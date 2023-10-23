Дети врут!

Новость отредактировал Estellan - 23-10-2023, 15:42

Причина: Изменен раздел.

Kasar2023 Просмотров: 314 Комментарии: 0 -1 23-10-2023, 15:42 by

Так, здесь почистил, осталось собрать огород.-Валя!-Кто там?-Да это я Борис!-Аа, что нужно?-Дай молоток, гвоздь прибить нужно.-А где свое?-Да отдал соседу-Ладно, щяс, подожди.-Хорошо-На держи и отдай сразу, понял?-Да, спасибо давай.Ух уж эти соседи, так, так, так а да огород.«Спустя 3 часа»Блин жрать охота, схожу в магазин.Валентин оделся в нормальную одежду, взял кошелёк и вышел из дома, направился к забору и замечает одну деталь...Эм, а это еще что-за хрень? Дети? Дети что вам нужно?В этот момент Валентин возле забор заметил 3 детей.Они не смотрели никуда, просто смотрели в красный забор, пристально будто пытались разглядеть какую-то живность.Ало? Уйдите, это частная территория!Валентин открыл ворота и вышел даже не обращая внимание, дети с детьми а жрать все равно надо.-Дайте эти сигареты, и чипсы и сок яблочный, и дайте готовый обед с рисом и овощами.-С вас 340 рублей.-Хорошо, держите.Валентин выгел из магазина и направился домой.Надеюсь эти дети уже ушли.Задрали боже.Да ну, уже ушли! Наконец-то!Валя покурил поел и сел за теликом.Время 22:34.Иии да молодец! Гол, гол, гол!Эм стоп, они вернулись?Дети снова появились у порога забора. Как он их заметил, это тем что у детей виднелись кроссовки снизу забора.Дети начали говорить...-Впусти нас пожалуйста!Мы голодный, и хотим тепла, на улице холодно!Что за хрень,-Впусти нас, впусти нас, впусти! 🤬Ладно ладно, чего вы в этот момент настал главный ошибок в жизни Валентина.Внимание, в новостях нашли труп мужчины в пригороде города Красноярск, средних лет, в своем доме, перерезали горло, возможно самоубийство либо сделано кем то другим...

Ключевые слова: Дом дети забор ложь

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