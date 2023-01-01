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Дурдом

Не копай мои могилы

Не копай мои могилы,
Это лишь начало.
Сто роз, кладут на мне.
Мертвецы, вокруг меня, лежат.

Гроб - смертельная зона.
Как умереть, так и умереть.
Меня нет, и сейчас.
Только, мы видим.
Как плачут, люди, по нам

Только мы, знаем, когда освободимся.
Только раз, мы узнаем смерть.
Шансы выжить, есть.
Только тяжело, справиться с этим.

Ой нет, ой нет.
Ты чего, так рано ушел.
Мы еще, не попрощались раз.
Так красиво, ты мертв сейчас.
Аж душа, уходит туда.

Вдовы, и люди.
Не скорбите, по мне.
Не плачьте, по мне.
Я однажды, воскрешусь.
И начнем, все сначала.

Вчера, 17:41 by Nightmare_houseПросмотров: 130Комментарии: 0
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Ключевые слова: Стихотворение стихи о смерти авторский стих

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