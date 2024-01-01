enter.m4a

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 18:12

Причина: Стилистика автора сохранена

Enter.m4a Просмотров: 70 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:12 by

[b][/b] В психиатрической лечебнице в Лос Анджелесе, Калифорнии был найден труп одного из больных, он был бледным, с грязными волосы и в такой же грязной одежде. Методом самоубийства было вскрытие вен об острый угол подоконника. В его ушах были наушники в которых на повторе стояла одна песня с названием Enter. До своей смерти, он много говорил об этой композиции и не раз говорил что она держала его в живых в этом месте. Он имел агрессивное поведение к некоторым пациентам, были нападения, крики и угрозы, в особенности когда его лишали плеера, например в столовой. За что он сел в больницу, неизвестно, документы уже в архивах, но, было известно что он наркоман.После нападения на одного из пациентов, во время которого он сломал его голову об подоконник, тогда санитары приняли решение отправить его в одиночную камеру и к тому же конфисковать плеер. На утро когда его пришли забирать, он уже был мёртв. Один из санитаров взял его плеер и послушал отрывок того что там играло, плохого впечатления на него не было, хотя, через неделю он начал страдать паникой, головной болью и очень хотел найти полную версию этой песни. Его плеер вместе с файлом забрали на экспертизу и через какое то время он пришёл в норму. Перед этим, он залил файл в интернет в надежде найти кого то у кого есть полная версия.файл представляет из себя очень экспериментальную песню, можно слышать крики и кашель на заднем плане, но, вполне возможно что это шумы больницы на заднем плане. Через весь трек идёт очень низкая чистота которая может вызвать дискомфорт.https://voca.ro/1n09aDjjNVHn

Ключевые слова: Музыка самоубийство психушка файл смерти авторская история

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