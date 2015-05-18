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Истории из жизни

«На чай» с того света

«На чай» с того света

Мы много слышали о воскрешении мертвых, о привидениях и потусторонних силах. Но мало кому приходилось встречаться с умершими родственниками лицом к лицу. Моя бабушка стала одной из тех немногих.

Эта история произошла около пяти лет назад, на 40-й день после смерти деда. Стоит сказать, что ничего сверхъестественного в смерти деда Лёни не было: продолжительная болезнь не оставила ему шансов на жизнь.

После смерти дедушка ни разу не приходил к нам во сне, не происходило ничего мистического и непознанного, вплоть до сороковины.

Накануне вечером, бабушка прочитала молитвы, поужинала, прибрала разбросанные котом клубки пряжи и приготовилась ко сну.

Немного за полночь бабулю разбудил знакомый голос:

– Галь, ты спишь? Встань, налей мне чаю, а то замерз я очень.

– Лёнь, ты что ли? Ты же умер, мы тебя похоронили, – быстро отойдя ото сна, оторопела бабушка.

– Я попрощаться с тобой пришел, соскучился очень. Я на кухню пойду. Чаю, чаю мне налей.

Бабушка услышала как дед надел свои тапочки, до сих пор стоявшие у двери, и зашаркал на кухню. Бабуля последовала за ним, но включив свет, она никого не увидела – лишь тапочки стояли возле кухонного стола.

Бабушка долго не могла уснуть, скорее механически, чем осознанно, налила в кружку чай, перекрестилась и направилась в гостиную. Душу терзали недоумения, – может быть, приснилось или показалось спросонья? Вымотанная за ночь, баба Галя уснула лишь под утро.

Проснувшись ближе к полудню, она первым делом отправилась на кухню и обнаружила там пустую чашку.

Мы долго размышляли над этой историей. Перепуганная до смерти бабушка сама сомневалась в адекватности своей истории и уверяла всех, что, может быть, ей все это показалось.

Успокоилась она только после общения с батюшкой, который нисколько не сомневался в реальности этой встречи, ведь существуют вещи, которые мы не в силах объяснить, остается только верить. Кстати, дедушка нам так и не снился и после того случая больше не приходил «на чай».

Новость отредактировал Девятихвостый Лис - Сегодня, 05:01
Сегодня, 05:01 by TiTaN_2017Просмотров: 341Комментарии: 2
+10

Ключевые слова: Встреча с умершим дедом пустая чашка мистика смерть бабушка

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Комментарии

#1 написал: Talisha
Сегодня, 07:08
+2
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Читала уже эту историю здесь
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#2 написал: az.ecmb
Сегодня, 11:04
0
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Комментариев: 1 025
Ага. Тоже уже писал в комментах - берегите бабушек, они главный поставщик контента в ИЖ
Зарегистрирован: 8.11.2014
   
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