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Истории из жизни

Дорога до почты

Эта история случилось осенью с с моей мамой. Женщина она, так сказать, старой закалки, во всякое непознанное мало верящая, поэтому и у меня не доверять ей оснований нет.

Собралась она на почту заказное письмо получить. К почте ведет прямая асфальтированная дорога, по краям дороги - двухэтажные дома. Мама торопилась изо всех сил, чтобы успеть на обратный автобус, поэтому решила немного срезать путь, пройти через дворик, а там, глядишь и до почты рукой подать.

Обогнула она двухэтажный дом, прошла через двор - почты нет! И асфальт закончился, вот дом, вот проселочная дорога, вон кладбище вдали, а почты и в помине нет.
"По-моему, я заблудилась," - подумала мама и, думая только о том, что все-таки рискует опоздать на автобус, помчалась выяснять, где же все-таки эта злосчастная почта?
Если бы мама-торопыга остановилась и подумала, что пейзаж вокруг странный, потому что нет в этом районе никакой проселочной дороги, а ближайшее кладбище километрах в десяти, может, она и вернулась бы назад, но она отважно пошагала по грязи к сараю-развалюхе, в котором трое аборигенов сидели вокруг допотопного автомобиля.

- Мужчины! - хорошо поставленным преподавательским голосом завела она. - Не подскажете, где здесь почта?
Все трое одновременно повернули к ней головы, а после секундной паузы молча отвернулись.
Тут маму пробрал озноб. Бочком-бочком, пятясь назад, она почти бегом побежала в обратном направлении. Да вот только проселочная дорога оказалась гораздо длиннее, а дома вдали казались подернуты то ли дымкой, то ли туманом, и не приближались, а казалось, отдалялись от нее с каждым шагом.

- Ты чего тут делаешь, тетка? - гаркнул кто-то у нее за спиной.
Мама, обмирая, повернулась. Перед ней стоял мужик, совершенно обычный, в фуфайке и какой-то замызганный. Только лицо прикрывал воротом фуфайки и как-то вбок отворачивался.
- Вот почту ищу, да заблудилась маленько, - ответствовала маменька, думая про себя: "Пьяный, наверное. Иначе с чего бы ему так отворачиваться? Наверное, перегаром на меня дышать не хочет".
- Идем, тетка, провожу тебя.
И пошел впереди, как-то странно вихляясь и бурча:
- Ты это, тетка, сюда больше не ходи. Не место тебе тут. А мне, можно подумать, заняться нечем, кроме как вас, заблудившихся, обратно отводить. А если бы что случилось? Кто бы за тебя отвечал, а, тетка? То-то же...
Не прошло и трех минут, как вывел он ее к крыльцу почты, а сам развернулся и пошел обратно. Все еще находясь в каком-то трансе, мама поднялась на крыльцо, зашла на почту, благополучно получила письмо и вышла на улицу.

Все правильно, никакой грязной проселочной дороги не было, а равно же и сарая, и кладбища, кругом ездили машины, ходили люди, все как всегда.
"Я заболеваю, - подумала мама. - Не дожив до пятидесятилетия педагогического стажа, я заработала шизофрению или чокнулась прямо тут, на асфальте возле почты".

Но грязь на сапогах была абсолютно реальна. Поэтому мама, денька три помаявшись, решила проделать путь с самого начала. Отважно свернула за угол дома, только не несясь во весь опор, а очень медленно и будучи настороже. И тут почувствовала что-то необъяснимое, как будто бы воздух колыхался примерно в полуметре от нее...
"Э-э-э не-е-е, - твердо сказала себе мама. - Сказано - нечего ходить там, где не надо, а то, мало ли, вдруг моего спасителя на этот раз на месте не окажется?".
И поехала домой. Не нужно искушать лишний раз судьбу, правда?

Ибо многое есть на свете, друг Горацио... (с)
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Сегодня, 14:56 by LynxПросмотров: 525Комментарии: 8
+11

Ключевые слова: Мама дорога странности туман незнакомец

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Комментарии

#1 написал: Guitar_veston
Сегодня, 15:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 1
Интересно где это место, побывать бы там.
Зарегистрирован: 10.08.2017
#2 написал: Elena-lvs
Сегодня, 15:31
0
Группа: Посетители
Репутация: (144|0)
Публикаций: 65
Комментариев: 1 640
Я предположу, что она попала в другое измерение или пространство...а разговор с мужиком был похож на разговор с покойником...короче я запуталась. Дошла до почты пешком, а обратно на автобусе собралась и для этого торопилась... noknow
Странная история...
Плюсанула Спасибо
Зарегистрирован: 28.10.2013
      
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 15:35
0
Группа: Посетители
Репутация: (366|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 124
И что это за место такое интересно? Хорошо что помогли выйти.+++
Зарегистрирован: 9.12.2016
   
#4 написал: narsis
Сегодня, 16:43
0
Группа: Посетители
Репутация: (0|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 9
Предположу, что там есть вход в паралелльный мир. Похоже это мир умерших и каюшихся душ. Завернув за дом, она ведь почуствовала ветерок необычный. Правильно сделала, что не рискнула.
Зарегистрирован: 21.04.2017
#5 написал: Mina Harker
Сегодня, 18:08
0
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (12|0)
Публикаций: 49
Комментариев: 1 712
Интересно. Странное местечко. А искушать судьбу лишний раз и правда не стоит. Никогда не знаешь, чего ожидать...Плюс.
Зарегистрирован: 1.06.2012
     
#6 написал: ПИК НИК
Сегодня, 18:29
0
Группа: Посетители
Репутация: (29|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 147
Было нечто подобное, но без мужиков в ватниках, т к лето, жарко было, да и ночь была, видно спали мужички. Ну а машин допотопных там пруды запружай! Плюсирую.
Зарегистрирован: 27.06.2017
#7 написал: Eifersucht
Сегодня, 18:41
0
Группа: Посетители
Репутация: (27|0)
Публикаций: 11
Комментариев: 1 505
Плюс. Мне понравилось. Параллельный мир то параллельный. Но об ответственности мужик знал поболее цивилизованного обывателя. И, видимо, эта женщина не первая так провожаема обратно.
Зарегистрирован: 30.05.2013
   
#8 написал: az.ecmb
Сегодня, 19:31
0
Онлайн
Группа: Комментаторы
Репутация: (1547|-1)
Публикаций: 2
Комментариев: 982
Ага. Плюс за сюжет.
Вот любопытно,
трое аборигенов ... вокруг допотопного автомобиля
- что они там делали? На что им это корыто? Ведь "мёртвые ездят быстро". Видать, квасили, моторная память
Зарегистрирован: 8.11.2014
  
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