупаться. Предложение нам очень понравилось, потому мы быстро собрали всё необходимое и отправились в путь.Добирались мы долго, потому что расстояние от нашего села до озера большое. Было жарко, окна в машине всё время были открыты.Я всю дорогу смотрела в окно - мне это нисколько не наскучило. Я смотрела на желтеющие поля и зелёные луга, на речку с одинокими рыболовами в камышах, на голубое небо с белыми барашками облаков, которые словно плыли за автомобилем следом, не отставая и не обгоняя его.И вот тут произошло вот что: автомобиль, ехавший перед нами, резко стал тормозить и врезался в наше авто. Тогда, в момент аварии, у меня потемнело в глазах, и я увидела, как я лечу по небу. Паря как птица в воздухе, я пролетала знакомые и родные дома. И вдруг я увидела вместо нашей аварии. Что это? Это я? Что со мной случилось?Наблюдала, как приехала реанимация, доставая мое тело.Позже я очнулась в больнице, а многие не верили в то, что произошло со мной".

Ключевые слова: Авария небо реанимация облака полет авторская история

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