Не копай мои могилы,

Не копай мои могилыНе копай мои могилы,
Это лишь начало.
Сто роз, кладут на мне.
Мертвецы, вокруг меня, лежат.
Гроб - смертельная зона.
Как умереть, так и умереть.
Меня нет, и сейчас.
Только, мы видим.
Как плачут, люди, по нам
Только мы, знаем, когда освободимся.
Только раз, мы узнаем смерть.
Шансы выжить, есть.
Только тяжело, справиться с этим.
Ой нет, ой нет.
Ты чего, так рано ушел.
Мы еще, не попрощались раз.
Так красиво, ты мертв сейчас.
Аж душа, уходит туда.
Вдовы, и люди.
Не скорбите, по мне.
Не плачьте, по мне.
Я однажды, воскрешусь.
И начнем, все сначала.
Вчера, 17:41 by Nightmare_houseПросмотров: 130Комментарии: 0
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