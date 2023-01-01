Игра (horrorgame.exe)

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:47

Причина: Изменен раздел.

horrorgame.exe Просмотров: 81 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:36 by

Был обычный вечер , я рылся на сайте с пиратскими играми , как вдруг нашел страную игру под название (horrorgame.exe) меня заинтересовала эта игра из за того что у нее было такое простое название и не было не иконки не снимков экрана , я незамедлительно нажал на кнопку скачать , игра начала скачиватьтся , я пристально следил за ползунком загрузки ,время тянулось ужасно долго , но через минут пять игра наконец о скачалась , в этот момент у меня потемнел экран монитора и в по середине был как будто маленький рисунок , очен бледный , я приблизился к экрану ближе что бы смог увидеть его получше , на рисунке был нарисован двор жилого многоквартирного дома очень напоминаюшь мой дом , и только я хотел прочитать адрес как из колонок вырвался ужасный визг , из за чего я быстро отодвинулся от экрана , на этом черном фоне начал медленно появлятся текст , появилась кнопка играть , после небольших раздумий я решил нажать на нее , начала играть неприятная мелодия на пианино , медленный экран загрузки , после чего произошло то чего я не ожидал , мой комп вырубился , из него начал идти черный едкий дым , за этим пошел яркий алый огонь , я был напуган от этого всего , я быстро вурибил комп от розетки и начал пытаться его потушить , начала играть сигнолезация , у меня начала кружится голова , из последних сил я подошел к окну и открыл его , дым начал выходить из моуй комноты , к этому моменту я уже потоушил комп , я был в состояние не понимания что вообще происходит , медленно я пошел в сторону кухни что бы обдумать все там , заварив чай грязными от дыма руками , я вернулся к себе и сел за стол и начал пить , после тго как я осушил кружку чай , я достал телефон и позвонил своему другу айтишнику , он незамедолительно пришел ко мне , он взял мой комп и открыл крыжку и начал что то смотреть , после чего сказал что у меня загорелся блок питания из за своей старости , я попросил его что нибудь сделать что бы я мог дальше им пользаватся , после небольшой доплаты мой друг забрал пк и сказал сто на следушее утро привезет мне его уже рабочим , я был этому очень рад , веть если бы я его повез в сервесный центр то меня бы точно ободрали на деньги ,я лег на кровать и медленно уснул , мне снились страные сны , во сне играла эта странная мелодия на пионино из игра , утро тоже было не добрым , я быстро выпил кофе и побежал к другу что бы забрать комп , когда я уже стоял возле его двери , я услышал как он возится , я открыл входную дверь , и увидел друга как он играл в эту игру , я понял это по той пугающей мелодии , я подошел к нему и быстро закрыл окно с игрой , моемй другу было интересно что это за игра . после мы договорились что я скину ему сайт с которго я скачал эту игру , я забрал комп и ушл домой , дома решив почитать про эту игру я увидел что с того дня у многих людей начал появлятся этот фаил с ишрой после чего их пк лиюо работал дальше , либо мог сломаться или как у меня загорется , и все в один голос говорили что их преследует эта мелодия , с того момента я больше никогда не заходил в эту игру , единственое что я сделать , я записал ее на старую dwd болванку и положил на полку подписав ее , horrorgame.exe , для тх кто не боится за свой пк я оставлю сыллку на скачивание этого фаила и сайт на котром я его и скачал и запись экрана которую я успел сделатьhttps://r.mtdv.me/products/horrorgameexe сыллка на записс экранаhttps://yt3.googleusercontent.com/ytc/AL5GRJXJlxqaL9g7f_BJUVG35tHyEFyA9oP-3LTY9fsJYQ=s900-c-k-c0x00ffffff-no-rj иконка игрыhttps://b24-bsjftt.bitrix24site.ru/ сайт для скачиваня

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