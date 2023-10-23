Q.1.0rqc.rarВсем привет! Это моя история. Поэтому не судите строго.
Сегодня мне написал пользаватель. 0.15
Он написал мне.
-Q.RU.982
И прикрепил ссылку на Google Drive.
Я скачал файл Q.1.0rqc.rar
В нём лежал файл Q.1.0rqc.bat
Я открыл его
И было окно:
С заголовком:
ты боишсья? (c94e04f7)
А затем надпись.
cry!
Далее завершился процесс Explorer.exe
Я в тот момент перепугался.
Я быстро открыл диспетчер задач.
Запустил задачу Explorer
И слава богу у меня все заработало.
Скачивать не рекомендую.
Так-как с этим файлом полная чертофшина.
Новость отредактировал Estellan - 23-10-2023, 15:39
23-10-2023, 15:39 by QueerlaslПросмотров: 215Комментарии: 0
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