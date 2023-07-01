Медсестра21:53
- (я)Мам, меня тошнит..
-(мама)Иди почисть зубы и померь температуру.
-(я)Опять?...
- (брат) у тебя ещё 2 дня чтоб выздороветь.
- (я) с чего это?
- (брат) потому что 5 дней уже.
- (я) даже по болеть не дашь?
я пошла чистить зубы, включаю воду а ее нет, вода не льется. я на половину выхожу из ванны и говорю маме
- мам, воду что-ли отключили?
- да нет, а что не идет?
- ну в ванной нету, проверю на кухне.
как только я переступила порог ванны вода полилась,
- Спокойно мам, полилась)
я вошла в ванну и начала чистить зубы, и тут слышу что мама меня зовет,
- Мам, я ж зубы чищу! щас приду.
- Наташ, подойди пожалуйста!
- (да бл)
как только я собралась выплёвывать я услышала шёпот прямо за своей спиной,
-Наташ... подойди пожалуйста)
я резко обернулась и увидела то... что больше никогда не забуду...
это было белое растянутое лицо, у него были черные глазные яблоки и белые зрачки, и широко раскрытый черный рот...
я захотела закричать, но не смогла... у меня онемели руки и ноги.. я не могла пошевелится...
и тут свет замигал ( чтоб не орать мы мигаем светом, типа поторопись)
свет погас и опять загорелся, а морда исчезла,
я стаю такая в ступоре, и че делать? расскажу не поверят, а если оно опять появится?? решила молчать, если ещё раз появится расскажу, и пусть к психологу, либо прямиком на кладбище...
выхожу из ванной с дибилковатой улыбкой, пытаясь скрыть страх.
мама дала мне жаропонижающее и я легла спать. утром просыпаюсь в слезах и с дикой болью в ноге.. я привстала и позвала маму ( у нас однокомнатная)
- мама у меня нога болит... очень...
- ты от этого плачешь?
- не знаю...
мама вызвала скорую и мы поехали в больницу, мне сделали узи и положили в палату, поставили какую то капельницу и сказали спать.
в палате я лежала одна... и это было жутко.. у меня не не компа не телефона, по этому было скучно, и больно,
после того как мне вставили какую то желтую штуку в запястье, началось...
перед сном я решила позвонить маме, разговаривала с ней смотря в потолок. и тут я вижу как в потолке прорисовывается лицо, я быстро попрощалась и бросила трубку,
я спросила
-ДА ЧТО ТЕБЕ НАДО ОТ МЕНЯ!?
- Твоя душа)
я одновременно испугалась его ужасного голоса и удивилась тому что оно мне ответило ясно и сразу,
- ПОЧЕМУ ИМЕННО МОЯ?! И ЗАЧЕМ!?
оно не ответило... и тут входит медсестра менять капельницу, а морда исчезает.
- (медсестра) ты тоже её видишь?
- кого ( под дуру я)
- ну лицо, не бойся, я не расскажу.
- Да а вы откуда знаете?
- у меня тоже такое было... я знаю как от неё избавится
- Как?
- просто включи этот хор когда оно опять придёт и она отстанет , ( медсестра протянула мне диктофон) но она будет приходить к тебе во снах, ну всяко лучше чем в жизни)
- Во снах? а чтоб вообще не было никак?
- (медсестра печально покачала головой)
я вздохнула и мед сестра ушла. следующей ночью я уже ждала лицо,
как только лицо начало появляется зазвонил телефон, я смотрела то на телефон то на лицо,
-Ну что ж ты не отвечаешь?))
я включила молитву с диктофона и он выпал у меня из рук на пол, лицо начало стонать, было не понятно, ей больно или оно так радуется? . лицо исчезло а я потянулась за диктофоном, я выключила диктофон и ответила на звонок,
пытаясь не подавать виду что я плакала я поздоровалась с мамой,
- При
- ДОЧА! ТЫ НЕ ВИДЕЛА ЛИЦО!??? ТЫ НЕ БРАЛА НИ ЧЕГО У МЕДСЕССТРЫ? ТЫ НЕ ВКЛЮЧАЛА ХОР!?
- МАМ, а ты то откуда знаешь?? мед сестра дала мне диктофон, я включила молитву...
все это время лицо наблюдало за мной со стены. мама начала плакать
-ДОЧА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, все будет хорошо... ну можно же что-то сделать!? ( крикнула она папе )
-Мама! мам! что происходит!?
медсестра вошла в палату, и улыбаясь спросила.
-ну что включила? молодец)
и только сейчас я узнала эту улыбку... эту черную зловещую улыбку....
Новость отредактировал Estellan - 1-07-2023, 22:00
Причина: Изменен раздел.
1-07-2023, 22:00 by Наталья стПросмотров: 300Комментарии: 0
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