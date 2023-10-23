Q.1.0rqc.rar

Новость отредактировал Estellan - 23-10-2023, 15:39

Queerlasl Просмотров: 215 Комментарии: 0 0 23-10-2023, 15:39 by

Всем привет! Это моя история. Поэтому не судите строго.Сегодня мне написал пользаватель. 0.15Он написал мне.-Q.RU.982И прикрепил ссылку на Google Drive.Я скачал файл Q.1.0rqc.rarВ нём лежал файл Q.1.0rqc.batЯ открыл егоИ было окно:С заголовком:ты боишсья? (c94e04f7)А затем надпись.cry!Далее завершился процесс Explorer.exeЯ в тот момент перепугался.Я быстро открыл диспетчер задач.Запустил задачу ExplorerИ слава богу у меня все заработало.Скачивать не рекомендую.Так-как с этим файлом полная чертофшина.

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