Video.avi

Dervysega Просмотров: 40 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:06 by

...Виду в курс дела я в 2015 гуд сидел на 4chan и увидел странный на компе файл он был подписан просто как видео и я открыл его и было видео просто про войну но потом я увилел странные картинки и испытывал при этом дисконфорт подумал окно дует или что то такое потом мне пзвонили и я услышал шорох и звук мухи и на минуту уснул и проснулся от звука в интернете и я увидел как в комментах написали что ты умреш.. [video=http://drive.google.com/file/d/1TICmaLg4XV78nGtgUiEElseysof8pTR5/view?usp=sharing]

Ключевые слова: Файл видео звук шорох авторская история

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