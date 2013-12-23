Детская фантазия или реальность?

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:11

Безликий48 Просмотров: 637 Комментарии: 6 +5 Вчера, 13:11 by

Эта история идет из моего детства. Тогда мне было около семи лет.На улице стоял холодный декабрь. В этот день, как я помню, насмотрелся всяких ужастиков - от "Звонка" до "Проклятия".Тогда я жил с родителями в большом новом доме на седьмом этаже. Переехали мы сюда недавно, но уже привыкли к новому помещению: оно намного лучше прежнего.Когда входишь в квартиру, сразу оказываешься в большой и просторной прихожей. Возле одной стены — вешалка и шкаф, возле другой — трюмо. Рядом — дверь в кухню, а с другой стороны, справа, вход в нашу комнату и спальню родителей.Глубокой и темной ночью я возился на кровати, все не мог уснуть. В этот момент я стал читать детскую энциклопедию про животных. Тогда все и началось, произошло вот что: посмотрев на шкаф, я увидел черный как тень силуэт. Силуэт медленно передвигался со одной стороны в другую, приближаясь ко мне...Я подумал, что это кто-то из моих родственников. Около меня был кот Рыжик. Заметив у кота странное поведение, мне стало не по себе.Этот силуэт приблизился ко мне, и я увидел черные крылья, мертвенно-бледное лицо с извивающимися руками, перекошенную пасть с большими клыками, черные глаза с огненными зрачками.Тогда я не на шутку испугался, а это существо резко показало своими когтистыми лапами на потолок. Я, сжав в руке нательный крестик, стал молиться, и вдруг это существо растворилось в воздухе. Мой нательный крестик оказался на полу.До сих пор я не могу поверить в то, что увидел.

Ключевые слова: Демон существо тень кот испуг крестик авторская история

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