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Дурдом

Дети врут!

Так, здесь почистил, осталось собрать огород.
-Валя!
-Кто там?
-Да это я Борис!
-Аа, что нужно?
-Дай молоток, гвоздь прибить нужно.
-А где свое?
-Да отдал соседу
-Ладно, щяс, подожди.
-Хорошо
-На держи и отдай сразу, понял?
-Да, спасибо давай.
Ух уж эти соседи, так, так, так а да огород.
«Спустя 3 часа»
Блин жрать охота, схожу в магазин.
Валентин оделся в нормальную одежду, взял кошелёк и вышел из дома, направился к забору и замечает одну деталь...
Эм, а это еще что-за хрень? Дети? Дети что вам нужно?
В этот момент Валентин возле забор заметил 3 детей.
Они не смотрели никуда, просто смотрели в красный забор, пристально будто пытались разглядеть какую-то живность.
Ало? Уйдите, это частная территория!
Валентин открыл ворота и вышел даже не обращая внимание, дети с детьми а жрать все равно надо.
-Дайте эти сигареты, и чипсы и сок яблочный, и дайте готовый обед с рисом и овощами.
-С вас 340 рублей.
-Хорошо, держите.
Валентин выгел из магазина и направился домой.
Надеюсь эти дети уже ушли.
Задрали боже.
Да ну, уже ушли! Наконец-то!
Валя покурил поел и сел за теликом.
Время 22:34.
Иии да молодец! Гол, гол, гол!
Эм стоп, они вернулись?
Дети снова появились у порога забора. Как он их заметил, это тем что у детей виднелись кроссовки снизу забора.
Дети начали говорить...
-Впусти нас пожалуйста!
Мы голодный, и хотим тепла, на улице холодно!
Что за хрень,
-Впусти нас, впусти нас, впусти! 🤬
Ладно ладно, чего вы в этот момент настал главный ошибок в жизни Валентина.
Внимание, в новостях нашли труп мужчины в пригороде города Красноярск, средних лет, в своем доме, перерезали горло, возможно самоубийство либо сделано кем то другим...


Новость отредактировал Estellan - 23-10-2023, 15:42
Причина: Изменен раздел.
23-10-2023, 15:42 by Kasar2023Просмотров: 314Комментарии: 0
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Ключевые слова: Дом дети забор ложь

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