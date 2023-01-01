Силуэт в том самом поле

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:10

Причина: Изменен раздел.

slvnn Просмотров: 65 Комментарии: 0 0 Вчера, 19:10 by

Было это на дачеРешил со своим товарищем залезть на вышку однуНаходилась она в поле, и огорожена заборомМы искали то как можно было бы пролезтьВ один момент мой товарищ (назовём его марком) увидел странный силуэт напоминающий длинного человекаОн был настолько правдоподобен что мы подумали что кто то заметил то что мы хотели пролезть на территорию вышкиНо была ночь (часа 3-4) и мы не смогли рассмотреть кто это былОн стоял не подвижно.Да и что будет делать человек в поле в 3 часа ночи?Уж тем более в нашей деревне живут люди пожилого возрастаИз молодёжи были только мы в двоём,так как была уже осень,и все разъехались по городамМы по быстрее ушли домой и решили подождать следующего дняНа следующий день мы надеялись объяснить всё тем что это была какая то ветка или кустНо там НИЧЕГО НЕТ!Просто поле без единого куста или палок,деревьев и т.д.До сих пор никакого объяснения мы дать не можемP.S. Про это поле была уже у меня история.Не знаю связано ли то что мы увидели с тем что было в прошлой истории, но отпечаток в памяти оставило точно(прошлая история называеться "Что-то в поле")

Ключевые слова: Поле нечто вышка авторская история

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