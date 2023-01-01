Что у тебя за диск?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:33

Причина: Изменен раздел.

что-то в шляпе Просмотров: 11 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:33 by

Бабушка недавно написала на почту,что нужно к ней приехать и почистить шкаф.Я сразу же ничего не понял.У бабушки нету телефона,компьютера и прочих устройств.А адрес почты был очень странный asgowfff@glom.Что за glom?Я слышал про mail,gmail и прочие.Но про эту почту слышу впервые.Ладно,может это мой брат с такой почтой.Он гостил у нашей бабушки и бабушка попросила с его почте написать мне.Хотя,почему бы этого лентяя бы не заставить убираться самому?И так лежит ничего не делает целыми днями,не работает.Ну всё же я собрался и поехал к бабушке.Приехал.Вошёл в дом.Брата там не было.Я спросил у бабушки:брат уже уехал?Бабушка сказала,что брата у неё в гостях не было.Тут я конечно удивился.Тогда как письмо попало на мою почту?Но я ничего не спросил,открыл шкаф и начал убираться.Бабушка спросила что я делаю.Тут я хотел рассказать про почту.Но что-то меня останавливало сказать правду про почту.Будто мне говорили что бабушка всё равно ничего не поймёт и вообще отправит в больницу.В итоге я сказал что просто хочу ей помочь,ведь она старая и не сможет сама всё это сделать.Я натыкался на насекомых.Я всю жизнь их боялся,в детстве отпрыгивал и не лазил в то место где их обнаружил месяц.Если я видел их на полу то приходилось устраивать пол это лава.Сейчас же мне было всё равно на них,я просто перебирал вещи и про всё забыл.Мне говорили:ищи,ищи,ищи...Я нашёл.Как только я нашёл старый диск на компьютер я всё вспомнил.Сначала посмотрел на лицо бабушки,она была в шоке.Я не понял от чего она в шоке.Посмотрев на свои колени я увидел очень много насекомых.Быстро встал и начал прыгать,чтобы насекомые упали с моих штанов.Когда все упали,я хотел как в детстве убежать.Но меня остановил телевизор.На старом телевизоре появилось странное изображение,частые полосы от которых у меня рябило в глазах.Я отвёл взгляд на диск.На нём было написано что-то на непонятном языке,точнее,там было на английском,но сами слова...в общем там было написано:SDIoun(csari) но дальше больше,там было изображение.Там было пятно,чёрное с красной улыбкой,ещё там был человек,он весь был травмирован,на его лбу была красным написано Aks Lwo??? я испугался,хотел выключить всё,но пульта не было.Как и бабушки.На её месте лежала записка.Там было написано на русском:ты должен сам пройти этот этап,если бы не то самое событие,этого всего не было бы :)Я не понял,о каком событие говорится в этой записке,решил не смотреть на телевизор.У меня сразу же в голове начали слышатся голоса,которые говорили,нет,приказывали что бы я начал смотреть на экран телевизора.Я посмотрел.Там были другие обои.Там была та самая тень с её ужасающей улыбкой.Также там был архив с названием:aks lwo.Мне ничего не оставалось делать,как запустить этот архив.Но чем?У меня в руках появился пульт,но он был без цифр.Там были буквы.В архиве было много файлов.Самые первые были:glom_lite,asgowfff и translator code.Я начал открывать.Сначала я открыл glom я подумал:сейчас узнаю что это за почта.Когда она загрузилась я увидел множество писем.Там были всякие странные почты (типа zadfe2123@glom) но у писем был один текст:aks lwo?Я захотел всё же узнать что это значит и открыл translator code.Там я ввёл эту фразу и её перевело как:он виновен?Затем я ввёл название диска SDIoun(csari) это перевелось:Наказать его!(за дорожник) тут переводчик быстро закрылся и я проснулся...У БАБУШКИ???Я спросил что произошло,бабушка ответила что я упал когда открыл шкаф.Я собрался домой,и когда пришёл открыл почту.Там не было этого письма.И в мыслях сам себе сказал,что я больной на голову.Вспомнил вначале про файл,который я не успел посмотреть,а потом про дорожник.Дорожником мы с одноклассником называли наш инцидент.Дело в том,что когда-то давно мой одноклассник упал на дороге,я ему не помог.Машины начали движение...После этого я его видел один раз в больнице.Говорили что он умер.Вдруг почта закрывается,открывается документ где написано:да это я!Я начал его умолять простить меня.Открылся новый документ:Ладно...но я могу вернуться!!!После этого случая я всё ещё мучаюсь вопросом:что было в том файле,который я не открыл.А также у меня теперь боязнь электронных почт.Подождите,мне пришло новое письмо на электронную почту...

Ключевые слова: Диски письма файлы авторская история

Другие, подобные истории: