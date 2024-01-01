Один

gagovavo Просмотров: 48 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:15 by

Сколько себя помню всегда был один,один в большом доме посреди пустой деревушки,куда меня превизли когда я был совсем еще мальчишкой.Конечно сначала в этом доме проживала и моё не многочисленое семейство. Но как бы печально это не было все они полегли за год,сначала умерла мать через два месяца на задний двор отправился и мой отец.Как же сильно я горевал,я не понимал и сейчас не понимаю из за чего это могло произойти.Около года у меня ушло что бы забыть это всё.Как же я жил спросите вы ,а я отвечу,мои родители с собой превизили целую сумку семян да не обычную а ту с которой торгуют различные препреимчевые личности с рынков.Ну в вообщем вы поняли.Я брал эти семена сажал в небольшие парники которые оставили прошлые хозяева,собирал урожай,охотился на местную животину, благо в месте с семенами мой отец взял и гладкоствольное ружье, короб патрон, специальный механизм для того чо бы набивать патроны,картечь и мешок пороха.Так и жил охотился , собирал, выращивал до одного дня.Несколько дней назад я проснулся ночью с пересохшой глоткой. Встал с кровати что бы выпить водички пошел на кухню "для понятия ситуации скажу что окна кухни выходят на задний двор" так вот наливаю себе стакан кипяченой воды выпиваю его оборачиваюсь что бы пойти назад и вижу в окне силуэт человека. Я моментально побежал в кладовку за ружьем. Взяв его и зарядив я тихонько прокрался в веранду. Вы наверное спросите почему я сразу схватился за ружье , так вот в нашей глуши нет людей а если и приезжают то это во сновоном черные копатели или искатели приключений себе на пятую точку.Но пару раз приезжали воры, грабили брошеные дома и дошли даже до моего но ружье направленое на их головы быстро разубидило их лезть в мой дом.Собствено сижу в веранде жду покамись незваный гость зайдет и тут стук.Сначало тихо а потом по нарастующей.Благо уже светало и как только лучи солнца коснулись моего лица стуки прекратились.Я моментально уснул.проснулся уже в послеобеденое время всё в той же веранде.После моего пробуждения я начал обдумывать все что произошло.Мне нужно было выйти по делам во двор и мое любопытство взяло верх и перед тем как пойти полоть грядки я пошел по пути таинственого гостя и то что я увидел поразило меня.Я увидел козлиные копытса.Сказать что я был в шоке ничего не сказать,но я подумал что преступник одел специальные ботинки что бы запутать следствие в случае чего.Я понимаю как бредово это звучит но я не хотел надумывать на сверхестьтественые силы да и плюс такие ботинки были у моего отца.Вообщемто я не придал ночной ситуации особого значения но все же ружье я перед сном положил под кровать.Следующая ночь прошла без ночных преключений как и последующая.Но вот на третью ночь я проснулся от стука такого-же как и той ночью но тут я не стал пересиживать в веранде,я в чем было на мне одето выскочил на улицу с ружьем на перевес.И как не странно увидел потрепоного мужичка одет он был в те ботинки про которые я говорил с охотничим свестком и ружьем на плече.По его словам он охотник и заблудился в лесу.Мол третью ночь хожу по этому селу и стучу в окна что бы попросится переночивать.Слова мужичкa"Слушай парень дай переночивать,а я тебе дичью отплачу"с этими словами из за спины он достал две утки.Я опешил но все же впустил его в дом.Он разулся и пошел дальше по коридору на кухню."Ну чем почевать будешь гостя".Я предложил ему салат и суп которые приготовил на конуне.Он с нескриваимым отвращением отказался и сказал подать ему мяса.Ну а у меня его нет на охоту ходил я очень давно,ну я и предложил пожарить его утку.Мужик достал ее из рюкзака и протянул мне.Около часа у меня ушло что бы ее ощепать и обсмалить,потом я растопил печь и начал ее жарить.Вообщем приготовил я ее под утро и сразу же уснул.Проснулся я под вечер и от того что на меня кто то смотрит.Это был он тот мужик он стоял в углу моей комнаты в этой странной обуви и смотрел на меня.Точнее даже сквозь меня я моментально вскочил а он лишь расмеялся,и с улыбкой до ушей кинул мне утку.После этого страного пробуждения мужик ушел и благо больше не вернулся, точнее даже сказать что он не вернулся в этом облике.Пошел я на кухню и смотрю что вся она вымазана в страной красновато кориченевой жиже,на бумаге не описать моего удивления и испуга который я тогда испытал.После уборки наступила ночь и я так выматался что только дойдя до кровати я уснул.Но пробудился я от уже надоевшего стука.Разозленый такой наглостью я в чем мать родила схватив ружье буквально выбил дверь из дому.Громко ора я начал покрывать пришедшее нечто матом даже не замечая его внешний вид.Когда же моя терада закончилась я наконец обратил взор своего глаза на непрошеного гостя а выглядел он мягко говоря жутко,он был черный как сажа я буквально вглядывался что бы хоть что то увидеть на нем был одеть алый пояс,а из его головы торчали козлиные рошки но это еще не все после пояся я обратил внимание на его ноги и мать вашу это были копытса.Около пяти секунд я его расматривал но этого хватило мне на всю жизнь.После детального но короткого осмотра он начал говрить не человеческим голосом"тебе понравилось мое угощение".Эту фразу он повторил раз десять,перед тем как начать двигатся на меня.До этого момента я стоял в ступоре но после того как он начал двигатся на меня я не стал стоять как истукан и тут же шмальнул из ружья.Его качнуло но он продложил движение и тут я выстрелил еще раз но ему было наплевать он продолжал двигатся на меня.Я уже отчаялся и начал пятится назад как тут я споткнулся об порожек и упал.Черт упивался моими четными попытками и в голосину ржал надо мной.Патроны которые были заряжены я уже отстрелял я не знал что мне делать и просто со всей дури ударил ему прикладом по морде.Благо это дало мне спаситильные секунды я успешно встал и побежал в самую дальную комнату.и это спасло мне жизнь.Как только черт вошел в комнату из окна появились первые лучи солнца.Как только лучи солнца коснулись его кожи он буквально растворился и исчез.Я не стал испытывать судьбу и ушел из покинутого даже богом места,по памяти в город.Надеюсь у меня получится добратся до города без встреч с тем что я видел прошлой ночью.

Ключевые слова: Деревня ночь ружьё веранда авторская история

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