lonely, I feel lonely.mkv

Новость отредактировал Estellan - 1-07-2023, 21:50

Причина: Изменен раздел.

alexandro534 Просмотров: 159 Комментарии: 0 +1 1-07-2023, 21:50 by

Автор истории - яВсем здравствуйте! Эту историю рассказывал мой друг, который не появляется уже год. Одним летом (вроде в 2021-м году) приехал мой друг к своей бабушке и дедушке.Сам пгт (посёлок городского типа, в котором они живут) называется Килемары (Республика Марий Эл). Мы с другом (могу назвать его имя, его зовут Алексей, а меня Николай) живём в Нижнем Новгороде. А от Нижнего до Килемаров 270 кмЕго бабушка и дедушка были так рады видеть Леху, что его бабушка (её зовут Нина, а деда Василий, либо же Вася) наготовила пирожки из яблок и с курятиной (типичная классика до приезда внука либо внучки в деревеньку либо в посёлок)В Килемарах еще находится озеро, недалеко от ихнего дома, в которую ходил купаться сам Леха. Иногда забегал в кафе "Алые Паруса" что на Комсомольской улице, если ему немного надоедало есть одно и тоже.Немного я рассказал про Килемары и про его бабушку и дедушку. А теперь, перейду к самому интересномуКак-то раз, его дед попросил забраться на чердак, чтобы найти что-то (он уже не помнит и не вспомнит) Он залез, а там так пыльно, аж задохнуться можно было (хотя никто и не задыхался в той пыли) А у него еще и аллергия, поэтому он прочихался не по-детски. Так он нашел странную коробку. Она была пыльной и была заклеена скотчем, а за боком коробки какая-то записка. Он спросил у деда-Дедушка, а что это за коробка лежит?-Внучок, про какую коробку ты говоришь? Найди пожалуйста то, что я просил тебя и не задыхайся в той пылиОн нашёл текст, который судя по всему, был написан маркером: "Одинок, мне одиноко"Леха ему сказал-Там написано "Одинок, мне одиноко" - крикнул он дедуДед поднялся на чердак. У него же тоже аллергия, поэтому он тоже чихал, но громче, чем все остальные. Он подошёл к той коробке, возле которой он стоял и пробурмотал-Смотри, куда ты смотришь - крикнул дед на Леху-Дед, ты чего такой злой? Не выспался что-ли? - сказал ЛехаДед ему сказал-Это мой старый архив. НЕ смотри, куда попало-Но почему? - спросил Леха-От этой кассеты может плохо стать. Не смотри, а то я не спал четыре дня"От этой кассеты" - в голове Лехи кружилось это предложение. И почему от него может плохо стать? Эти вопросы не покидали его голову.Тогда он задумал вечером, когда они обычно ложатся спать, что он пойдет покупаться на озере а потом залезет на чердак и чекнет.И вот, когда они сели ужинать (А его бабушка сделала пельмени, пожарила отбивные и насобирала овощей для салата) Он у них спросил:-Слушайте, я тут собираюсь погулять и искупаться на озере. Разрешите ли вы мне? (p.s тогда было 7 часов вечера)Бабушка:-Внучок, не иди туда вечером. ОпасноДед ему тоже самое сказалЕму стало очень интересно, почему нельзя? И он у них спросил:-Но почему? Вы же разрешали мне на полчаса, а сегодня нет. Что не так?-Опасно, тебе ж сказали - выдали они емуТогда он решил придумать отмазку и выдал им это:-Тогда можно ли я пойду в магазин за хлебом? Я же вижу, у нас хлеб кончается, почему бы мне не сгонять в магаз за хлебом?Тут же резко они разрешили ему. Бабушка дала ему деньги из своей пенсии. Тот оделся и ушёлКак он мне говорил, он реально пошел за хлебом и купил его. Однако после покупки, он не пошел домой, а пошел купаться в озере до того времени, как они пойдут ложится спать. А он перед выходом из дома стырил ключи от двери в чердак (дверь на улице находится, если что, а ключи дома)И вот, настаёт 20:31 (Леха находился там уже час) И в это время они ложатся спать. Он подождал ещё 15 минут и пошел домой.До дома он дошёл. Вместо того, чтобы открыть дверь в дом - он полез на лестницу в чердак. Достал ключи и начал тихо открывать дверь. Дверь в чердак был открыт (Прикол в том, что они не услышали этого. Видимо, они так уснули, что аж ничего не слышали) Он зашел и первым же делом догадайтесь что сделал? Правильно! Он пошел за той коробкой с надписью "Одинок, мне одиноко" В чердаке еще и лежал канцелярский нож. Он его достал и подошел к коробке.Однако, он рассказал, что когда он подходил с канцелярским ножом к коробке - он почувствовал некий дискомфорт, который появился фиг пойми откуда - из правильного места что-ли? Но он не остановился, а подходил. И вот - он разрезал скотч и начал открывать коробку (Коробка была ну очень пыльной, что чихание могло быть услышано и все - тебе крышка) Но он принялся сдерживать чихание. Ему как хотелось чихнуть, но он держался. Коробка была открыта - все почти готово.Он увидел кассету и подпись "lonely, I feel lonely" и дата "1993 год". Кассета была пыльной, ужас. Он подул кассету, дабы убрать пыль. Все было готово, оставалось только оцифровать кассету и можно слушать а возможно, и делится этой находкой.Он спустился с чердака и зашёл домой спать.Утром, его разбудила бабушка. Она у него спросила, почему его не было так долго?Он сказал правду, что он купался в озере. Она расстроилась, что её родной внук не услышал просьбы, но ругать его не стала. Также дед его спросил, где его ключи от чердака? Леха отмазался, что не знает, где.Они позавтракали. И вот, Леха решил оцифровать кассету (Он притащил с собой ноутбук в тихаре, оставалось только установить программу для оцифровки кассет) Он выбирал, выбирал и решил выбрать "AVS Video" Посмотрел гайд, как оцифровать кассету с помощью этой проги и начал творить махинации.ТЕПЕРЬ САМАЯ ВАЖНАЯ И ИНТЕРЕСНАЯ ЧАСТЬ ИСТОРИИ!!!!Оцифровка была закончена. Он принялся смотреть результат. В начале записи была фотография, выполненной в черно-белые оттенки (тогда это было классикой) На изображении виднелся снег и какие-то тела либо тело (позже расскажу, что это за изображение) И так до 18-й секунды (сама запись идёт 36 секунд) В том видеоролике присутствуют трески, помехи и шипения, типичные для старых видеокассет.Однако, на 22-й секунде появился текст в помехах, где было написано: "Одиночество не выход из плена. Пытки - единственный выбор для искупления твоих грехов" А звук был очень громким (на ней были какие-то крики, однако в очень плохом качестве, где-то в 8 бит) У него еще и стояла громкость на 50%. Не дай Бог если бы громкость стояла на 100%. Он нехило так обосрался и вырубил запись. Тогда подбежал дед (бабушка копалась в огороде) Он у него спросил:"Зачем ты это сделал? Оно будет преследовать тебя"После прослушивания, Леха стал глухим и не слышал и возможно не услышит и не почувствует ничего. Дед ушел в отчаянии, что его внук это сделал.Как он рассказывал мне, после этого его начали преследовать кошмары, где он оказывался в каком-то заброшенном посёлке, где вокруг него бродят безликие и такие же глухонемые люди, которые кричали вопля от боли, как на том видео. После того, как он рассказал мне это все, его последним сообщением стал то самое видео, которое он оцифровал. В сеть он не выходит уже год (Он тогда не решался рассказывать, но потом решился, что стало последним моментом его жизни) Сам видеоролик имеет формат .mkvНе знаю, почему именно это расширение, но притрагиваться к этому не будуЭПИЛОГКогда я сам посмотрел это видео, я чувствовал тревогу, когда те люди кричали. Я еще расслышал слова "Help" что с инглиша "Помогите"Слух у меня вроде остался нормальнымПОСЛЕДСТВИЯВидеоролик может подействовать либо не подействовать вовсе, однако я могу выделить основные последствия после просмотра:-Можно стать глухим либо если вы посмотрите это в наушниках и на 40-100% можно потерять слух, либо вообще никаких последствий не будет-Ночные кошмары, которые могут вообще не снится либо снится, но в других местах и разных обстоятельствЯ откопал оригинальное фото с первых кадров. На ней изображено тело в снегу с перевала Дятлова(снизу находится ссылка на само видео, который я выложил на свой канал для правдивости)https://www.youtube.com/watch?v=fx6mhhpTSUk&ab_channel=5132GS

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