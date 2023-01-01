Не копай мои могилы

Nightmare_house Просмотров: 130 Комментарии: 0 -2 Вчера, 17:41 by

Не копай мои могилы,Это лишь начало.Сто роз, кладут на мне.Мертвецы, вокруг меня, лежат.Гроб - смертельная зона.Как умереть, так и умереть.Меня нет, и сейчас.Только, мы видим.Как плачут, люди, по намТолько мы, знаем, когда освободимся.Только раз, мы узнаем смерть.Шансы выжить, есть.Только тяжело, справиться с этим.Ой нет, ой нет.Ты чего, так рано ушел.Мы еще, не попрощались раз.Так красиво, ты мертв сейчас.Аж душа, уходит туда.Вдовы, и люди.Не скорбите, по мне.Не плачьте, по мне.Я однажды, воскрешусь.И начнем, все сначала.

Ключевые слова: Стихотворение стихи о смерти авторский стих

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