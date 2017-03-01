Человек на четвереньках

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 11:55

курилка-дурилка Просмотров: 60 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 11:55 by

Вечером, перед самым закрытием гаражного кооператива, часов примерно в 23:45 — 23:50 (время он точно помнит, потому что в полночь ворота в кооперативе закрывали и выпускали собак), он машину поставил, из кооператива вышел и пошёл домой. Сам кооператив расположен между частным сектором и пятиэтажками. Чтобы дойти до улицы Шилова (где находятся пятиэтажки), надо сначала пройти по дороге через пустырь (около 200 метров). Дорога асфальтированная, неосвещенная. С одной стороны, собственно, пустырь, а с другой сначала около ста метров тянется стена кооператива, а потом идут бараки, одноэтажные и частные дома. Дорога на всем протяжении обсажена тополями, а там, где ближе к баракам, за тополями, все перекопано было — город то ли трубы тянул канализационные, то ли еще что, я уже сейчас не помню: факт, что земля перерыта была траншеями.Мой брат прошел несколько десятков метров от ворот. Как он рассказывал, было темно — сзади только освещенный фон от ворот кооператива. Он услышал шаги за спиной и обернулся.Видит: мужчина за ним идет. Расстояние между ними где-то два десятка шагов. Знакомый отвернулся и дальше идёт. Потом слышит: шаги ближе и чаще, видимо, мужчина ходу добавил. При этом слышно, что он бормочет что-то себе под нос неразборчиво. Брат прошел еще несколько шагов и слышит, что бормотание уже совсем близко сзади, а характер шагов изменился — чаще, что ли, стал. Он обернулся, смотрит: а мужчина за ним на четвереньках бежит. Он сначала подумал, что какой-то алкоголик допился — ноги не держат, но тут же увидел, что мужчина-то на четвереньках скорость не потерял, а наоборот, быстрее расстояние сокращать стал и так же ровно продолжает бормотать...Брат мой не робкого десятка, но говорит, что ему очень страшно стало — не как от опасности на войне, а какой-то жуткий страх навалился, аж кишки скрутило холодом. Говорит, что сразу пистолет Макарова из сумки выдернул, затвор передернул и в мужика прицелился. Мужик остановился, не переставая бормотать и не вставая с четверенек, потом как собака прыгнул в тополя и за ними в канаву. Еще несколько секунд было слышно, как он песком шуршит, а потом всё затихло. Брат говорит, что до освещенного места пятился, озираясь с пистолетом в руках, до того страшно было...Автор - Колмогорова.

Ключевые слова: Странный человек ночь мужчина бормотание страх

Другие, подобные истории: