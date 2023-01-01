Я постоянно вижу его в зеркале

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:45

Причина: Изменен раздел.

Наталья ст Просмотров: 66 Комментарии: 0 0 Вчера, 18:45 by

Я незнаю что делать, эта история наверно бональнаяно просто расскажу.первый раз когда я его увидела был четыре дня назад, у меня весь день кружилась голова и тошнило, вот я пролежала весь день с температурой 37 и 8 и планшетом, у меня планшет старый точнее не у меня а у мамы я просто тоже его беру иногда, у меня нет не компа не телефона даже кнопочного, планшет эпл, 7 или 8 уже непомню, так вот уже 5 вечера лижу смотрю ВИНДИ ( эти подробности важны) Амаду проклятую непомню какую часть, вот значит там был момент когда она говорит про пень типо этот пень э неживой помойму непомню вот и синоним к неживой надо было написать мертвый но ВИНДИ написал трухлявый потому что надо было ошибиться ну чтоб вот это проклятая хрень у неё включилась, проще говоря что б разозлилась, и кокрас в тот момент когда она выходит из себя у меня заплывает экран, ну знаете как в ужастиках сверху вниз вална такая чёрная и кокието капли типо свисают ну вы поняли, и я смотрела в неполном экране поэтому это точно небл скример от ВИНДИ тем более я пересмотрела потом этот момент и там токого небыло, вот значит экран заплывает а тогда в доме ник кого небыло ( мне уже 11 дома одна посидеть могу и меня обучили дверь не открывать ну вы поняли просто чтоб знали родители у меня хорошие) вот планшет выключился, а и забыла сказать короче я эмоциональная и впечатлительная, ну я конечно же испугалась Ушла на кухню нафиг, Голова закружилась жестко, просто блин молилась чтоб родители прешли,( если что Ванна самое страшное для меня место, иногда там у меня бывают приступы панеки незнаю почему) а кухня рядом с ванной и короче я была так сказать зажата между двумя страхами блин, тут пришли родители приготовили бульон, я за ужином хотела рассказать но не стала, потому что ме бы её запретили типо я часто её смотрю это может быть уже так сказать планшет умирает. Вот и значит я поела пошла чистить зубы, но я еше не отошла от того что случилось поэтому дверь на распашку весь свет в везде включила и чищу зубы сразу у выхода из ванной чтоб убежать если что, специально смотрю в пол чтоб недай бох посмотреть в зеркало ну вы знаете что зеркало дом призраков, я не то чтобы верю в призраков но стремно же, значит ( сори за подробности) плюю в раковину и поднимая голову невольно смотрю в зеркало и с заде меня какая то чёрная фигура, ну Тень и вроде мужское телосложение глаз нет просто силуэт, ну я испугала конечно выбежала в слезах из ванной, рассказала все родителям , они сказали что я переутомилась, но я досих пор вижу эту фигуру зади себя в зеркале. Я незнаю связанно ли это вообще с планшетом, а может я впечатлилась и сошла С ума нафиг по этому мне он кажется а с планшетом был просто глюк? Я не знаю,Извините за грамматические ошибки пишу с тово самого планшета он сам редактирует слова на не те, я стараюсь изменят обратно но могу не заметить,И проблемы с запетыми незнаю когда ставитьПомогите что делать эта Тень мешает мне жить....

Ключевые слова: Зеркало квартира существо авторская история

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