Это был глюк?

Наталья ст Просмотров: 70 Комментарии: 0 +2 Сегодня, 10:06 by

Я просыпаюсь и ложусь спать раньше всех в семье, и очередным вечером когда мы пили чай мне стало плохо я допила чай помыла чашку и уходя в Ванну готовится ко сну сказала: мне чтото плохо я спать спокойной ночи, мама с папой тоже пожилали сладких снов, брат тогда был в другой комнате ( незнаю зачем написала прост у меня брат есть) так вот стою в ванной чищу зубы с включённой водой ( я знаю что надо выключать когда чистишь зубы но в тот день я забыла это сделать) и слышу из кухни: Наташ ты чай будешь!? на тоже секунде ( сори) выплевываю и выхожу из ванны и вижу: на кухне свет не горит брат мама и папа спят, дверь второго туалета была открыта и включён свет, мои могли так оставит мне свет чтоб я видела куда идти и дошла до своей комнаты. Вопрос, кто спросил у меня про чай? Это был голос брата я уверена, но дело в том что брат попил чай и первый ушло в свою комнату, зачем ему у меня спрашивать? Тем более если я в ванной, или может это глук потому что мне было плохо? (Кружилась голова и оч тошнило).Не ставте минус плиз

Ключевые слова: Семья вечер голос чай авторская история

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