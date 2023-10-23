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Дурдом

Q.1.0rqc.rar

Всем привет! Это моя история. Поэтому не судите строго.

Сегодня мне написал пользаватель. 0.15
Он написал мне.
-Q.RU.982
И прикрепил ссылку на Google Drive.

Я скачал файл Q.1.0rqc.rar
В нём лежал файл Q.1.0rqc.bat
Я открыл его

И было окно:

С заголовком:

ты боишсья? (c94e04f7)

А затем надпись.


cry!


Далее завершился процесс Explorer.exe

Я в тот момент перепугался.


Я быстро открыл диспетчер задач.
Запустил задачу Explorer

И слава богу у меня все заработало.


Скачивать не рекомендую.




Так-как с этим файлом полная чертофшина.


Новость отредактировал Estellan - 23-10-2023, 15:39
23-10-2023, 15:39 by QueerlaslПросмотров: 215Комментарии: 0
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Ключевые слова: Смертельные файлы компьютер файл авторская история

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