Знакомый рыбак рассказал

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 00:24

Сделано_в_СССР Просмотров: 89 Комментарии: 3 +2 Сегодня, 00:24 by

Случился у знакомого отпуск летом, поехал он в деревню – как следует оттянуться на природе. Рыбу поудить, молока домашнего попить. Снял комнату в доме, ага.А в соседях у него оказалась, ясное дело, бабка. Тихая, но с приветом. Часто сидит на крыльце, сама с собою тихонько беседуя. И при этом будто бы невидимую кошку у себя на коленях гладит. Ладошкой по воздуху водит. Ладно, дело понятное, возраст – не шутка.И вот однажды ночью просыпается этот рыбак на своей лежанке и чувствует – что-то не то. Тут же соображает: кажись, кот к нему заскочил. Под рукой круглится, шерстяной. А ведь кот в городе остался, не взяли его в деревню.Рыбачок на постели ДЁРГ. И это шерстяное тут же слетает на пол, уматывает к незапертой двери – и за порог. Движется странно, как будто ножек у него нет, одним тёмным комком.Рыбак думает: "Наверное, какой-то приблудный кот заходил". И подходит к окну (выходящему в ту же сторону, что и дверь). И видит во дворе, освещённом лампочкой, ту самую бабку – в диком виде. Волосы растрёпаны, как-то заполошно скачет по двору. Кота, что ли, ловит? Которого не видно, кстати.Бабка вроде как тоже его в окне заметила. Чуть поглядели они друг на друга, и старая шустро уковыляла со двора. Рыбак хмыкнул, перекурил, запер дверь на шпингалет и лёг досыпать.Наутро идёт себе мимо соседского участка. Бабка в обычной позе сидит на крылечке, гладит невидимого кота. И когда рыбак с ней по равнялся – бурчит (не ему, под нос) совершенно разборчиво: "Вот зачем ночью шлялся, зачем к парню залез, напугал его, поди. Вон как косится".Ну, что тут скажешь. Маразм крепчал, ага... Но ведь кто-то мохнатый точно был, да и бабка во дворе… нет, версия «приснилось» не проходит. Заморочка, в общем.Рыбак, конечно, сильно голову не ломал об этом всём – больше ничего такого не происходило, рыбка успешно ловилась, погоды стояли хорошие… так, вспоминалось иногда на рыбалке… пока сидишь с удочкой, обо всём передумаешь.Уже под конец отпуска случилось нашему рыбаку удить в компании местного пожарника – пожилого дядьки, который жил в этих местах уже чуть не полвека. Ему, как почетному краеведу, и была поведана сия история. В ответ пожарник рассказал вот что: бабка та деда своего топором порешила, лет с пятнадцать тому. Потом её вроде как в дурке долго держали, типа вылечили и выпустили.А она, бабка-то, не просто зарубила деда своего, – она ему голову оттяпала. И когда к ней менты пришли с белыми халатами – сидела на крылечке, с головой этой на коленях, гладила её как кота и разговаривала с ней.

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