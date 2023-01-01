Силуэт в том самом поле

Силуэт в том самом полеБыло это на даче
Решил со своим товарищем залезть на вышку одну
Находилась она в поле, и огорожена забором
Мы искали то как можно было бы пролезть
В один момент мой товарищ (назовём его марком) увидел странный силуэт напоминающий длинного человека
Он был настолько правдоподобен что мы подумали что кто то заметил то что мы хотели пролезть на территорию вышки
Но была ночь (часа 3-4) и мы не смогли рассмотреть кто это был
Он стоял не подвижно.Да и что будет делать человек в поле в 3 часа ночи?
Уж тем более в нашей деревне живут люди пожилого возраста
Из молодёжи были только мы в двоём,так как была уже осень,и все разъехались по городам
Мы по быстрее ушли домой и решили подождать следующего дня
На следующий день мы надеялись объяснить всё тем что это была какая то ветка или куст
Но там НИЧЕГО НЕТ!
Просто поле без единого куста или палок,деревьев и т.д.
До сих пор никакого объяснения мы дать не можем
P.S. Про это поле была уже у меня история.Не знаю связано ли то что мы увидели с тем что было в прошлой истории, но отпечаток в памяти оставило точно
(прошлая история называеться "Что-то в поле")
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:10
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 19:10 by slvnnПросмотров: 65Комментарии: 0
Ключевые слова: Поле нечто вышка авторская история