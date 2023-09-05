Дети

Новость отредактировал Estellan - 5-09-2023, 20:00

Причина: Изменен раздел.

polzzut Просмотров: 128 Комментарии: 0 +1 5-09-2023, 20:00 by

эта история произошла обычным летним вечером. я сидел у себя дома, и что-то рисовал. изнурённый этим занятием, я решил выйти в магазин, размять мышцы, дать отдохнуть глазам в мягком оранжевом свете фонарей, который игрался с листьями в кронах деревьев, и возможно почерпнуть вдохновения в каких-то незатейливых мелочах, уходящей беззаботной поры. время было хоть и детское, но на моё огромное удивление, людей на улице было довольно мало, что несвойственно для этого времени года. не было ни детей на площадках, ни пьяниц на лавочках, ни хозяев, мирно выгуливающих своих собак. в моей грудной клетке начала теплиться нотка тревоги. я старался не придавать этому значения, но что-то меня настораживало.я успешно совершил покупки в магазине, и направился домой, решив не задерживаться на пустой улице. я шёл довольно неспешно, но в какой-то момент, у меня начало закрадывается ощущение, что кто-то идёт за мной по пятам. с каждой минутой, это ощущение росло всё больше и больше. я обернулся, но никого не увидел. в какой-то момент начало казаться, что мне сверлят взглядом спину. сколько бы я не оборачивался, позади меня никого не было.мой путь пролегал через подземный переход, и в нём-то начались ещё большие странности. я стал слышать детские голоса, звуки их самокатов и топот ног. сначала, меня это обрадовало, так как наконец-то я повстречал хоть каких-то людей. я сбавил свой шаг, решив дождаться ребятишек. но их не было. по звукам, они должны были вот-вот появиться перед моим носом, но их всё не было видно. устав стоять на одном месте, я выйдя из перехода, сел напротив него и стал терпеливо ждать. во мне росла тревожность и любопытство. я просидел пять минут. детей не было, но был слышен их весёлый смех. десять минут. их всё ещё не было. не выдержав, я спустился в переход вновь, голоса стали громче, но их нигде не было. ощущение наблюдения, с которым я успел свыкнуться, стало ещё сильнее. я стоял совершенно один в переходе, слыша вокруг себя детские голоса, с ощущением того, что кто-то вот-вот схватит меня за плечи.я спешно решил убираться оттуда. выйдя из перехода, мне встретились люди: мамы с колясками, пьяницы, собачники, дети на площадках. они взялись словно из ниоткуда. почему их не было, когда я вышел из дома? когда они успели появиться? и что... что за голоса это были?

Ключевые слова: Дети люди смех голоса один улица лето вечер авторская история

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