1:45

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 07:16

Причина: Изменен раздел.

Наталья ст Просмотров: 79 Комментарии: 0 +1 Вчера, 07:16 by

1:45 Мама, папа, брат, все спят, и тут я вспоминаю, что забыла почистить зубы, у меня бессонница ( пытаться заснуть бесполезно) поэтому я слушала музыку с плеера ( в проводных наушниках) пошла в туалет, выдавливаю пасту на щётку, ( в это время я слушала " You Can’t Hibe" ( песня по ФНАФу )Чищу зубы и смотрю на себя в зеркало, и тут я в Зеркале начинаю темнеть, я закрыла глаза подумав что мне показалось, но это оказались не мои бредни. Перед мной в зеркале стоял силуэт. Вместо музыки в плеере начинается белый шум потом слово RUN потом опять шум, я поняла намёк, не сводя глаз с зеркала я протинула руку назад с целью нащупать ручку двери, я бросила щётку в раковину проглатила пасту, резко открыла дверь и.... И все... Там ничего нет.. Бездна... Пустота..Я оборачиваюсь, силуэт все ещё смотрит на меня, Я не выдержала и спрыгнула....И тут я просыпаюсь вскрикнув, мне становится одновременно страшно и стрёмно от сна и стыдно потому что мой крик наверняка все слышали... Во рту привкус пасты, я списала это на эмоциональность типа сама себе внушила, У меня началась тихая паника.... Пыталась удержать слёзы укусив подушку, Патом мне захотелось в туалет Я умоляла себя терпеть ( ну блин, вы бы пошли после такого??)4:23 Уже видно квартиру я решилась пойти, Вхожу в туалет.... Зубная щётка лежит в раковине....Полное название композиции: FNAF SISTER LOCATION SONG - "You Can’ Hide" By CK9CОтдельный привет: ebegen31, kusi и VENDETA))

Ключевые слова: Туалет бездна ночь силуэт авторская история

Другие, подобные истории: