Лесные игры

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:14

Причина: Изменен раздел.

polzzut Просмотров: 125 Комментарии: 0 +2 Вчера, 19:14 by

лес, лес, лес.где его конец??несколько часов я ходил словно по кругу, но всё выглядит незнакомым.этот лес я знаю как свои пять пальцев, ведь я в своё время исходил его вдоль и поперек.сам участок леса небольшой, но я даже не заметил, что куда-то пропали все лесные тропинки, всё стало непроходимым.темнеет.наконец-то появился тихий свет впереди, и путь стал почище.но чем ближе я подходил, свет становился всё дальше и дальше, как и надежда выбраться отсюда. вновь мой путь становился более непроходимым.я словно попал во временную петлю, но цикл дня и ночи не прекращал свой путь.чаща, темнота.сеть не ловит.деревья, деревья, лес.звук, и чья то тень.обрадовашись, что я не один, я окликнул, как мне казалось грибника, но ответом была лишь тишина...только на секунду сверкнули глаза, и тут же испарились.где я? за столько времени лес должен был закончиться, ведь я иду прямо, никуда не сворачивая.где? где? где?темнота.усталость.я присел на пенёк, мои силы были на исходе. всю воду я выпил, но если пить и хотелось, то исключительно водки, только она бы помогла заглушить ту тревогу, которая прогрызала насквозь мой желудок.в какой то момент, усталость взяла верх. вместе с расслаблением мышц, я словно начал расстворяться в лапах лесной чащи.проснувшись с первыми лучами солнца, едва пробивающимеся, сквозь кроны деревьев, я осознал, что лежу у самого входа в лес, возле тропинки. вокруг нет пня, и пейзажей, которые меня вчера заглотили. и только проходивший мимо грибник что то пробурчал про молодежь и пьяниц себе под нос.но я не пил, и точно могу это сказать. ни капли. я был бы наверное даже рад, если это были шалости белой горячки.не знаю что со мной было, словно лес играл со мной как кошка с мышкой, проглотил, и выплюнул от отвращения.в тот лес я больше не хожу, но эта история до сих пор потрясает мой разум.

Ключевые слова: Лес потеря во времени бесконечный туннель страх ночь авторская история

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