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Истории из жизни

Командировка

Моя работа носит разъездной характер. Часто я посещаю нашу необъятную родину. Как раз данный случай и произошёл во время моей очередной командировки.
Дела я закончил раньше обычного, хотя в запасе ещё имелся день, и решил поехать домой. Сборы были окончены ближе к вечеру, и уже в сумерках я отправился. До глубокой ночи я неспешно ехал в сторону дома, но сказались усталость и хроническое недосыпание во время командировочных будней: глаза предательски слипались. Решил не испытывать судьбу, так как сонный водитель опасен так же, как и пьяный. Припарковал машину возле ближайшего съезда к лесопосадке. Подумал, что вздремну пару часов и снова тронусь в путь. Как провалился в сон, я даже и не помню, судя по всему, усталость вырубила меня сразу. Проснулся я от стука в окно. Я, с трудом продрав глаза, уставился в окно, но там никого не оказалось. Решив, что это сон, я кое-как устроившись на неудобных сидениях, провалился в объятия Морфея. Но в окно снова постучали, теперь звук был несколько сильнее прежнего, я снова глянул в окно, но там, как и в первый раз, никого не было! Я не поленился, вышел из машины и обошёл ее кругом, но никого не было. Сон сняло как рукой и даже стало страшно! Решил уехать из этого места, прям не по себе стало. Тронулся с места своей парковки, и, уже уехав от него на несколько метров, увидел, как в то самое место влетает грузовик, потерявший управление! Я не знаю, что или кто меня спасло, но по сей день благодарю за это!
Вчера, 22:29 by Ласковая_СмертьПросмотров: 289Комментарии: 1
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Комментарии

#1 написал: Maxim80
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История на плюс.А что было с теми кто был в том грузовике?
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