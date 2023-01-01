Мальчик-Сатанист

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:04

Причина: Изменен раздел.

Abramovtmg Просмотров: 64 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:04 by

В нашем селе жил один мальчик, его звали Дамир, на вид было около 8-9 лет. Все сельские отзывались о мальчике хорошо, Дамир делал много хороших вещей, кормил бездомных собак, всегда угощал своих сверстников конфетами, так как был сладкоешкой. Мальчик всегда увлекался рисованием и рисовал добрые, красочные картинки.Но потом у Дамир умерла любимая бабушка Дуся, и он долго не мог придти в себя. Потом начал одеваться во всё чёрное и рисовать смертя на листе бумаги. Также перестал учится и в сельской школе скатился на 2, и проклинаю всех педагогов и обещал что их заберёт в ад Сатана. Так дошло и до издавательств над слабыми. На улице бил ногами бездомных животных, а потом соседних и своих. На детской площадке был до крови совсем малышей и людей по слабее, например детей с отклонениями или беззащитных бабушек и дедушек. В школе так вообще забил однажды своего одноклассника до смерти стулом, и тот полгода лежал в больнице. Дамир с каждым днём становился всё опаснее для общества. Теперь вместо добрых слов и благодарность, соседи говорили плохие новости. Родители пытались помочь сыну, но всё было безуспешно. Родители верили, что сыну будет лучше, как раньше. Но окончательно добило надежду этот случай.Семья Дамир решила поехать в гости в город в гости к родственникам по маминой линии. Мальчик там рвал клочкамр шерсть у кота, к нему подошла тётя Зоя (сестра мамы Дамира) и попросила так не делать. Мальчик взял кошачью миску, которая стояла рядом и ударил по голове тёте. Женщину отвезли в больницу, где она через 3 дня скончалась от потери крови. Родители Дамира не выдержали и отвезли в детский дом своего сына, а сами уехали из села в далёкие дали. Больше маму и папу мальчика никогда не видели в селе.А Дамир во время пребывания в детском доме совсем озверел. Он начал по ночам вызывать Сатану в туалете, отрезать своим сожителям волосы и сжигать их на свече. Все детдомовцы боялись проходить комнату №8, а со временем из той комнаты выселили других детей. Дамир остался жить в ней совсем одмн, днём никогда не выходил из неё, а также совсем перестал учиться. Администрация детского дома приняла решение отправить мальчика в детскую психиатрическую больницу. После того, как Дамира отвезли сюда, в комнате осталось много его вещей. На стенах были нарисованы пентаграммы, на полу была его кровь, а также на в шкафах было много книг про демонов из иного мира.Когда Дамира привезли в психушку, то его поместили в карцер, так как был потенциально самым опасным мальчиков в этой детской психбольнице. Но к 9 дню Дамир умер, он ударялся постоянно головой об стену и так повредил мозг, из-за чего произошло в нём кровоизлияние и пришла смерть.

Ключевые слова: Ребёнок Сатана проклятие смерть авторская история

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