Мам, там кто-то был

Nightmare_house Просмотров: 200 Комментарии: 0 -1 Вчера, 14:17 by

Это было как обычно, мы обедали с мамой. А папа, был на работе. Мама, мне приготовила еду. Мы ели, спокойно. Как ни в чем не бывало.Раздался звонок, в домофон. У нас собаки были дома, они испугались, и закричали. Мама в это, время, подняла трубку, и сказала:-Да!И была, полная тишина, никто не отвечал. Мама снова, сказала:-Да! Кто это?Опять тишина, самое странное. Что мама слышала, только медленное дыхание. Потом мама, бросила трубку.Потом, через 10 минут, опять тоже раздался, звонок. Мама опять, взяла трубку, и сказала:-Кто это опять?Опять тишина, как ни в чем не бывало, опять были слышны звуки дыхания. Мама опять, бросила трубку.2 часа спустя...Раздался звонок в телефон, там был неизвестный номер. Мама, взяла трубку и сказала:-Але.Угадайте, что опять? Да, опять была полная тишина. Такой случай, был еще со звонком домофона.А сейчас, это сущность, звонит на телефон. Моя мама, сбросила. Я думал, что это мошенники, которые игнорят, во время разговора по телефону.30 минут спустя...Мы услышали, резкий стук в дверь. Мы пошли, с мамой, смотреть кто там.Но когда, мы посмотрели в дверной глазок, там никого не было.Это нас очень удивило, мы решили набрать в полицию, но полиция не отвечала.Но через пару минут, опять раздался стук в дверь, мы резко начали глядеть, там было пусто.Опять, никого не было. Это сущность, нас пугала. Мы не знаем, какая личность, у этой сущности.Человек, или существо, мы не знали, кто это был, кто это нас пугал.Этой же ночью...В 01:00 ночи, опять раздался звонок в подъезд,Мы резко проснулись, и побежали.Когда мы опять глянули, через, дверной глазок.Там был вырублен свет, во всем квартире.Было очень темно, эта сущность, каким-то образом, вырубил электричество. Мы очень испугались, мы позвонили в полицию, на этот раз, она смогла ответить. Мы сказали, что какая-та сущность, не давала нам покоя.Полиция, сразу приготовилась, к поиске.Через пару недель, полиция, не смогла обнаружить, ту сущность. Которую, мы видели.Эта сущность, либо невидимая, либо видимая. Мы не знаем, как сущность, могла узнать, наш адрес.Тем более, номер квартиры.К сожалению, полиция была бессильна. Она не смогла, поймать сущность.Мы ходили к соседкам, видели ли они, эту сущность, или нет. Соседи говорили, что никакой сущности, они не видели, и вообще, не знали о чем наша речь, шла об этом.В итоге, эта сущность, останется тайной загадкой, и раскрыть эту сущность, не удастся. Наверное, это какой-то полтергейст, который нам доставал.Личности у этой сущности - неизвестно.Эта сущность, потом, от нас отстала, и мы жили прекрасной жизнью, таким, каким она и была.Что это было, мы не знали.

Ключевые слова: Полтергейст сущность существо в квартире авторская история

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