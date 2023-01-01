Кто это был?Я, как всегда, вечером стояла на балконе и слушала музыку, смотря на гирлянды в окнах соседнего дома. И тут входит БРАТ.
- Че слушаешь?
- Мегалованию, а что?
- Нече, у винди выходило чтото?
- Нет, думаю завтра, уйди, дай почилить. (Чилить - отдыхать)
- Ок
Я сделала музыку погромче, стою отдыхаю, и боковым зрением вижу что брат залезает под стол (у нас на балконе стоит старый сломаный стол, под ним вполне можно спрятаться, только он с занозами) Я подумала что он хочет меня испугать схватив меня за ногу, и поэтому притворилась что я незаметила его. Типо чтоб ОБЛОМИСЬ я не испугалась, Проходит минут 15, у меня уже разрежаются наушники, но брат дасихпор меня не попробовал испугать, я выхожу из балкона, и боковым зрением вижу что брат весь в крови лежит под столом... Я оцепенела и смотрю на него.... Патом падаю, начинаю плакать звать маму и отползать назад. И тут сзади ко мне подходит брат.
- Ты чего? Че разревелась то?
- " показываю пальцем под стол" ты же.... А тот.... Кто...
- Кто там? " подходит к столу"
- Стой не иди туда!!
- " смотрит под стол" видешь нет там никого!
- Там... Там... Там был ты! Ты же хотел меня испугать!
- Я так и знал! Я всегда это знал!! Ты уже давно свехнулась!
- Да нет! Там правда был...
- Ой задолбала уже, психичка.
И ушёл. Я встала и пошла к родителям. В слезах Рассказала все им, они конечно же неповерили... Я потом месяц на балкон не ходила....
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:14
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 17:14 by Наталья стПросмотров: 117Комментарии: 0
Ключевые слова: Брат стол балкон родители авторская история