Медсестра

Новость отредактировал Estellan - 1-07-2023, 22:00

Причина: Изменен раздел.

Наталья ст Просмотров: 300 Комментарии: 0 +4 1-07-2023, 22:00 by

21:53- (я)Мам, меня тошнит..-(мама)Иди почисть зубы и померь температуру.-(я)Опять?...- (брат) у тебя ещё 2 дня чтоб выздороветь.- (я) с чего это?- (брат) потому что 5 дней уже.- (я) даже по болеть не дашь?я пошла чистить зубы, включаю воду а ее нет, вода не льется. я на половину выхожу из ванны и говорю маме- мам, воду что-ли отключили?- да нет, а что не идет?- ну в ванной нету, проверю на кухне.как только я переступила порог ванны вода полилась,- Спокойно мам, полилась)я вошла в ванну и начала чистить зубы, и тут слышу что мама меня зовет,- Мам, я ж зубы чищу! щас приду.- Наташ, подойди пожалуйста!- (да бл)как только я собралась выплёвывать я услышала шёпот прямо за своей спиной,-Наташ... подойди пожалуйста)я резко обернулась и увидела то... что больше никогда не забуду...это было белое растянутое лицо, у него были черные глазные яблоки и белые зрачки, и широко раскрытый черный рот...я захотела закричать, но не смогла... у меня онемели руки и ноги.. я не могла пошевелится...и тут свет замигал ( чтоб не орать мы мигаем светом, типа поторопись)свет погас и опять загорелся, а морда исчезла,я стаю такая в ступоре, и че делать? расскажу не поверят, а если оно опять появится?? решила молчать, если ещё раз появится расскажу, и пусть к психологу, либо прямиком на кладбище...выхожу из ванной с дибилковатой улыбкой, пытаясь скрыть страх.мама дала мне жаропонижающее и я легла спать. утром просыпаюсь в слезах и с дикой болью в ноге.. я привстала и позвала маму ( у нас однокомнатная)- мама у меня нога болит... очень...- ты от этого плачешь?- не знаю...мама вызвала скорую и мы поехали в больницу, мне сделали узи и положили в палату, поставили какую то капельницу и сказали спать.в палате я лежала одна... и это было жутко.. у меня не не компа не телефона, по этому было скучно, и больно,после того как мне вставили какую то желтую штуку в запястье, началось...перед сном я решила позвонить маме, разговаривала с ней смотря в потолок. и тут я вижу как в потолке прорисовывается лицо, я быстро попрощалась и бросила трубку,я спросила-ДА ЧТО ТЕБЕ НАДО ОТ МЕНЯ!?- Твоя душа)я одновременно испугалась его ужасного голоса и удивилась тому что оно мне ответило ясно и сразу,- ПОЧЕМУ ИМЕННО МОЯ?! И ЗАЧЕМ!?оно не ответило... и тут входит медсестра менять капельницу, а морда исчезает.- (медсестра) ты тоже её видишь?- кого ( под дуру я)- ну лицо, не бойся, я не расскажу.- Да а вы откуда знаете?- у меня тоже такое было... я знаю как от неё избавится- Как?- просто включи этот хор когда оно опять придёт и она отстанет , ( медсестра протянула мне диктофон) но она будет приходить к тебе во снах, ну всяко лучше чем в жизни)- Во снах? а чтоб вообще не было никак?- (медсестра печально покачала головой)я вздохнула и мед сестра ушла. следующей ночью я уже ждала лицо,как только лицо начало появляется зазвонил телефон, я смотрела то на телефон то на лицо,-Ну что ж ты не отвечаешь?))я включила молитву с диктофона и он выпал у меня из рук на пол, лицо начало стонать, было не понятно, ей больно или оно так радуется? . лицо исчезло а я потянулась за диктофоном, я выключила диктофон и ответила на звонок,пытаясь не подавать виду что я плакала я поздоровалась с мамой,- При- ДОЧА! ТЫ НЕ ВИДЕЛА ЛИЦО!??? ТЫ НЕ БРАЛА НИ ЧЕГО У МЕДСЕССТРЫ? ТЫ НЕ ВКЛЮЧАЛА ХОР!?- МАМ, а ты то откуда знаешь?? мед сестра дала мне диктофон, я включила молитву...все это время лицо наблюдало за мной со стены. мама начала плакать-ДОЧА Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, все будет хорошо... ну можно же что-то сделать!? ( крикнула она папе )-Мама! мам! что происходит!?медсестра вошла в палату, и улыбаясь спросила.-ну что включила? молодец)и только сейчас я узнала эту улыбку... эту черную зловещую улыбку....

Ключевые слова: Ванна медсестра лицо улыбка больница авторская история

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