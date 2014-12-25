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Истории из жизни

Душа соседки ушла на девятый день

В нашем подъезде на третьем этаже жила семья из двух человек — пожилая женщина и ее пятидесятилетний сын. Люди тихие и неприметные, даже, можно сказать, нелюдимые, выходили редко, как и на что они жили — никто из соседей толком и не знал, но каких-либо неадекватных поступков за все время проживания никто за ними не замечал.
Квартира у них — стандартная трехкомнатная брежневка, в которой три раздельные комнаты, самая маленькая из них находится напротив кухни.

В первых числах марта в нашем подъезде вдруг стали происходить странные события: в двух квартирах по очереди завыли собаки, белая болонка со второго этажа и немецкая овчарка с четвертого.
Причем выли как-то странно, примерно с час воет одна, потом другой час другая, пару часов тишина и опять по кругу, и днем, и ночью.
Пару раз за эту неделю кто-то настойчиво стучался поздно вечером в дверь моей квартиры (при разговоре с соседями тем утром выяснилось, что не только моей), но, когда смотрели в глазок двери, на площадке никого не было.
Соседка с четвертого этажа вдруг стала жаловаться на жутко неприятный запах в одной из комнат, которому никак не могла найти объяснения.
И даже спускалась к тем самым соседям, узнать, нет ли этого запаха у них, но пятидесятилетний сын, приоткрыв дверь, сказал, что никаких запахов у них нет, вообще он дома один, так как мать гостит у родственников, а он себе ничего не варит — обходится бутербродами с чаем.

И вот восьмого марта в восьмом часу утра раздался оглушающий хлопок (я аж с кровати подлетела), звон битого стекла, чей-то крик и топот ног по подъезду. То ли мне от страха так показалось, но все эти звуки были как будто одновременно. Одев кое-как детей и схватив сумку с документами, выскочили мы на улицу, где уже собрались полуодетые соседи нашего и соседнего подъезда. Окно соседской кухни было выбито, огня сильного не было — догорали шторы, и обуглилась рама.
Приехали пожарные, МЧС, милиция. Спустя два часа, сообщив, что сильных повреждений дому не нанесено, отправили всех по домам. А через некоторое время пришел участковый и сообщил, что в квартире обнаружен труп хозяйки, который уже начал разлагаться.
Сын завернул умершую мать в одеяло и закрыл в маленькой комнате как минимум 7 дней назад. Зачем он это сделал — неизвестно, ведь мать умерла естественной смертью, от старости.

Спустя пару дней, встретившись с соседями, разговорились о произошедшем и выяснили, что соседка умерла 28 февраля, и 8 марта было как раз 9 дней с момента ее смерти.
Странным образом вынесло окна только на кухне и в той комнате (при закрытой двери), где лежала женщина, остальные в полном порядке. Сам сын во время взрыва спал и получил незначительные ожоги рук уже при тушении огня (хотя СМИ местные уже понагородили, мама дорогая).

И вы спросите: где же мистика? Я, конечно, не буду вас убеждать, может, в самом деле у страха глаза велики, а мне уже мерещится.
Но странные стуки, вой собак и взрыв неработающей плиты при открытых форточках именно на девятый день наталкивают на такую мысль, что без потусторонних сил тут не обошлось.
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Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 15:36
Сегодня, 15:36 by Сделано_в_СССРПросмотров: 83Комментарии: 1
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Ключевые слова: Соседи собаки вой звон пожарные смерть

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Комментарии

#1 написал: Blackmaiden
Сегодня, 16:13
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