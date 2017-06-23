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Истории из жизни

Небо нас бережет

1950 год. Прошло уже 4 месяца, как моя мама с родителями переехала в старый, полуразвалившийся дом почти в самом центре эстонского города Тарту. Русских здесь не очень-то любили, а офицерские семьи и подавно.

30 июня 1950 года моей маме, худенькой белокурой девочке Лене со страшно уродливым косоглазием, исполнилось 9 лет. Вечером должны были прийти гости, а утром она с авоськой в одной руке и продуктовой карточкой в другой, вприпрыжку, мчалась в ближайший магазин.

– Ведьма косоглазая! – раздался неожиданный крик прямо над её головой.

Девочка вздрогнула и подняла глаза. На каменном заборе сидела ватага местных мальчишек. Один из них сказал что-то сердито по-эстонски приятелям, а затем добавил, обратившись к ней:
– Вас сюда не звали! Чтоб тебя небо убило!

Сказанное очень сильно напугало мою маму, а когда она вернулась из магазина, небо, которое утром было безоблачным, уже затягивалось тучами. Вскоре началась гроза с сильнейшими раскатами грома и страшными паутинами молний на всё небо.

Моя мама играла на полу с куклой, ее отец сидел на диване и читал газету. Раздался очередной раскат грома и вдруг… в комнату влетел небольшой огненный шар и завис на несколько мгновений. Это зрелище было одновременно и великолепным, и настолько страшным, что ни моя мама, ни мой дед даже не могли дышать, а только молча следили глазами за шаром. В голове девочки раздались слова мальчишки и мелькнула мысль, что это конец. Но шар медленно и плавно облетел комнату и остановился напротив открытой форточки, а затем быстро вылетел и ударился в стоящее напротив большое дерево с таким взрывом, что у всех окон, выходивших на эту сторону, повылетали стёкла.

Но самое интересное случилось в течение следующих нескольких дней. Мамин отец обнаружил, что шрамы после операций и ранений стали исчезать, пока не пропали совсем, будто их никогда и не было. Пройдя вскоре медосмотр, врачи нашли, что дед абсолютно здоров, с него сняли инвалидность, и он смог вернуться к полетам (был военным летчиком), тем самым обеспечивая семью. Но на этом история не закончилась.

1975 год. Чернигов, Украина. Сегодня мне исполнилось 9 лет. Я лежала с дедом на диване, он читал мне книгу, а за окном шёл тихий летний дождь. Как вдруг раздался непонятный щелчок и в открытую форточку влетел сиренево-сине-оранжевый шар. Такой яркой и ужасающей красоты я ни до, ни после никогда больше не видела. Шар на какое-то мгновение завис, а затем медленно облетел комнату и, не останавливаясь, тихо вылетел на улицу. А там с ним произошло то же самое, что и в истории моей мамы, – шар с огромной силой ударился в дерево напротив наших окон. От дерева практически ничего не осталось, оно мгновенно сгорело.

В течение недели у моего деда проявились все шрамы, которые исчезли 25 лет назад.

Небо, вопреки проклятьям тех мальчишек, всегда берегло и защищало нашу семью, и эта история не единственное тому подтверждение.

Автор: Naven.
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Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 07:48
Сегодня, 07:48 by Сделано_в_СССРПросмотров: 302Комментарии: 1
+6

Ключевые слова: 1950 год гроза огненный шар шрамы

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Комментарии

#1 написал: Ветла
Сегодня, 11:48
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И эта история уже была на сайте ))
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