Они исчезли на ферме...

polzzut Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:40 by

Со мной происходило много странных вещей, которые я объяснить не могу: пропадающие вещи и т.д, которые другие люди, могли бы связать с шалостями домового, но я человек науки и такие вещи не верю; до вполне объяснимых, моими психическими болячками. Но сегодня речь не совсем об этом.Произошло это года 4 назад, когда пубертат ударил в голову, и хотелось залезть везде, где только можно и нельзя, но всё же, всегда тревожность останавливала, и у самой цели, я отказывались от идеи.В тот день, я были не одни, а с подружкой по соседству. Мы коротали быстротечные деньки летних каникул, и решили "изучить" одно место. Выбор наш пал на заброшенную ферму на окраине деревни, километрах в двух от нашего места жительства. Ферма эта не очень большая, всего три коровника, причём два из которых сообщались между собой, и одна электрическая подстанция. Преодолев не самый приятный кочковатый путь на велосипеде, мы остановились у пункта назначения и бросили велосипеды в траву, чтобы с дороги их не было, дабы избежать возможности кражи. Пройдя всего пару метров по территории, поросшей борщевиками высотой до двух с половиной метров, мы услышали крик. Из-за конструкции, чьё назначение я не знаю, располагавшейся за коровниками, эхо откликнулось на него, как в зале с хорошей акустикой, на концерте филармонии. Он гласил, уходить с этого места куда подальше. Не было понятно, мужской это голос или женский, что уж говорить о возрасте. Рисковать мы не стали, поэтому быстро ретировались оттуда. Проходя мимо ограждения, мимо проходила пара пожилых супругов, которые поинтересовались у нас, в чём дело. Мы сообщили им, о произошедшем, на что женщина с милейшей улыбкой ответила: «Ой, правда? Как интересно! Пойдём, посмотрим»?, неизвестно обращаясь к нам или своему мужу. Мы решили немного понаблюдать за ними, но каково было наше удивление, когда пара милых стариков, исчезла с глаз через пару метров. Они просто расстроились в воздухе, словно их никогда и не было. Я могу точно сказать, что это не мои галлюцинации, потому что их видела и моя спутница. В ту ночь, у меня впервые случилась сильнейшая паническая атака.Пару лет назад, я решили углубиться в историю этого места, и узнали, что она разорилась к началу двухтысячных, коровники забросили, а самих животных пустили на убой. Самое интересное, что в начале десятых, там работали нелегальные эмигранты, шили одежду, и если верить рассказам местных, питались лебедой, а на все вопросы отвечали: «Здесь корова, уходи!». Лавочку эту прикрыли конечно, но однажды мне довелось посетить это место без приключений, где я обнаружили в том самом переходе между помещениями, розовые обои в растительный орнамент, диванчик, обитый вельветовый тканью, похожая картина мне предстала в последующих комнатах. Также, ряд из унитазов и душевая, и я никак ума не приложу, каким образом это всё уместилось в пространстве, дай бог, метр на метр. В минувшем году мне стало любопытно перечитать уголовные дела, которые я находили, по этому месту, но прошерстив всё, что только можно, я ничего не нашли. Словно и не было никогда. В данный момент один коровник замурован, а у двух других замурованы входы с одной стороны. Как мне известно, земля, на которой стоят остатки полурухнувшей фермы, продана банку.

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