Кто это был?

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:14

Причина: Изменен раздел.

Наталья ст Просмотров: 117 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:14 by

Я, как всегда, вечером стояла на балконе и слушала музыку, смотря на гирлянды в окнах соседнего дома. И тут входит БРАТ.- Че слушаешь?- Мегалованию, а что?- Нече, у винди выходило чтото?- Нет, думаю завтра, уйди, дай почилить. (Чилить - отдыхать)- ОкЯ сделала музыку погромче, стою отдыхаю, и боковым зрением вижу что брат залезает под стол (у нас на балконе стоит старый сломаный стол, под ним вполне можно спрятаться, только он с занозами) Я подумала что он хочет меня испугать схватив меня за ногу, и поэтому притворилась что я незаметила его. Типо чтоб ОБЛОМИСЬ я не испугалась, Проходит минут 15, у меня уже разрежаются наушники, но брат дасихпор меня не попробовал испугать, я выхожу из балкона, и боковым зрением вижу что брат весь в крови лежит под столом... Я оцепенела и смотрю на него.... Патом падаю, начинаю плакать звать маму и отползать назад. И тут сзади ко мне подходит брат.- Ты чего? Че разревелась то?- " показываю пальцем под стол" ты же.... А тот.... Кто...- Кто там? " подходит к столу"- Стой не иди туда!!- " смотрит под стол" видешь нет там никого!- Там... Там... Там был ты! Ты же хотел меня испугать!- Я так и знал! Я всегда это знал!! Ты уже давно свехнулась!- Да нет! Там правда был...- Ой задолбала уже, психичка.И ушёл. Я встала и пошла к родителям. В слезах Рассказала все им, они конечно же неповерили... Я потом месяц на балкон не ходила....

Ключевые слова: Брат стол балкон родители авторская история

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