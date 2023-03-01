Как мультфильм до самоубийства добил

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:01

Причина: Изменен раздел.

Anoniminterneta294 Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:01 by

Всем привет. Вы слышали о мультсериале под название "Блуи"? Вероятно что нет. Ну и хорошо. Для тех кто не знает - Блуи это можно как скачать это свинка Пеппа, но с собаками. И вы вероятно спросите - а что в этом мультсериале такого? Так прикол в то том что данный мультсериал обладает свойством зомбировать. А разделил это зомбирование на 4 этапа. Вот они:ЭТАП 0: НЕ ФАНАТВРЕМЯ: ДО ПРОСМОТРА МУЛЬТСЕРИАЛАСИМПТОМЫ: ЖЕЛАНИЕ ПОСМОТРЕТЬ ДАННЫЙ МУЛЬТФИЛЬМОПИСАНИЕ: Человек только недавно узнал о данном мультсериале. Он часто слышал от людей что этот мультсериал даже больше чем просто детский мультсериал и вообще он шикарен. Тогда у возможно появится желание по приколу посмотреть данный мультсериал. Тут уже шанс 50 на 50: либо человек поймет что этот мультсериал полная дичь, либо он перейдет в фазу 1.ФАЗА 1: ПОЗНАЮЩИЙ ОЗЫВРЕМЯ: 1 ДЕНЬ - 1 МЕСЯЦСИМПТОМЫ: ЖЕЛАНИЕ СМОТРЕТЬ ДАННЫЙ МУЛЬТФИЛЬМ ЕЩЕОПИСАНИЕ: вот тут дело начинает пахнуть керосином. Человеку нравится мультсериал и он начинает смотреть его ещё и ещё, и как итог - он переходит в фазу 2.ФАЗА 2: ФАНАТВРЕМЯ: 1 МЕСЯЦ - 5 МЕСЯЦСИМПТОМЫ: УСИЛЕННЫЕ СИМПТОМЫ ИЗ ФАЗЫ 1, ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ЕГО ДРУЗЬЯМ И ДЕЛАТЬ КОНТЕНТ ПО ЕМУ В СОЦСЕТЯХ (А ТАКЖЕ СТАВИТЬ НА АВАТАРКИ), МУЛЬТФИЛЬМ НАЧИНАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ КАК АНТИДЕПРЕССАНТОПИСАНИЕ: о нет. Человека стало ещё сложее спасти. Главное - не ведитесь на провокации этого человека. Также мультфильм начинает действовать на антидепрессант, что сделано специально для того чтобы человек смотрел это ещё больше.ФАЗА 3: НАЧАЛА КОНЦАВРЕМЯ: 5 МЕСЯЦ - 1,5 ГОДСИМПТОМЫ: ВСЕ СИМПТОМЫ ИЗ ФАЗЫ 2, ЖЕЛАНИЕ СКУПАТЬ МЕРЧ, ОТКАЗ СМОТРЕТЬ ДРУГИЕ СЕРИАЛЫ А ТАКЖЕ ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕК НАЧИНАЕТ ЯРОСТО ЗАЩИЩАТЬ МУЛЬТФИЛЬМОПИСАНИЕ: думаю название фазы говорит само за себя. Человек начинает скупать мерч - даже если он не покупает подобное. Человек скупает мерч не в малых количествах кстати. Человека нельзя заставить смотреть другие сериалы, и даже другие мультсериалы тоже нельзя заставить. Если человеку сказать что плохое про мультфильм - то он сразу начнет его защищать и кидать контр-аргумерты. Не слушайте его провокации во время споров.ФАЗА 3.5: ПОД-ФАЗА КОНЦАВРЕМЯ: 1,5 ГОД - ДО 13 ЛЕТИЯСИМПТОМЫ: УСИЛЕННЫЕ СИМПТОМЫ ФАЗЫ 3ОПИСАНИЕ: данная фаза возникает только до 13 лет. Интересный факт: если человек 1 которому младше 13 и человек 2 которому старше 13 будут вместе смотреть мультфильм - человек 2 также застрянет в фазе 3.5. Только одно но - если человек 2 начнет смотреть мультсериал отдельно от человека 1, то человек 2 также перейдет в фазу 4ФАЗА 4:К̪̥̥̤̱̯͇̙͈̤̮̠̈̅̆͛О̭̫̗̫͇̤͗̂̿̅̓̿̎̃̾Н̯̤͇͚͚̮̦̦̈́͐̒̃̒͊̐ͅͅЕ̘͉͎͚̩͍͓̎̀͐̀͂͆̿̒̊͛ͅЦ̥̩̳̱̣͎̠̭͉͔̲̣̀̈́̂̈̀̓̑ВРЕМЯ: 1,5 ГОД - 2 ГОДС҈̜̮͓͍̙̙͈̘͕̯̜̭̝̪͇͕̱͈̌̉̎́̇̉̄̄͗̃̆͆̓͊̎͋͒͐̉̉И҈̝̞̦̰͈̥̘͎͇͍͙̣͓̬̈́̉͌͆̍̔͒̐̀͐͒̍̃͑͑́М̵̗̫̩̭̤̥̠͔̙̫͔͓̘̰͋͊̀̄͒͒͗̈̀͑̉̔̂̾̎͌̓̚П̷̩͕͚͉̳͍͔͖̪͍̤̱͔̗̰̳͔̪͚͖͖͕͕͉̀͑̽̐̃̏̎͊̍͂͒͒͆̀̎̓̆͛̀͋̽Т̸̱͙̫̩̲̝̙͖̝̦̯͎̬̣̩̟͚̲͚̥͔͙͆̀̐͂̓̋͛͊̇̋̉͐͂͗̌̀͛͌̃͛О̶͍͙͚̣̮̤̞͎͖̜͓͚͉̇̾̂̏̉͗͐̐͑̍̄̉͊̀̍̈́͐͐̔͗̚ͅМ̷̫̙̙̝͕̰̙̮̠̗̲̥͇̲̝̏̄̑̒̈́́̋̑̀̀̏̒͐̚̚Ы̷̤̖̫̠̦̭̤̜̤̳̝̬͍̩͋͐̄̽͒̀̈̎͆͂̾̐ͅ:҈̥͉̥̜̩͔̭͓̣͖͚̣̗͎̔̑̽̓̎̇̿̀̀͋̃̐̊̿̈́͛͐̂͒̉̎̏ С̵͙͚͙̯͖̞̭̣͉͈͈̣̣̩͔͑̏͑͌̀̄̂͆̎͌͒̌̔͊̿̄́̅̀̇̍̚̚ͅМ̴̱͈̰̤͍̮̫̣̟̜̰̭͍̙̠̲̱͉̫͚̣̪̝͇̈́͛̊̄̑̈́̾̄́̃̒̏̄͗̈̔͌̀́̍͛̉̏̅Ё̸͚̬͚̦̩̤̩̰̩̯̬͖̤̩̦̫̣͙̤̩̞̠̘́̋̽̂̓̄̈́͋̐̿̉͊́͛͂̈Р̷̟̲̦͔͇̲̬̙̤̰͖̮̲͉͖͓͙̭͆̍̂̆̏̈̓͌̀̈́͐̈̓̈́̋̚̚ͅТ̸̖̱̜̞̬̞̦͕̟̱̰̥̪̤̯͚͓͚͛̐̿̋̎́͒̎̇͐̿̀̾Ь̴̦̝̗͙̦̦̳̲̠̫̝͓͇͖̫͍̤͖͍͙̦̓̃͌̈́̍̑̍̐͂͆̿͗̋̈́͗̉͌̆͊ОПИСАНИЕ: все становится хуже. Человек пропадает из социальной жизни, запирается у себя дома, не отвечает на сообщения друзей. Человек может только и думать об этом мультсериале. Все настолько плохо - что человек готов у̛̍̉̎͆͒̂̌͛̌͌б҇̆͛͐̌̀̀͊̐и͋̂̉͋͐̿̎̈͝в̌͒̋̌͡а͋͗͊́̌̒̾̚͝т̊̀͐͒̈́͑̕ь̾̋̀̑̂̀̓̒̐̍̽͡ за данный мультсериал (слава богу я не сталкивался с такими личностями). И самое страшное в конце -Ч҈̲̖̟̟̠̙̦̮͓̭̘͚̜̖͉͈̣͓͕͈̪̰̐͐͒͋̊͑͆̄͊̒̌̀̒̆̀͋̒̃͌͒̚ͅͅЕ҉̰̗̩̮͇͖̲͚̘̩͔͍̟̜̦̘̱̣̘̗̞͇̋̑́̒̇̂̋̆̎̓̂̚Л̴͙̬̜͉̠̣͓͓̪̘͙̩̲̗̭̖̫̆̋̈́́͒̒̌̒͒͂̆͌͑̏͂̏̄ͅО̷͉͈͙̖̬̣͈͈͉̯͙̟̜̟̠̳̦͚̤̝̗̪̽̏̒̇̾͋̿͐̓͋̃̎́̀̿̈̍̅̄͊ͅВ̷̩̰͉̤͍̖̪͕͕͉̫̫̪͙͂̀̒̐̃̉̔̍͆̏͗̑́̾Е̷͓̩̪̙̗̝͕̗̤͍̣̞̟̌̒̒̃͆̾̾͋̿̄̆̉́͋̓̅͐̚ͅК҉̩͚̯̣̱̞̟̙͓̟̜͋̿̎̏̈́̇̇̽̈́͆͗͌̃̀͌̔͋̈́̌̅͂̊ͅ С҉̰̠͉͔͉͓̱̰̜̝͔̲̩̗͚̲̗͙͚̮̮͓̖̱̌̐̓̆͛́͐̄̐̏͒̓̂̈̽́͋̉̔̓̚Ӑ̷͙͍͎̘̭̫͉̯̠̪͍͖̪̲͔̠̩͎̰̑̈͆̊͆̔͆̒͋̍̀̉͑̑͊̓̉̓̏̅̓М̵̭̗̣̞̤͖͉̥̮̮͍̰͍̄̽̈̉͛͊̊́̏͆̉̓̏̆̎͌̑̍̀́̓̒̎͊Ы̴̜̖̳̬̣̜̘͙̮̘̳͖̰̝̗̫͍̖͉̮̱͇̖́̿̈̃͆̃̇͗̇̃̃̈ͅМ̸̫̪͎̭͙͕̱͖̱͕̮̪̃̀̔̅̆͐̂̾̇̂́͌́͆̌̚ М҈͈̙͍̫͚͚̲͍͔̦̜͍͎̤̥͙̗̮͙͔̙͍̿̎̌̀͗̌̏͒̊̏̓̅͗͑̓̇͛̚̚Ѐ̵̪͍̞͕̠̝͙̮̤̱̜͓̦̘͙͖͉̖̮͍̜̘̤̖̈́̿͌̓̽́̀͂̓̌͆Р҈̫̰̳͈͙̮̯̤̗̜̲̥͚͇͚̩̫͙̘̤͂̑́̈́̾̉̉͋͗̋͑̄̀̌̉̿̑́͒̃̏͋З҈̬̳͍͖͎̳̟̦͈̰̤̳̰̮̳̫̟̘̲̫̠͎̃͗̿̃̔̓̀̊́̃͂̀̑͌̆̎̐К̴̜̗͇̰̖͍̖̜̰̳̳̌͋͆͌̊̆͂̃͋̂̓̇͋̋͋ͅИ̸̣̫͖͓̥̩̰̥̬̮̖͋̋͒̓͒̌̅͆̿̄̋̄̈̇̅͌̉̚ͅМ҈͚̟̮̭̲̪̲̥̦͕͉̤̩̙̠̗͕̮̞͓̲̤̟̃̊́̍́̈̓͊͌̍̃̾͒̾̽,̸̩̤̟͓͈̭̦͚̭̝̜͙̽̍̊̃̓̈́̊̄̐̀̇̉̒͗̒̽͐͆̀͋ С̵͉͙̭̥̖͍̯̳̳̠͖̫͎̞̤͙͔̤̤̪̗̮̰̂͗̓̒̌̍̍̄̑̊̎̃́̋̋̚А̵̬͕͖̟͖͓̥̮͈̭̩̱̯̰̲̥̘͈͓͒̀̒̉̀̈͊͋́̐̃͊̈̾̄̈͒̊̽̊̆М̴̣̯̳͔͎͉͖̲̤̰̯̤͈̲̝̪̜͈̞͕̯̤̬̉͋̓̽̊̔̍̅̂̉͛̌̑̈̐̎Ы̷̖̘̬͇̣̤̰̲̤̗̅̈͑̅̐͑̆̀̈̔̂͒͛̂͐̚ͅͅͅМ̵͖̟̫͍̞̳̲͈̣̫͉͉̦͉̮̠̱̞͓̥̣̣̞̀̏̽͗̏̉͒̇̎̿̒̇͋̊͗̉̀͂̂͊̚ͅ Ӱ̵͚̣͔͔̪̘̤͕͓̙̮̟̣̣̪̣̫̣͍̭͔̘̲́̆̀̃̃̀̈̐̌̂̈́̃͛͑̑̌͊͌͐̀̾̇̌͗Ж҉͈̭̘̩̜̞̥̯̮͇͚͓̎̎̔̏̉̑͛̆̾́̄͂͆͗̽̀̉̅́А̴̦̤̙̘͙̙͚͇̞̘͍͕̦̥̤̝͍̙̘̮̝̦̪̯̋̓͌̈́̀̊͗͌͛̈́̈́̈́̽̂̓́̆͗͛̌̚С̶̣̱̰̱͚̱͙̬͚͎̣̤̭̝̊̏̽̏̉̋̅͛͑̓͛̄̂̀̃̀̑ͅН҈̫̱͈͚̠͈̥̮̫͚͎͎͔̭̈̍̅͗͛̌͒̒̊̉̀͆̈́̊̀̽Ы̸̱͕̘͎͇͙̩̫̱͎͖̣͊̀̾͛̀̏̾͑̔̌̀͆̍̄̈́͊̎́̚ͅМ̴̦̳͚̖̝̣̘̤̙͎͎͍͓̗̙̦͖̖̖̝͓͋̉͊̆̓͊̃̌̃͋́͆͋́́̒̇̄̈́̌͑̓̚̚ С̵̜̱͈͓͔̟͉̦̙͎̗̠͍͍̤̀̇̌̂͗͆͛͐̔̋͋̇П̸̮̬̗̗͔̙͎͖̲̥̜͓̥̙̥̟̉̊̂̓̓̐̂͌̃̂̽̀̏̍͒̆̍̽́ͅО̶̲̳̱͔̩͓͓̰̦͍̝͉̃̀͐͐͗́̓̆̒͑̋̾͋̐̐̾͐̌̚С̷͎̳̭͈̗̙̟͚̰̥͖̣͎̗̩̲̦͒͆̉͗̄̇̇̿͑͛̏̒̇̑̐О̷̤̟͙̖̭͙̖͙̣̩̞̮̰͓̰̤̱̜͔̠̟̦̯̆̎̌̀̈́̅̓̓͋̈́̽̅̋̈̓͋̏̈́̐̍Б҈̤̤͇̥̰̙͍̪̱͉̞̘̙̞̫̝͈͎͈̪̝̰̆̊̾̇̾͗͌̾̾̽̀̓͑̔̐̌̉̍̎О̴̝͍͈̦͖̬̞͉͇̪͕̗͇͙̫̗͕̭̙̓́̂̂̓͌̈́̄̈̽̈́̏͒͛̾̆̂̑͑ͅМ҉̦͔̲̯̰̣̗͈̩͕̠̲͎̭̝̦̘̮̲̲͍̏̅͑͋̈́́͛̓̆̒͗̒̊͐̚ У̸͕̳̝̖̜͙̘̮̯̝̲̯̥̙̳͉̪̓̈̋͛̃̿͆͂́͆͐̍̀̇̎̏̑̆̃̓̿̋Б̷̩͇̫͈̮̬̗͖͚̩̗͔͚͈̞̪̣͉͎͎̬̤̝̎̏̉͛͊͊̍̽̾̈́̓̓̑̍ͅИ҉̭͖̝̞̦̩̖̰͉̞̗̲̙̩̥̟̰̱̩̘̠͂͂̀̍̃̉̊̐͊̄͆͑̽͒̋̇̑̎͑̔ͅВ̸̙͓̟͚̩̪̲̙͍̣̞̤̜͍͚̃͊͊̓̃͛̎̍͒̽͆̃̆̄̏̋̈́̓̚А̸̪̩̪̩̣̭̤͉͉̮͖̤̠͓͔̱̓̃̔̊̊̉̂̀̔͋̓̇̄̆͛̄̾̇̿̍̈̚̚̚Е̵͔̤̟̥̩̞̭͍̝͈̥̙̟͇̝̮̪̳͔̖̗͇̊̇̾͐̀̾̑̇͛̏̽̐͛̓̂̋̚̚ͅТ̴̰̘̘̗͕̠͇̩͈͎̘̞̞̦͊́͒̓͂̈́͐͋̅̔̈́͂̋͒ С҉̟͚̜̳͈̘̭̞͙̘̙̰̙̥̤͙̱͇̱̙͚͍̽̎͑̋́̀̃̐̎̆̂͒͐̽̈́̑̋̀̔̾̆͂̚̚Е̶̠̭̟̪͚̫̭͔̩̭̬̤͎̩͛͊̅̊̈́͛̉̐́̍̒̚Б̴̱̫̪͔̫̥̬̣̮̲̯̦̇̎̂͂͗͗̒̇̏̒̆̓̐̑Я̸̝̫͕̭͖͙̰̰̥̞̘͇͙̮̪̍̎̒̓͂̾̊̽̓̍͒̌̋́̒͑̏͑̅͒̚.̴͓̗̳̜͕̜̠͕̱̞̝̫̱̘̳̙̲̲͉̬̞̇̈́͒̒̏͑̈̃̓̉̆́̆͆̌͂̂͑͐̒̓̔̄̚Трупы кстати находят очень редко. Но если человека поймать и спросить зачем он это делает, он ответит:Ч҈͖̩̭̝̖̬̝̥̱̥̘̤̘̝̳̠̝̣̗̝̞͗̿̑̃̂͑̈̔̋̒̏̂Т̶̪͉͕͔̞̠͈͕͍̜̪̜̦̟̝͇̭̤͚̭͆͌́͆́̊̎̀͗͒̀̌͋̏̎͑́̆̒̌̍ͅͅО҉̳̜̲͖͙̣͉̳͍͎̯̬͇̘͕͚̱̱̖͔͈̟̰̉̈́͗̄̐̂̋̂́́̓́̔̿̊́̏̒̉̑͒̚ͅБ̷̱̬̱̘̤̟̳͍͉̜̫̫̜̪̳̝̎̊͐́͋͛̍̃̓̄̀̿̓̋͑̀͂̃̂̂͛Ы̶͈̮̜̰̠̯͍̦̣̣̩͍͚̘̦͎̜̙͓̙̓̔͒̓̃̀̽́̌̀͛́ Ж҈͈͈͚͇̥̯̜̝͙͖͈̳̬̝͚̤͓̥̲̦̝̗̤̓͑̔̂̒͂͆̇̀̑̓̉̎̓̋͑ͅИ҉͔͙̙̟̭̫̙̳̦̞̰̣͕͍̐̀͆̍̌͋̾͊̔͊̒̃̓͒̅̓͐Т̵̙̬̠͇͎͚̩̫̥̲̫̠̮̞̋̏́̄̐̉͆̎̅̔̐̆́̌́̽̌̓̚̚Ь̵͙̣͓͕̬̮̤͈͍̱͓̙̱͇͔͓̥́̐̉͂̓̋͗͒̀͛́͌̚ В҉̯͔͈̠͙̤̫̠̪͖̘̞͎͍̞̱̣̦̙̖̍̏͋̋̎̔̆̂̀̊̈͗̈̽̋̐̐͒͂̋ͅ Ѝ̶̳̖̜͔̳̜̮̳̪̲̲̒̽̿̃́͒͛̀͐̑̃̍̄̄̅̆̀ͅД҈͎̣͓̱̤͓̭̦͖̦̙̠̖̳̲́͒͌̄͆̎̐̉̈͛͑̅̉̀̒͋͒̓́͗͛̊̈̚Е̸̠̤͖̲̝̫̙̤͉̫͔͖̝̤̠́́̎͗͛̉́́̔͒̐̚ͅА҉̯͎̭̦͙̮̤͔̙̘͈̤͕̟̘̣͙̫̝͙͊͂̉̓͑͂̒̅͆͂͑̐̃͑̆ͅЛ҈̖̯̠͖̝̩̜͕͍̦͖̤͕̩͈͖͎̰̖̖̙͆͋͌̀̇̉̏̈́̓̃͐͒̂̉͑̔̀Ь̵͙͈̬͉̗̤̞͉̮̙̠͙̳͉͉̇͗̓͆̈̀̏̑͌̒͋̈̓̆̉͆̿̓̀̾͋Н̷͎̟̦͍̙̞͔̥̜͎͇̝̠̙̟͍̰͕̞̳̮̔̇͐̊́̓̉͂̐͊͆͂̃͐́̽̋ͅО̶̟̖̥͕̪̞̜̰͉͈̱̫̳̘̬͔̣͋̐̽̔͆͆̎̽̎̂́̅͂̓̿̾М̷̙͙͓̠̰͈͕̜͚̩͙̙̍̒̀͛̍̀̿̽̿͊͒̏̂̇̊̚ М҈̲͎͍̯͚̙͕͇͎̖̲̥̭̀̌̏̍̃̏͑̈́̌͛̀̑̾̓̇̿̌͗̀̾̒̂̚̚И҉̪̭͇͔̭̳̩̮̳̲̖͈͚̣̝̞̭̜̜͙̃̋͌̾͑̑̂̉͗̌̋͒̀́̎̀̂̏̆̊͊̾̌Р̵̤̲̖̜͚̲͍͉̗͉͖̖̫̰͈͕͖̭̈́́̿͆̎̀̋͑̌͗́̅͋̎͂̄̇͌͐͐̏Е̸̖̭̤̗̘̘̯̰͔͕̰͔̭̩͖̟̞̲͑̓̐̓̂̀͆̏͒̓͑͒̔͊Как спасти человека? Очень просто - если человек не дошел до фазы 4 - нужно максимально ограничить просмотр мультсериала. Ну а если дошел - то только в дур дом(да не факт что она поможет). Так же если у вас есть ребенок - интересуйтесь его интересами, пока не стало слишком поздно. Пока данный мультсериал не транслируется в России из-за войны, но после войны шанс того что его опять начнут транслировать довольно высок (официальные игры которые вышли недавно были переведены полностью на русский язык). Когда мультсериал начнут показывать в России - прошу, не давайте ребенку смотреть телевизор во время показа Блуи, ну а если ваш ребенок уже смотрит это - показывайте ему другие мультфильмы - заставьте его забыть об этом проклятии.Примечание 1: если вы хотите просмотреть на людей которым не повезло, загуглите в Ютубе "Блуи обзор". Там таких много.Примечание 2: также судя по всему он по разному работает на разные нации. Иначе как объяснить что в США он популярен, а вот в России когда он показывался он был совсем не популярен?Примечание 3: расследование ещё полностью не закончено. Как мультфильм зомбирует человека? С какой целью? Почему это никто не заметил? Это ещё нам предстоит выяснить.

Ключевые слова: Мультфильм человек самоубийство авторская история

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