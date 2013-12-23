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Истории из жизни

Детская фантазия или реальность?

Эта история идет из моего детства. Тогда мне было около семи лет.

На улице стоял холодный декабрь. В этот день, как я помню, насмотрелся всяких ужастиков - от "Звонка" до "Проклятия".
Тогда я жил с родителями в большом новом доме на седьмом этаже. Переехали мы сюда недавно, но уже привыкли к новому помещению: оно намного лучше прежнего.

Когда входишь в квартиру, сразу оказываешься в большой и просторной прихожей. Возле одной стены — вешалка и шкаф, возле другой — трюмо. Рядом — дверь в кухню, а с другой стороны, справа, вход в нашу комнату и спальню родителей.

Глубокой и темной ночью я возился на кровати, все не мог уснуть. В этот момент я стал читать детскую энциклопедию про животных. Тогда все и началось, произошло вот что: посмотрев на шкаф, я увидел черный как тень силуэт. Силуэт медленно передвигался со одной стороны в другую, приближаясь ко мне...
Я подумал, что это кто-то из моих родственников. Около меня был кот Рыжик. Заметив у кота странное поведение, мне стало не по себе.
Этот силуэт приблизился ко мне, и я увидел черные крылья, мертвенно-бледное лицо с извивающимися руками, перекошенную пасть с большими клыками, черные глаза с огненными зрачками.
Тогда я не на шутку испугался, а это существо резко показало своими когтистыми лапами на потолок. Я, сжав в руке нательный крестик, стал молиться, и вдруг это существо растворилось в воздухе. Мой нательный крестик оказался на полу.
До сих пор я не могу поверить в то, что увидел.

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 13:11
Вчера, 13:11 by Безликий48Просмотров: 637Комментарии: 6
+5

Ключевые слова: Демон существо тень кот испуг крестик авторская история

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 14:09
+2
Группа: Комментаторы
Репутация: (365|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 2 040
Бледное лицо с извивающимися руками — этот момент поясните, пожалуйста. Моя фантазия рисует жуткие картины
Зарегистрирован: 23.12.2013
      
#2 написал: DRUID
Вчера, 14:25
+1
Группа: Посетители
Репутация: (1|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 12
Наблюдение монстров после просмотра ужастиков не в счёт. Если бы после дневной прогулки по ромашковому полю, на Вас чудо-юдо выскочило, другое дело. А так просто передозировка ужасами.
Зарегистрирован: 26.01.2018
#3 написал: Arhip
Вчера, 17:03
0
Группа: Посетители
Репутация: (392|0)
Публикаций: 30
Комментариев: 481
это существо резко показало своими когтистыми лапами на потолок.
А на потолок не смотрели? Может там что было пострашнее?
Зарегистрирован: 29.08.2017
  
#4 написал: kas11
Вчера, 20:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (709|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 243
может и было что то,но история явно приукрашена ,и полет фантазий очевиден... без оценки
Зарегистрирован: 16.03.2013
#5 написал: Волжская О.В.
Вчера, 22:35
0
Группа: Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 5 354
В 7 лет ребенок стал молиться???? Редкость.
Плюс.
Зарегистрирован: 9.09.2011
         
#6 написал: Nick.Yudin
Вчера, 23:32
0
Группа: Авторы
Репутация: (100|0)
Публикаций: 17
Комментариев: 183
«Я, сжав в руке нательный крестик, стал молиться, и вдруг это существо растворилось в воздухе. Мой нательный крестик оказался на полу.»
Эм, крестик же в руке, как он оказался на полу? Я что-то не догоняю.
Или после молитвы вы швырнули его в беса?
Зарегистрирован: 17.10.2017
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