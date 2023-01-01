1:451:45 Мама, папа, брат, все спят, и тут я вспоминаю, что забыла почистить зубы, у меня бессонница ( пытаться заснуть бесполезно) поэтому я слушала музыку с плеера ( в проводных наушниках) пошла в туалет, выдавливаю пасту на щётку, ( в это время я слушала " You Can’t Hibe" ( песня по ФНАФу )
Чищу зубы и смотрю на себя в зеркало, и тут я в Зеркале начинаю темнеть, я закрыла глаза подумав что мне показалось, но это оказались не мои бредни. Перед мной в зеркале стоял силуэт. Вместо музыки в плеере начинается белый шум потом слово RUN потом опять шум, я поняла намёк, не сводя глаз с зеркала я протинула руку назад с целью нащупать ручку двери, я бросила щётку в раковину проглатила пасту, резко открыла дверь и.... И все... Там ничего нет.. Бездна... Пустота..
Я оборачиваюсь, силуэт все ещё смотрит на меня, Я не выдержала и спрыгнула....
И тут я просыпаюсь вскрикнув, мне становится одновременно страшно и стрёмно от сна и стыдно потому что мой крик наверняка все слышали... Во рту привкус пасты, я списала это на эмоциональность типа сама себе внушила, У меня началась тихая паника.... Пыталась удержать слёзы укусив подушку, Патом мне захотелось в туалет Я умоляла себя терпеть ( ну блин, вы бы пошли после такого??)
4:23 Уже видно квартиру я решилась пойти, Вхожу в туалет.... Зубная щётка лежит в раковине....
Полное название композиции: FNAF SISTER LOCATION SONG - "You Can’ Hide" By CK9C
Отдельный привет: ebegen31, kusi и VENDETA))
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:16
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 07:16 by Наталья стПросмотров: 79Комментарии: 0
Ключевые слова: Туалет бездна ночь силуэт авторская история