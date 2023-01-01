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Video.avi

...Виду в курс дела я в 2015 гуд сидел на 4chan и увидел странный на компе файл он был подписан просто как видео и я открыл его и было видео просто про войну но потом я увилел странные картинки и испытывал при этом дисконфорт подумал окно дует или что то такое потом мне пзвонили и я услышал шорох и звук мухи и на минуту уснул и проснулся от звука в интернете и я увидел как в комментах написали что ты умреш.. [video=http://drive.google.com/file/d/1TICmaLg4XV78nGtgUiEElseysof8pTR5/view?usp=sharing]

Вчера, 17:06 by DervysegaПросмотров: 40Комментарии: 0
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Ключевые слова: Файл видео звук шорох авторская история

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