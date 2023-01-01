Кто нажимал на включатель и странный брат

Наталья ст Просмотров: 72 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:03 by

это было 2 года назад, мы летом поехали к бабушке с мамой и братом, мы приехали достали вещи и все такое, через несколько часов легли спать мне почему то не спалось, на утро меня послали в магазин за молоком и всяким таким, в итоге я взяла все по списку и мне не хватило денег пришлось сыпать из своего кошелка оставшееся 50 рублей положила все в пакет и пошла на полу пути пакет порвался пришлось нести все в руках,( сори за подробности) в общем весь день был фиговый, а потом у меня разболелось горло и поднялась температура, ( у бабушки двух этажная квартирка очень маленькая но уютная) я поднялась наверх и легла под одеяло и плакала, потом поднялся мой брат (не тот с кем приехали а двоюродный) и выключил свет не заметив меня, и ушёл, но сниху горел свет по этому хоть что то было видно,я хотела спустится опить воды но у меня потемнело в глазах я просто села на кровать и тут свет в ванной начал мигать ( туалет стоял рядом с лестницей) сначала я оч испугалась но патом подумала что проблемы с электричеством, но немогла объяснить одно почему сам включатель двигался? я хотела позвать брата хоть какого но у меня боело горло и я не смогла, и тут я вижу как мой двоюродный младший брат каторы слушал все эти поранормальные от меня истории и немного в это верил тупо прошол мимо и спустился к остальным на то что он вообще-то спускался до этого и как он окозался в комноте я подумала что прост не заметила , свет перестал мигать и все успокоилось, я побежала в низ ко всем и когда расказала это никто не поверил и младший брат который там блин был сказал что ничего не видел

Ключевые слова: Лето брат свет авторская история

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